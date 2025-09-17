Уряд ухвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік та передав його на розгляд Верховної Ради

Кабінет Міністрів на засіданні 15 вересня затвердив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік та передав його на розгляд Верховної Ради. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Зараз вся Україна має бути у війську або для війська. Це відображає і Державний бюджет 2026 року», — наголосила Прем’єр-міністр.

Основні параметри:

видатки: 4,8 трлн грн (+415 млрд грн до 2025 року);

доходи: 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн, або +18,8% до 2025 року);

дефіцит: до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року);

потреба у зовнішньому фінансуванні: 2 трлн 79 млрд грн.

Головний пріоритет — безпека і оборона, наша соціальна стійкість.

«Усі власні надходження і запозичення уряд спрямовує на Сили оборони — грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розроблення та виготовлення власної зброї, зокрема дронів», — наголосила глава уряду.

Ключові статті бюджету:

оборона: 2,8 трлн грн (27,2% ВВП, +168,6 млрд грн до 2025 року); виробництво зброї — щонайменше 44,3 млрд грн на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку;

освіта: 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до 2025 року); підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами — 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026; безоплатне харчування для 4,4 млн школярів 1—11 класів у всій країні з 1 жовтня 2026; підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026;

наука: 19,9 млрд грн (+5,4 млрд до 2025 року); фінансування для підтримки проєктів молодих вчених та підтримки найкращих наукових установ; створення центрів оборонних досліджень; виконання розробок на замовлення бізнесу;

охорона здоров’я: 258 млрд грн (+38 млрд грн до 2025 року); збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги (підвищення до 35 тис. грн), а також медикам прифронтових регіонів завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн до 2025 року); безкоштовні ліки для громадян, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, інших хронічних хвороб; чекап 40+: 10 млрд грн на нову адресну виплату для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров’я — передовсім перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоров’я;

пенсійне забезпечення: 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн до 2025 року); індексація пенсій;

соціальна сфера: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн до 2025 року); допомога ВПО, підтримка осіб з інвалідністю та протезування, «єЯсла», «Пакунок школяра»;

новий напрям — фінансування заходів з підтримки демографічного розвитку 24,5 млрд грн, серед них допологова підтримка, одноразові виплати після народження дитини та допомога для догляду за дитиною до року;

ветеранська політика, допомога з інтеграцією в суспільстві: 17,9 млрд (+6,1 млрд грн до 2025 року); компенсація на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ груп, заходи з підтримки ветеранів, фахівці із супроводу ветеранів, фінансування ветеранських просторів; додатково 0,8 млрд грн на стоматологію для ветеранів;

регіони: загальні доходи громад становитимуть 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 грн), зокрема міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам із загального фонду держбюджету 2026 року становитимуть 289,3 млрд грн;

підтримка бізнесу: 41,5 млрд грн; доступні кредити «5—7—9%», забезпечення українців житлом за програмою «єОселя», індустріальні парки та інші ініціативи з надання грантів і підтримки українських виробників; продовження підтримки програми Brave1 для розробників оборонних технологій;

агропромисловий комплекс: 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн до 2025 року); продовження програми грантів та компенсації відсотків за кредитами виробникам сільськогосподарських товарів за програмою «5—7—9%», 200 млн грн на державну дотацію аграрним виробникам як компенсація до половини витрат на будівництво та реконструкцію систем зрошення;

культура: 15,8 млрд грн (+4,7 млрд грн до 2025 року): підтримка створення контенту для утвердження національної ідентичності та зміцнення національної єдності; принцип: українське для українців і про Україну для світу;

публічні інвестиції для відновлення та модернізації України: 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн до 2025 року).

«Дякую всім міністерствам за напрацювання бюджету, в якому враховано потреби Сил оборони і безпеки України, підтримка наших ветеранів та їхніх сімей, всі необхідні соціальні виплати, а також витрати, що гарантують стійкість України у час війни», — зазначила Юлія Свириденко.

Як наголошує Міністерство фінансів, проєкт Держбюджету на наступний рік підготовлено вчасно, він збалансований і забезпечує передбачуване фінансування пріоритетів держави.

Як і в минулі роки після початку повномасштабного вторгнення рф, весь внутрішній фінансовий ресурс, а це власні надходження (податки, митні платежі, акцизи, збори) і запозичення уряд спрямовує на забезпечення ефективного опору агресору.

Уряд продовжує роботу із залучення міжнародного фінансування від Європейського Союзу, країн блоку G7, Міжнародного валютного фонду, Світового банку та інших партнерів для повного покриття потреб бюджету.

Міністерство фінансів виконало перше завдання операційної цілі «Макрофінансова стабільність та ефективне управління державними фінансами» Програми діяльності уряду: підготовлено, схвалено Кабінетом Міністрів України проєкт закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» та передано його на розгляд Верховної Ради України.

Джерело: Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ