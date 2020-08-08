Про це під час зустрічі з українськими військовими в зоні проведення операції об’єднаних сил заявив Президент Володимир Зеленський, який перебував з робочою поїздкою в Донецькій та Луганській областях. У зоні ООС глава держави перевірив, як дотримуються режиму повного та всеосяжного припинення вогню, чинного із 27 липня. Українські військові розповіли Президентові, що ситуація на їхніх ділянках лінії фронту спокійна, повідомляє пресслужба ОПУ.

Володимир Зеленський заявив, що досягнення перемир’я — найважливіший пункт домовленостей глав держав нормандського формату, зустріч яких відбулася торік у грудні в Парижі. Виконання цих домовленостей — запорука поступового руху до миру на Донбасі. Ефективність перемир’я підтверджено тим, що рівень напруженості на лінії фронту за останні два тижні істотно знизився. Президент нагадав, що раніше вже робили спроби домовитися про припинення вогню, але жодного разу досягти бажаного не вдавалося.

Володимир Зеленський поспілкувався з українським воїном підполковником Вадимом Сухаревським, який бореться за незалежність нашої держави з початку війни на Донбасі та отримав два ордени Богдана Хмельницького. Він брав участь у першому зіткненні біля Слов’янська. Вадим Сухаревський розповів про досвід участі у війні на її початку, бої за Слов’янськ. Він наголосив, що тоді, навесні 2014-го, був шанс запобігти захопленню міста.

Перебуваючи в Донецькій області, глава держави поклав квіти до пам’ятника військовослужбовцям, добровольцям і волонтерам, загиблим у зоні проведення ООС.

«Для мене велика честь бути на відкритті пам’ятника. Тут написані важливі, відверті героїчні слова: «Ми б’ємося за те, чому немає ціни в усьому світі, — за Батьківщину». У нас єдина Батьківщина. Вона одна у нас — Україна. І ми не можемо її втратити. І ніколи не втратимо. Навпаки, повернемо все додому», — заявив Президент, звертаючись до українських військових.

Він вручив державні нагороди українським захисникам, які несуть службу в зоні проведення ООС. За особисту мужність, виявлену під час бойових дій, і зразкове виконання військового обов’язку Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців орденом «За мужність» ІІІ ступеня та медаллю «За військову службу Україні».

Спілкуючись із журналістами, Президент наголосив, що українська сторона робить усе можливе для дотримання режиму тиші та збереження життів наших військовослужбовців. «Ми боремося за те, щоб цей режим не порушувався. Якби все залежало тільки від нашої сторони, я впевнений, це був би принциповий режим тиші, і ми б перейшли до наступних кроків, до наступних етапів закінчення війни», — зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, у процесі забезпечення режиму тиші виникає багато питань і проблем. «Найголовніше, що ми хочемо, — витримати цей режим тиші. Щодня просто не втрачати наших військових. Гарантувати нічого не можу, але скажу вам: ми все робимо, дуже багато всього робимо як в Україні, так і на зустрічах у мінському форматі та в режимі відеоконференцій Тристоронньої контактної групи», — сказав Президент.

Глава держави повідомив, що розглядали кілька кандидатур на посаду очільника української делегації у Тристоронній контактній групі. Він наголосив, що Леонід Кравчук — мудра й освічена людина, яка має авторитет в усій Україні.

«У нас достатньо потужна група. Я бачу зараз зростання кількості перемовин і зустрічей», — додав Володимир Зеленський.

Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко поінформував Президента про проєкт з модернізації потужностей комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу». Він зазначив, що модернізація розрахована щонайменше на три роки. Нині виконують роботи із заміни систем водогону.

«Я впевнений, що впродовж трьох років під головуванням очільника обласної державної адміністрації з нашими міжнародними партнерами ми все це зробимо», — висловив переконання Президент.