Про це говорили Президент України Володимир Зеленський і Президент Франції Емманюель Макрон між собою та з європейськими лідерами

У Єлисейському палаці в Парижі Президент України провів кількагодинну зустріч із Президентом Франції у форматі тет-а-тет. Головна тема — переговори заради закінчення війни та гарантії безпеки. Глава держави поінформував про деталі зустрічі з американською стороною у США.

«Мир повинен стати справді надійним. Війна має закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить», — наголосив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі.

Принциповість спільної позиції

Президент України разом із Президентом Франції провів спільну телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом.

Лідери обговорили ключові пріоритети, зміст переговорів української делегації з американською стороною у Флориді та підготовку зустрічей у Європі. Значна частина Європи разом, і це дуже допомагає захищати спільні інтереси. Лідери однаково сприймають, що війну треба закінчувати гідно.

Глава держави наголосив: важливо, щоб був прогрес у розробленні гарантій безпеки та довгострокової основи для стійкості України і всієї Європи. Сторони домовилися й надалі координувати позиції.

Принциповість у підготовці відповідної угоди нині впливає на тривалість миру після війни. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільного з Емманюелем Макроном спілкування з журналістами в Єлисейському палаці. Глава нашої держави подякував за постійну увагу, підтримку та зусилля для закінчення війни всім партнерам і зокрема Президентові США Дональду Трампу.

Президенти України та Франції провели спільну розмову з європейськими лідерами, на якій були представлені Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Єврокомісія, Єврорада, Генсек НАТО. Відбулася окрема розмова з керівником української переговорної делегації Секретарем РНБО Рустемом Умєровим, спецпредставником Президента США Стівеном Віткоффом і Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

«Зараз особливі дні, коли справді багато може змінитися, причому щодня. Відбулися переговори української делегації в Америці. Надалі представник Президента Сполучених Штатів відбув до росії. Ми дуже стараємося закінчити цю війну, і треба закінчити її достойно», — наголосив Володимир Зеленський.

За словами глави нашої держави, активна й чесна робота України, Європи та США заради миру й гарантованої безпеки зможе забезпечити довгострокові інтереси демократичного світу.

«Ми всі однаково, повірте, потребуємо безпеки та нормального економічного розвитку. І це наш спільний інтерес. Отже, спільний інтерес — жити без війни», — акцентував Президент. Він зазначив, що росія має закінчити війну, яку вона розпочала, і спільні дії партнерів сприяють цьому. Глава держави розповів про наслідки російського ракетного удару по Дніпру.

Президент Франції висловив співчуття українцям, які втратили рідних та близьких унаслідок цієї атаки. Володимир Зеленський наголосив, що росія щодня здійснює такі обстріли. Важливо забезпечити дієвий захист і гарантії безпеки для України, щоб не допустити третього російського вторгнення.

«Коли ми говоримо про мир, це чітко зрозуміло, що в кожного має бути своя роль. росія повинна припинити агресію, а вона поки що жодної ознаки цього не подала. Україна єдина, хто може вести переговори про території, бо це її території, визнані міжнародним правом», — додав Емманюель Макрон.

Президент України акцентував, що війна не повинна стати прибутковою справою, і саме тому є принципові позиції щодо санкцій, відповідальності за злочини війни, юридичного статусу українських територій, які зараз займають російські окупаційні війська, російських активів та обов’язку реконструкції.

«Що сильнішими будуть спільні позиції світу за такими пунктами, то надійнішим й тривалішим буде мир. І це залежить не тільки від України, а й від нашої об’єднаної позиції в Європі, від позиції США. Це не тільки те, коли закінчиться ця війна, а й те, як довго не буде загрозою війна наступна. Принциповість позицій зараз у підготовці відповідної угоди — це довгостроковість миру після цієї війни», — підсумував Володимир Зеленський.

Під час візиту до Франції Президент України провів зустріч із президентом і головним виконавчим директором авіакосмічної компанії Dassault Aviation Еріком Трап’є. Ерік Трап’є представив главі Української держави виробничі потужності підприємства, а також розповів про технічні характеристики та можливості літаків військового призначення, передусім багатоцільових винищувачів сімейства Rafale.Компанія також виробляє елементи для космічної галузі, військову електроніку та цивільні літаки.

Володимир Зеленський та Ерік Трап’є обговорили перспективні напрями співпраці, зокрема в межах декларації, яку 17 листопада підписали президенти України та Франції, а також можливість локалізації в нашій країні.

Повернення дітей — це не про політику

Під час візиту до Франції перша леді України Олена Зеленська разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та генеральним директором Українського інституту Володимиром Шейком зустрілася в Сорбонні з академічною спільнотою країни й керівниками провідних закладів освіти. Дружина Президента подякувала за підтримку українських студентів і науковців.

«Також вдячна Франції за новий крок. Одразу 12 визначних французьких закладів освіти долучаються до Глобальної коаліції українських студій — проєкту з академічного вивчення України», — наголосила вона.

Олена Зеленська представила глобальну кампанію на підтримку освіти «Кожне покоління лишає слід. Освіта визначає який» (Every Generation Leaves Its Mark. Education Shapes Its Legacy), започатковану за підсумками 5-го Саміту перших леді та джентльменів. Ця кампанія вже охопила 32 країни, зокрема Францію.

У Сорбонні українська делегація презентувала інсталяцію «Дуальна парта», пошкоджена половина якої символізує наслідки війни, а ціла — силу освіти.

«Нам усім, усім країнам дуже потрібна людяна та якісна освіта як антидот до упереджень, нетерпимості, сучасного варварства. Це не лише про сьогодення. Це про те, якою буде Європа за десять, двадцять, п’ятдесят років», — підсумувала Олена Зеленська.

Перша леді України, перша леді Франції Бріжит Макрон і міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро взяли участь у зустрічі, яка відбулася в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.Дружина Президента наголосила, що на зараз Україна змогла повернути додому 1859 дітей. Для пошуку та повернення юних українців наша держава разом з партнерами створила Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей. До її складу входять 42 країни, Європейський Союз, Рада Європи та Парламентська асамблея ОБСЄ.

«Але допомога потрібна й після порятунку. Після фізичного повернення додому дітям необхідне ще й повернення психологічне та соціальне. Для цього створюємо в Україні програми ментальної підтримки, а уряд запровадив спеціальну допомогу кожній поверненій дитині. Повернення дітей з полону — це не про політику. Це про нашу здатність співчувати, надавати підтримку беззахисним, уміння обстоювати справедливість і реагувати на кричущі порушення прав людини й дитини», — наголосила дружина Президента.

Франція поглиблюватиме підтримку України та сприятиме розвитку реінтеграційних програм. Французький уряд, муніципальні й регіональні органи влади взяли на себе певні зобов’язання щодо подальшої допомоги в реабілітації дітей, які пережили депортацію та окупацію. Жан-Ноель Барро оголосив, що за підтримки уряду Франції в Черкасах буде відкрито центр для реабілітації дітей, яких повернули з рф. Місто Нант підписало стратегічну угоду про співпрацю з Херсоном, яка відкриває нові можливості для підтримки українських дітей, постраждалих від російської агресії. У межах цієї співпраці прийнято 30 дітей, зокрема сиріт, які долучилися до програм оздоровлення та реінтеграції. Представниця регіону Іль-де-Франс повідомила про рішення надати Київській області 400 шкільних автобусів, які посилять безпечний доступ дітей до освіти та сприятимуть відновленню освітньої інфраструктури.

Олена Зеленська разом з Бріжит Макрон, Андрієм Сибігою та мером Парижа Анн Ідальго взяла участь у відкритті Українського сезону у Франції. Протягом чотирьох місяців у різних містах країни буде представлено українські кіно, музику, літературу, візуальне мистецтво, театр.

Джерело:

Офіс Президента