В Україні вже понад півроку чинний Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству». У Міністерстві соціальної політики вважають, що з ухваленням документа в країні розпочато реформу системи протидії домашньому насильству. Згідно із законом, домашнє насильство — діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства. Документ сформовано з урахуванням європейських норм і стандартів, відповідно до яких діти — свідки насильства є дітьми — жертвами такого насильства.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2018 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано сотні звернень з питань, що стосуються насильства в сім’ї. П’яту частину становлять звернення, в яких, за повідомленням заявників, діти є свідками або постраждалими від насильства в сім’ї. Частіше зверталися жителі Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Київської та Миколаївської областей, а також Києва.

У зверненнях повідомляють про побої співмешканцем (дуже часто перепадає і дітям потерпілих) або чоловіком, який напідпитку завдає тілесних ушкоджень дитині та дружині, псує речі; дружина скаржиться на свого чоловіка, який є учасником бойових дій в зоні АТО і, приїхавши у відпустку, вигнав її з дому, пиячив, вчинив бійку, підпалив помешкання; сестра не допускає доглянути 90-річну матір; син застосовує фізичну силу до матері-пенсіонерки; онук знущається з бабусі; донька пиячить та агресивно поводиться; у стареньких або осіб з інвалідністю, які є членами родини, відбирають пенсію або соціальну допомогу, не доглядають, залякують, принижують.

Працівники територіальних підрозділів поліції проводять роз’яснювальні бесіди з правопорушниками щодо домашнього насильства, складають адміністративні протоколи, ставлять на профілактичний облік осіб, які вчиняють домашнє насильство, виносять офіційне попередження про неприпустимість вчинення домашнього насильства, порушують кримінальні провадження для притягнення порушників до кримінальної відповідальності.

Ось лише один приклад. Жителька з м. Жовті Води Дніпропетровської області звернулася на урядову «гарячу лінію» зі скаргою на неналежний догляд за сусідкою, учасником війни, 92-річною пенсіонеркою. Дочка замикає матір у квартирі і навідується до неї лише двічі на тиждень. Під час навідування здіймає галас, необережно поводиться з носіями холодної та гарячої води, що призводить до заливання квартири водою, а отже й підтоплення сусідніх квартир. Заявниця просила перевірити інформацію, змусити дочку її сусідки належним чином доглядати за нею.

У відповіді Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жовтоводської міської ради зазначено, що представники Центру за присутності заявниці й іншої сусідки ознайомилися з умовами проживання жінки похилого віку. Під час розмови із сусідами з’ясувалося, що однією з причин звернення на урядову «гарячу лінію» було підтоплення сусідньої квартири. Дочка запевнила працівників соціальних послуг, що таких ситуацій більше не буде. Також вона зустрілася із сусідами і владнала всі проблемні питання.

За період з 18 по 24 червня 2018 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 26 312 звернень, зокрема 1227 надійшли через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно в мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

КУДИ МОЖНА ЗВЕРНУТИСЯ

Урядова гаряча лінія 1545 -1

Урядова гаряча лінія 1545-2

Урядова гаряча лінія 1545-3

Працює «Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38 (044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua