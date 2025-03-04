Завершилося приймання заявок на виплати за програмою «Зимова єПідтримка», і вже очевидно, що ця ініціатива допомогла мільйонам українців пройти зиму. Кожен, хто потребував допомоги, міг подати заявку на виплату 1000 гривень для себе та дітей. Держава вже профінансувала понад 10 мільйонів заявок, поданих у «Дії» та через банки-партнери. Крім того, 1,7 млн осіб, серед яких пенсіонери, люди з інвалідністю та жителі прифронтових територій, отримали допомогу через Укрпошту. Люди використали ці кошти на оплату комунальних послуг, ліки, зв’язок та інші послуги. Частина коштів пішла на благодійність та підтримку наших захисників.

«Виплати ще тривають. Усі заявки, подані до кінця доби 28 лютого, буде опрацьовано. Використати кошти можна до кінця 2025 року», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Зимова єПідтримка» стала наймасовішою програмою фінансової підтримки населення в історії України. Найбільшу кількість заявок українці подали через «Дію».Лише за першу добу ми отримали 2,5 мільйона заяв у «Дії», а за три місяці роботи програми — 12 мільйонів заяв. Це також найшвидша послуга з отримання коштів у світі. Кілька кліків у «Дії» — й українці отримали допомогу від держави, яку можна витратити на певні товари та послуги, а також задонатити на підтримку Сил оборони», —зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Найважливішим нашим завданням у реалізації «Зимової єПідтримки» було зробити все належне, щоб цю допомогу від держави отримали вразливі категорії населення: люди з інвалідністю, пенсіонери, жителі прифронтових територій. Для цього Мінсоцполітики детально опрацювало перелік отримувачів пенсій та соціальних допомог. Тож у цей складний час додаткову допомогу отримали 1,7 мільйона українців. Ці люди потребують уваги та підтримки, і держава це забезпечує», — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Ось так українці отримували допомогу. 12,7 млн за прямими заявками:«Дія» — 12 млн;банки-партнери — 577 тис.; Укрпошта — 130 тис.1,7 млн через Укрпошту за списками Мінсоцполітики: пенсіонери;люди з інвалідністю; жителі прифронтових територій. Укрпошта стала тією ланкою, яка забезпечила доступність «Зимової єПідтримки» для кожного українця: маломобільних верств населення, сільських жителів і тих, хто живе у прифронтових регіонах, де просто немає змоги скористатися банківською мережею», — уточнив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

До найпопулярніших категорій витрат українців увійшли: комунальні послуги — 4,9 млрд грн (57% усіх витрат); телекомунікації, зокрема мобільний зв’язок — 1,9 млрд грн; заклади харчування — 443 млн грн; ліки — 237 млн грн; комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 234 млн грн; благодійність, зокрема донати на ЗСУ — 202 млн грн; книжки та інша друкована продукція — 178 млн грн; залізничні й автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт — 120 млн грн; театри і кінотеатри — 80 млн грн; поштові послуги — 61 млн грн.

Витрати охоплюють програму «Зимова єПідтримка» з 10 грудня 2024 року по 28 лютого 2025 року. Загальна сума коштів, які українці витратили за цей період, становить 8,6 млрд грн з отриманих 10,05 млрд за заявками в «Дії» та через банки-партнери.

Попри завершення приймання заявок виплати за програмою триватимуть, доки всі заявки не буде опрацьовано.

Кошти не оподатковуються і не впливають на призначення субсидій. Використати кошти можна до кінця 2025 року зокрема на оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, страхування тощо. Ще є можливість купити книжки та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі.

Також 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Програма «Зимова єПідтримка», яку ініцію івав Президент України, покликана надати соціальну підтримку громадянам у складний зимовий період. Одноразову державну допомогу обсягом 1000 гривень надавали всім українцям, зокрема дітям, які перебувають на території України (за винятком тимчасово окупованих територій).

Проєкт розробило Міністерство економіки за участі Мінцифри, Мінсоцполітики. Учасники проєкту — АТ «Укрпошта», технічний адміністратор інформаційної системи, фізичні особи, розрахунковий банк та уповноважені банки.

Джерело: Міністерство соціальної політики