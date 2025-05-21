Безпеку, економічну співпрацю, євроінтеграцію та відновлення нашої держави обговорили прем’єр-міністри України та Чеської РеспублікиДенис Шмигаль і Петр Фіала. Зустріч відбулася 20 травня в Ужгороді.

«Налаштовані посилювати стратегічне партнерство між Україною та Чехією на користь обох наших держав та наших народів», — зазначив глава українського уряду за підсумками двосторонніх переговорів.

Він наголосив, що Чехія, яка продовжить відігравати важливу роль у міжнародних зусиллях задля досягнення справедливого миру та притягнення агресора до відповідальності, перебуває в авангарді санкційної політики проти агресора.

«Розраховуємо на подальше посилення санкцій, а також перекриття всіх обхідних шляхів уникнення санкційних обмежень. Підтримуємо ухвалення 17-го пакета санкцій у ЄС. Також наполягаємо на повній конфіскації знерухомлених на Заході російських активів», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністри також відзначили важливість подальшого збільшення військової, фінансової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. За словами Дениса Шмигаля, країни зміцнюватимуть інтеграцію оборонних індустрій. Крім того, урядовці домовилися про співпрацю в підготовці українських пілотів літаків F-16.

Глава уряду наголосив на підтримці чеською стороною євроінтеграції України, зокрема через консультативну допомогу в передвступних переговорах. Він нагадав, що мета нашої держави — відкриття всіх шести переговорних кластерів у перемовинах з Євросоюзом.

Під час зустрічі сторони домовились активізувати двосторонню торгівлю, співпрацю в енергетиці, аграрному секторі, транспорті, медицині та відбудові.

«Відновлення України — це глобальний проєкт, наймасштабніший із часів завершення Другої світової війни. Він потребує єднання всієї Європи та провідних економік світу», — наголосив Денис Шмигаль. Він подякував за чеський патронат над Дніпропетровщиною, в межах якого відновлюють лікарні, постачають енергетичне обладнання та системи очищення питної води.

«І окремо ми вдячні уряду Чехії за модернізацію шести лікарень у Києві, Кривому Розі, Дніпрі, Львові, Луцьку та Рівному», — зазначив Денис Шмигаль. Він додав, що Україна цінує надану Чеською Республікою всебічну допомогу. Зокрема, 900 мільйонів доларів військової допомоги з 2022 року, постачання майже 1,5 мільйона снарядів торік у межах чеської ініціативи та ще 400 тисяч, які надійдуть цього року, збільшення суми річної допомоги Україні до понад 43 мільйонів доларів, а також 80 мільйонів євро для енергосектору.

За підсумками зустрічі прем’єр-міністри України та Чеської Республіки ухвалили спільну заяву.

У документі, зокрема, підтверджено домовленості сторін щодо розвитку та поглиблення співробітництва бізнесів навколо відбудови України, а також в енергетиці, транспорті, інфраструктурі «розумних» міст, екології, охороні здоров’я, кібербезпеці, цифрових технологіях, освіті, науці та інших галузях. Крім того, під час двосторонніх переговорів йшлося про шляхи залучення чеських інвестицій в Україну та створення спільних підприємств.

За словами глави українського уряду, зустріч 20 травня продемонструвала єдність і солідарність України та Чехії в боротьбі за справедливий мир, безпеку та добробут усієї Європи.

«Чехія висловила повну підтримку принципів, закладених у Формулі миру Президента України Володимира Зеленського, а також підтримку вступу України до ЄС та НАТО», — зазначив Денис Шмигаль.

Уряди України та Чехії підписали також Меморандум про співробітництво у сфері сільського господарства та харчової промисловості.

«Це сприятиме активізації співпраці в цій галузі, наближенню українського законодавства до норм та практик ЄС та посиленню двосторонньої торгівлі аграрною продукцією між нашими країнами», — зазначив Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ