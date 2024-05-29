Україна та Бельгія підписали двосторонню безпекову угоду, в якій чітко зафіксовано постачання 30 літаків F-16 до 2028 року

Цей день став початком нової сторінки у відносинах між Україною та Бельгією. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції із Прем’єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо.

Україна та Бельгія підписали двосторонню безпекову угоду, в якій чітко зафіксовано постачання нашій країні 30 літаків F-16 до 2028 року. У документі також ідеться про оборонну підтримку. Цьогоріч Бельгія надасть майже мільярд євро військової допомоги.

Володимир Зеленський відзначив закріплену в угоді підтримку України на шляху до ЄС і НАТО, санкцій проти росії та справедливого використання російських активів.

«Ми обговорили, що цього року Україна може отримати мільярд сімсот мільйонів євро від прибутків від заморожених російських активів. Також є рішення для відбудови: Бельгія надаватиме кошти на відновлення Чернігівщини», — зазначив Президент.

Глава держави подякував Бельгії та Прем’єр-міністрові за принципову підтримку Глобального саміту миру.

«Існує лише два сценарії розвитку подій: або реальний мир, або подальше розширення війни. Ми бачимо, що росія робить усе заради другого сценарію та намагається зірвати Саміт миру. Дякую кожному лідеру, кожній державі, які розуміють це й роблять усе, щоб Саміт миру справді зміг стати примусом росії до миру», — сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо зазначив, що його країна продовжить навчання Сил безпеки та оборони України в морському секторі, розмінуванні й керуванні винищувачами F-16. Він додав: мета Бельгії — передати перші літаки нашій країні вже цього року.

«Поточна угода дає змогу забезпечити Україну необхідною сучасною військовою технікою та підтримкою її оборонної промисловості. У цій угоді ми переважно фокусуємося на військових потребах захисту населення — ППО, артилерія, оборонна техніка і, звісно, винищувачі F-16», — наголосив він.

Александер Де Кроо висловив сподівання, що за бельгійського головування в ЄС буде ухвалено 14-й пакет санкцій.

«Хоч російське вторгнення перетворилося на війну на виснаження, ЄС і Бельгія й надалі стоятимуть пліч-о-пліч з вами в цій війні. Наш обов’язок — допомогти вам перемогти. Наша підтримка залишається незмінною та непохитною. Підсумок цієї війни вирішальний для наших європейських інтересів, цінностей та безпеки», — підсумував Прем’єр-міністр Бельгії.

Бельгія гарантує, що надаватиме своєчасну безпекову допомогу, сучасну військову техніку та озброєння з урахуванням потреб наших військово-повітряних сил та протиповітряної оборони, морської безпеки України, розмінування та в межах коаліції з питань боєприпасів і сприятиме проведенню військових тренувань.

Окремі блоки документа присвячено двосторонній співпраці в оборонній промисловості, підтримці української формули миру, посиленню санкцій, відшкодуванню збитків, притягненню агресора до відповідальності, використанню на потреби України конфіскованих російських активів та допомозі в економічному відновленні й відбудові. Поглиблюватиметься співпраця розвідок, у царині кібербезпеки та щодо протидії дезінформації.

В угоді Бельгія чітко підтверджує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Бельгія — 11-та країна, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік. Загалом до декларації вже приєдналися 32 держави. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією та Іспанією.

Джерело: Офіс Президента