Окремо Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за його незмінну рішучість та Еммануелю Макрону — за організацію цієї зустрічі. Під час зустрічі говорили про наших людей і те, як їх підтримати, ситуацію загалом і встановлення справедливого миру.

«Ми всі хочемо, щоб був мир. Але для нас дуже важливо — і це наша позиція, — щоб мир був справедливий для всіх нас і щоб не було можливості у росії, у путіна або ще в якихось агресорів колись повернутися. І це найголовніше — справедливий мир і гарантії безпеки, сильні гарантії безпеки для України», — підсумував Президент.

Лідери домовилися працювати далі й підтримувати комунікацію.

У Парижі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. Глава держави висловив підтримку та солідарність із грузинським народом, який обстоює своє майбутнє в Європейському Союзі та виступає проти рішення уряду призупинити переговори про вступ до ЄС до 2028 року.

«Ми з вашим народом, звісно, і на боці вашої країни завжди — вашого способу життя та вашого вибору майбутнього членства в ЄС і НАТО. Завжди з вашими людьми. Ми бачимо все, ми підтримуємо», — сказав Володимир Зеленський.

Ситуація у Грузії — ключова тема, яку обговорили під час зустрічі. Саломе Зурабішвілі розповіла про масові порушення під час нещодавніх парламентських виборів у Грузії, зокрема про обмеження виборчих прав грузинів, які проживають за кордоном. За її словами, у Грузії тривають масштабні демонстрації проти фальсифікації виборів і силове придушення й залякування мітингувальників.

Президент Грузії подякувала за всю проявлену підтримку й підтримала рішення України застосувати санкції проти засновника партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі та 18 його спільників — грузинських чиновників, зокрема й проти прем’єр-міністра Іраклі Кобахідзе. За словами Володимира Зеленського, це санкції проти тих, хто штовхає незалежний грузинський народ в інший бік — у бік росії.

«Ми хотіли показати партнерам, сильним у світі, — ЄС, Сполученим Штатам, — що треба бути разом з вами, разом із Грузією, вашим народом», — підсумував Президент.

У Парижі Володимир Зеленський зустрівся з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером та обговорив продовження підтримки України. Президент подякував Австрії за гуманітарну й фінансову допомогу Україні від самого початку повномасштабного російського вторгнення. Глава держави наголосив, що Україна розраховує на продовження допомоги наступного року, зокрема в гуманітарному розмінуванні, лікуванні та реабілітації поранених цивільних, а також зацікавлена в участі австрійських компаній у відбудові країни. Президент також зазначив, що важливо підтримати нашу енергетичну систему взимку та захистити людей від російського повітряного терору. Зокрема, є потреба в будівництві укриттів у школах та лікарнях.

Канцлер Австрії запевнив у продовженні допомоги Україні та підтриманні санкційного тиску на рф. Зокрема, однією з тем, яку обговорили під час зустрічі, була енергетична незалежність Європи від російських енергоносіїв.

Володимир Зеленський і Карл Негаммер приділили особливу увагу крокам, які слід зробити, щоб примусити росію до встановлення тривалого та справедливого миру. Глава держави запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України та в майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку. Президент розповів про всі зусилля України для повернення незаконно депортованих до рф українських дітей і перешкоди, які росія створює на цьому шляху.

Джерело: Офіс Президента

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Дональд Трамп, Еммануель Макрон і Володимир Зеленський домовилися й надалі підтримувати комунікацію. Фото з сайту president.gov.ua