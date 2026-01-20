Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Петр Павел є справжнім другом України і пройшов разом із нами значний шлях протягом усіх років повномасштабної війни. На знак поваги та вдячності Президентові Чехії та всій його країні Володимир Зеленський вручив Петру Павелу орден Ярослава Мудрого І ступеня.

Україна цінує всю політичну, економічну, гуманітарну підтримку від Чехії. Президент окремо відзначив започатковану 2024 року чеську ініціативу щодо артилерії, яка показала ефективність та дає ЗСУ необхідні боєприпаси.

Глава держави поінформував про ситуацію на фронті та потреби України у відбудові. Сьогодні в умовах дуже важкої зими українцям доводиться щодня відновлювати нормальне життєзабезпечення після російських ударів. Лідери обговорили постачання літаків для протидії «шахедам».

«Кожен з усіх цих ударів по енергетиці, по наших містах достатньо очевидно говорить про реальні інтереси та наміри росії: їх не угоди цікавлять, а подальше знищення України. І саме через це буксує дипломатія», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент України акцентував, що українська команда попри все активно працює із представниками Президента США й цими днями заплановано відповідні зустрічі. Секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов та керівник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія зараз на шляху у Сполучені Штати Америки.

«Ми сподіваємося, що буде більше ясності щодо тих документів, які ми вже фактично підготували з американською стороною, і щодо відповіді росії на всю ту дипломатичну роботу, яка відбувалась та відбувається», — зазначив глава держави.

Президент Чехії наголосив, що необхідно надалі підтримувати Україну та тиснути на росію, зокрема економічно.

«Упевнений, що зусилля, яких особисто пан Президент докладає, приведуть найближчим часом до об’єднаної позиції США та Європи в переговорах про мир. І вдасться створити спільний тиск на росію, яка нарешті почне вести переговори. Поки що ми бачимо цю волю лише з боку України», — додав Петр Павел.

Лідери обговорили втілення важливих рішень та ініціатив на європейському рівні. Насамперед ішлося про надання Україні 90 млрд євро на два роки від Євросоюзу.

За словами глави держави, Україна розраховує на відчутну участь у загальноєвропейській оборонній програмі SAFE, оскільки вже показала, що може виробляти ефективну зброю у співпраці з партнерами.

Володимир Зеленський і Петр Павел ушанували пам’ять полеглих воїнів. Лідери пройшли вздовж Стіни Пам’яті біля Михайлівського собору та віддали шану загиблим українським захисникам і захисницям.

Із Президентом Чеської Республіки також зустрілася Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

«Рада вітати Президента Чеської Республіки в Україні. Чехія — наш стратегічний партнер, з яким нас поєднують глибокі історичні зв’язки. Подякувала за надану підтримку нашим Силам оборони, гуманітарну допомогу та реалізацію проєктів з відбудови України. У межах Ukraine Facility Чехія продовжить модернізацію українських лікарень, насамперед у прифронтових областях», — наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, візит лідера Чехії відбувається в умовах продовження активних бойових дій на фронті та постійних російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Очільниця уряду подякувала Президентові Петру Павелу за надане Україні енергетичне обладнання. Шість чеських когенераційних установок загальною потужністю 1,45 МВт працюють на Харківщині і забезпечують безперебійне теплопостачання Чугуєва. Ще дві когенераційні установки у процесі підключення до міської лікарні.

«Найближчим часом плануємо підписати міжурядову угоду про технічну та фінансову співпрацю, яка взаємно посилить наші держави. Ми маємо вже напрацьовані формати, які довели свою ефективність, зокрема спільні консультації урядів та міжурядова комісія з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва», — резюмувала Юлія Свириденко.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба разом із Президентом Петром Павелом оглянув житловий будинок на бульварі Вацлава Гавела, 31 у Солом’янському районі столиці. Торік у червні російська ракета влучила в багатоквартирний будинок, повністю зруйнувавши один з під’їздів. Унаслідок атаки загинули 23 людини, понад 120 квартир було знищено або пошкоджено.

«Житло — найчутливіший пріоритет відновлення. Кожен відновлений будинок — це не лише стіни й дах, а питання безпеки, довіри та права людей жити у своєму місті й своїй громаді. Саме з відновлення житла починається повернення нормального життя. Підтримка Чехії в посиленні енергетичної стійкості та відновленні громад для України надзвичайно важлива, особливо в умовах постійних атак на критичну інфраструктуру», — наголосив Олексій Кулеба.

Під час візиту обговорили питання відновлення житла та енергетичної стійкості громад. В умовах постійних атак росії особливої ваги набувають рішення з децентралізованого енергопостачання, розвитку когенерації та резервних джерел живлення. Віцепрем’єр-міністр окремо наголосив на потребі в модульному енергетичному обладнанні для громад.

