Глава держави ознайомився із ситуацією в окопах і поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення операції Об’єднаних сил. Разом з ним у шанцях побували Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, Посол Німеччини Анка Фельдгузен, Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, Посол Канади Лариса Ґаладза, Посол Швеції Тобіас Тиберг.

Шана полеглим

Президент і посли вшанували пам’ять українських військових, які загинули в боях за Авдіївку, хвилиною мовчання та покладанням квітів до монумента, встановленого у вересні 2017 року з ініціативи командування 72-ї окремої механізованої бригади.

«Сьогодні минає рівно 200 днів, як ми домовилися про режим всеосяжного припинення вогню. І всі ми бачимо, що кількість обстрілів останнім часом із боку бойовиків зростає. Та хоч як би скептично хтось ставився до слова «перемир’я», режим припинення вогню потрібен і є досягненням. Це врятувало життя наших військових і цивільних», — нагадав Президент і додав, що 2018 року на Донбасі загинув 121 військовий, було поранено 799. 2019-го — вбито 100, поранено 507, 2020-го — вбито 50, поранено 338. Останніми тижнями кількість обстрілів справді зросла, що пов’язано зі спробами тиснути на українську сторону в переговорах Тристоронньої контактної групи, повідомляє Офіс Президента.

У зоні проведення операції Об’єднаних сил глава держави і Верховний головнокомандувач ознайомився з оперативною ситуацією за кількасот метрів від лінії зіткнення. «Важливо, що вищий офіцерський склад перебуває на передовій. Ми говорили з Головнокомандувачем Збройних сил Русланом Хомчаком, щоб відбувалася ротація вищого офіцерського складу. Щоб вони постійно відвідували наших хлопців і дівчат на передовій», — зазначив Президент.

Військові 503-го окремого батальйону морської піхоти на передовій подарували главі держави пам’ятний значок коїн на знак того, що «вони завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді та вважають другом».

Володимир Зеленський вручив військовим державні нагороди та цінні подарунки.

Без посередництва терористів

Президент нагадав, що обмін утримуваними особами на окупованому Донбасі відбувається без посередництва терористів, а з російською стороною через ОБСЄ. Він повідомив, що Україна вже передала Росії списки на обмін.

«Як ми й домовилися на мінських зустрічах, ми списки передали, ми чекали на відповідь від російської сторони. Згідно з домовленостями, після узгоджень цих списків іде формат обміну всіх на всіх. Інших форматів обміну ми не знаємо. Інших форматів обміну ми не визнаємо. І ці всі обміни, які у нас були, ідуть за відповідним форматом», — пояснив Володимир Зеленський.

До слова, всіх людей зі списків перевіряють спеціальні служби. А будь-які інші формати розглядають як провокацію.

Президент висловлює співчуття у зв’язку зі смертю українського військовослужбовця, який загинув 11 лютого. Під час снайперського обстрілу позиції українських військових поблизу Зайцевого зазнав вогнепального поранення боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади 36-річний Олександр Глушко. Його евакуювали в лікарню Бахмута, але, на превеликий жаль, урятувати життя не змогли.

«Україна втратила ще одного захисника. Попри домовленості про режим всеосяжного припинення вогню, ворог продовжує підступні дії. Українська армія вже довела, що даватиме гідну відсіч і обстоюватиме нашу незалежність», — наголосив глава держави.

Протягом доби 11 лютого в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Загинув ще один український військовий, повідомляє УНІАН. Ось зраджене проросійськими бандитами перемир’я.

Володимир Зеленський зазначив, що виконувати мінські домовленості мають усі сторони за чітким графіком та в конкретні терміни. Політичні радники лідерів нормандської четвірки працювали над підготовкою відповідного документа з конкретними датами й часовими межами виконання.

«Зараз останню версію цього документа відправлено всім сторонам. Ми очікуємо, що сторони найближчим часом акцептують цей документ, і тоді буде змога наблизити зустріч нормандської четвірки. Україна дотримується всіх домовленостей, яких було досягнуто під час зустрічі лідерів країн нормандського формату у грудні 2019 року в Парижі. Було повернуто людей, були розведення, розмінування певної кількості ділянок. Але й не було багато чого зроблено», — із сумом зазначив він.

Зірвати режим тиші не вдасться

Глава держави нагадав, що, згідно з домовленостями, 27 липня було оголошено режим тиші: «Я вважаю, це одна з найголовніших домовленостей, яка відбулася не на словах, тому що про режим припинення вогню говорять уже майже сім років. А 27 липня його було введено у дію».

Попри домовленості, ворог час від часу здійснює обстріли українських позицій. Тому щоб підтримати наших військових, Президент та командування Збройних сил постійно відвідують передову.

«Постійні наші приїзди, як кажуть в армії, на нуль дають змогу розуміти, що армія в нормальному стані — сильному зокрема психологічно. Це також дуже важливо. І хай ворог бачить, що ми думаємо про нашу армію і нам не все одно», — зауважив Володимир Зеленський. Він додав, що акцентує на цих позиціях тому, що, згідно з даними командувача ООС Володимира Кравченка, саме тут були ускладнення й фіксували велику кількість порушень режиму тиші з боку ворога.

«Ми розуміємо, що режим припинення вогню потрібен тільки нам, що сепаратисти хочуть його зірвати. Але стійкість наших військових свідчить про те, що ми не дамо це зробити», — наполягає Президент.

Він наголосив, що українські військові мають відповідати ворогові в разі порушення ним перемир’я та обстрілів: «Наші хлопці прекрасно знають: якщо йде снайперське знищення наших військових, вони мають знайти адекватну відповідь тим снайперам, які забрали життя наших військових. Саме так вони й роблять. Вони не отримують від мене наказу на відповідь жодного разу. У них наказ діяти в таких випадках саме так, як вони діють. І вони відповідають саме так, як і потрібно в цій ситуації відповісти».

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«Урядового кур’єра»