У понеділок Президент України провів зустрічі з лідерами ЄС і країн-партнерів, які перебували на заходах у Києві

Під час переговорів із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і Президентом Європейської ради Антоніу Коштою глава Української держави Володимир Зеленський наголосив, що нині надзвичайно важливе напрацювання спільного плану Європи для досягнення справедливого й тривалого миру для України та гарантій безпеки. Також пріоритет — розвиток української оборонної промисловості, зокрема виробництво далекобійних ракет і дронів. Наша держава розраховує на істотне збільшення закупівель озброєння у вітчизняних виробників коштом надходжень від заморожених російських активів.

Окремо обговорили прогрес у процесі переговорів про вступ України до ЄС. Президент висловив сподівання, що керівники інституцій Євросоюзу сприятимуть якнайшвидшому відкриттю першого кластера «Основи».

Володимир Зеленський окремо подякував за вагому підтримку від ЄС протягом уже трьох років повномасштабної російської агресії та відзначив рішучість Євросоюзу щодо подальшої допомоги Україні в цей складний час.

Глава держави підтримав ухвалення 16-го пакета санкцій ЄС проти росії. Важливо, що його спрямовано на логістику, банки, ВПК і пропаганду рф, він забороняє зберігання російських нафтопродуктів.

Під час зустрічі скоординували позиції напередодні спеціального засідання Європейської ради, яке відбудеться 6 березня.

Надійні союзники

Президент України зустрівся з лідерами країн Північної Європи та Балтії: Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Прем’єр-міністром Ісландії Кріструн Фростадоттір, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

Ключова тема зустрічі — роль Європи за столом переговорів про наближення справедливого миру та спільний європейський план дій. Обговорили також продовження співпраці в галузі оборони й безпеки, членство України в ЄС і НАТО та підготовку п’ятого саміту Україна — Північна Європа.

Глава держави подякував за допомогу Україні впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії проти нашої держави. Країни Північної Європи та Балтії загалом надали 26 мільярдів євро військової підтримки.

Президент окремо відзначив нещодавні оборонні пакети допомоги та оголошені 24 лютого, а також активну роботу кожної з країн над розширенням цієї підтримки.

Про роль «Великої сімки»

У понеділок Володимир Зеленський узяв участь у засіданні лідерів країн G7. Спільна позиція України, Європи та Сполучених Штатів Америки має стати тією силою, яка допоможе забезпечити гарантований мир, заявив він у виступі.

У заході також узяли участь: Президент США Дональд Трамп, Президент Франції Емманюель Макрон, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Прем’єр-міністр Японії Шігеру Ішіба, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Глава держави подякував країнам «Великої сімки» за підтримку України під час боротьби з російською агресією.«Від самого початку цієї війни ми хотіли миру, і зараз ми більше, ніж будь-коли, віримо, що справжній і тривалий мир можливий, якщо ми триматимемося разом», — наголосив Президент. За словами Володимира Зеленського, дуже важливо, щоб найсильніші захисники свободи — США, Європа та Україна — працювали разом над досягненням гарантованого миру.

«Може бути справжня мирна угода, яка не лише зупинить убивства зараз, а й запобіжить загибелі тисяч наших людей у російському полоні, на окупованих територіях та від майбутніх нападів», — сказав глава держави.

Президент наголосив: якщо Україна залишиться поза НАТО, це стане набагато дорожчим і складнішим шляхом для всіх.«Тому ми повинні обрати правильний шлях — найшвидший і найбільш економічно вигідний. І це має бути наш шлях, а не той, який нав’язав усім путін. Гарантії безпеки потрібні для того, щоб запанував мир», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський додав, що українська й американська команди активно працюють над новою економічною угодою, і наголосив, що для нашої держави надзвичайно важливе збереження підтримки від США.

Нові пакети військової допомоги

Прем’єр-міністрові Іспанії Педро Санчесу Президент Володимир Зеленський подякував за візит в Україну на треті роковини повномасштабного російського вторгнення, який став вагомим сигналом підтримки від Іспанії. Під час візиту Педро Санчес оголосив про надання нового пакета військової допомоги на 1 млрд євро цього року.

Серед ключових тем зустрічі — зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру та гарантії безпеки.

Володимир Зеленський і Педро Санчес також обговорили ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів, зокрема ППО й інвестиції у виробництво вітчизняних дронів. Ішлося також про відкриття хаба єдності в Іспанії. Сторони вже готуються до підписання спільної декларації про наміри щодо створення українських центрів єдності.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо в понеділок учетверте відвідав нашу країну після початку повномасштабного російського вторгнення. Під час зустрічі з ним глава держави подякував Канаді за незмінну підтримку України.

«Дякую тобі, Джастіне, особливо за твоє лідерство. Ми дуже вдячні канадцям за підтримку. І ми вдячні за військову, гуманітарну підтримку. Ви справді багато зробили», — сказав Володимир Зеленський.

Головна тема зустрічі — надійні гарантії безпеки для України, зокрема членство нашої держави в НАТО. Президент наголосив на дотриманні принципу «нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи». Європа має бути представлена за столом переговорів для досягнення справедливого сталого миру.

Під час зустрічі обговорили консолідацію міжнародних зусиль для підтримки України в межах канадського головування у «Групі семи». Крім того, ішлося про оборонну співпрацю. Глава держави подякував Канаді за значний внесок у безпеку України та фінансову допомогу. Володимир Зеленський також відзначив важливість підтримки закупівлі продукції українського ОПК.

Президент розповів про актуальні потреби України, зокрема в посиленні ППО. Ішлося і про продовження санкційної політики проти держави-агресора, зокрема посилення обмежень щодо тіньового флоту та нафтового сектору.

Джастін Трюдо наголосив на важливості підтримки України та досягнення справедливого миру, а також подарував Володимирові Зеленському джерсі із символікою збірної команди Канади з хокею.

Джерело: Офіс Президента