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З ПЕРШИХ ВУСТ
Кавалер ордена «За мужність» Олена Білозерська:
«Навіть у бойові моменти не забувала, що я не тільки снайпер, а й журналістка» 3
ПРОФЕСІОНАЛ
Батько трьох синів майор Юрій Жуков із Бурині на Сумщині з честю пройшов АТО 4
НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ
На сьомому році війни жителі населених пунктів прифронтової зони живуть тривогою та надією 5
БОЙОВИЙ ВИШКІЛ
Фраза «Уперед-вперед, чорний берете!»
стала девізом танкового підрозділу, який із 2014 року захищає Україну на сході 6
ФРОНТОВИЙ ЩОДЕННИК
Підрозділи ЗСУ показують високі вишкіл і майстерність 7
ДОЛІ ЛЮДСЬКІ
Доброволець Віталій Зварич із Тернопілля з побратимами ще добу чи дві після відходу українських військових з донецького летовища відбивав ворожі атаки 8
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
Пам’ять про воїнів, які обстоювали нашу незалежність, жива.
Проте чи все робимо для її збереження? 9