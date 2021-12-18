Прихильників тютюнокуріння у світі меншає, попри зростання кількості населення. Ця тенденція позитивна в усіх регіонах, зокрема європейському. А чи потрапляє Україна в європейський тренд?

Відповідь — у представленій в Україні Восьмій доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я про глобальну епідемію тютюнокуріння. До слова, першу таку доповідь опубліковано 2008 року. Відтоді її готують щодва роки.

Нині ВООЗ повідомляє про успіхи в боротьбі з тютюновою епідемією й водночас застерігає про загрози від нових нікотинових і тютюнових виробів.

За даними ВООЗ, щорічно хвороби, спричинені тютюнокурінням, забирають у світі життя 8 мільйонів осіб, мільйон з яких помирає внаслідок впливу вторинного тютюнового диму. В Україні 85 тисяч людей платять життям за споживання тютюнових виробів. Але завдяки всеосяжній антитютюновій політиці, яку проводять відповідно до рамкової конвенції ВООЗ із боротьби з тютюном і заходів MPOWER, вдалося врятувати мільйони життів, що вважається великим досягненням.

Заходи MPOWER, які довели ефективність, розшифровуються так: М — моніторинг споживання тютюну й профілактичних заходів; P — захист людей від тютюнового диму; O — надання допомоги у припиненні вживання тютюнових виробів (психологічна, немедикаментозна, медикаментозна підтримка); W — застереження про небезпеки, пов’язані з тютюном, зокрема через інформаційні кампанії, ефективне маркування виробів; E — контроль за дотриманням законодавства про повну заборону реклами, спонсорства й стимулювання продажу; R — підвищення податків. Один з основних напрямів політики MPOWER — досягнення нульового рівня вживання тютюнових виробів неповнолітніми.

Експерти переконують, що лише завдяки комплексу заходів можна знизити поширеність вживання традиційних і новітніх тютюнових виробів.

Дітей треба рятувати

Презентувала статистику Восьмої доповіді ВООЗ технічний спеціаліст Програми з контролю над тютюном Європейського регіонального бюро ВООЗ Анжела Чобану, розповівши про тенденції споживання тютюнових виробів у європейському регіоні ВООЗ та Україні.

Із 2000-го по 2020 рік розповсюдженість споживання тютюнових виробів дорослими в єврорегіоні ВООЗ скоротилася з 34,6% до 25,3%. У реальних цифрах: з 230 мільйонів — до 180 мільйонів людей. Жінки відмовляються набагато повільніше, ніж чоловіки.

«Глобальний показник споживання тютюнових виробів 2020 року становив 22,3% (чоловіки — 36,7%, жінки — 7,8), єврорегіон ВООЗ — 25,3% (відповідно 32,9% та 17,7%), Україна — 25,8% (відповідно 40% і 11,5%).

Понад 80% країн єврорегіону знижують споживання, і Україна одна з них. До 2025 року (відлік розпочато з 2010-го) зниження споживання тютюнових виробів на глобальному рівні становитиме 23,6%, в єврорегіоні ВООЗ — 18,9%, в Україні — 25,9%. Лише 11 країн єврорегіону зможуть досягти визначеної глобальної мети — зниження споживання тютюнових виробів на 30% до 2025-го. До слова, єврорегіон єдиний серед регіонів ВООЗ, що не досягне мети зниження скорочення споживання на 30% серед жінок», — каже Анжела Чобану.

Вона наголошує, що в Україні треба пришвидшувати реалізацію заходів, спрямованих на зниження споживання тютюнових виробів, вони мають залишатися пріоритетом системи охорони здоров’я. Адже діти в Україні частіше, ніж у світі, споживають ці вироби.

В Україні прихильників тютюнових виробів серед підлітків віком від 13 до 15 років — 14,6% (хлопців — 17,8%, дівчат — 12,1%). Відповідні глобальні показники — 10,3% (12,9% і 7,4%), європоказник — 12,7% (13,8% і 11,5%). Є дані за минулі роки щодо прихильності молоді до електронних цигарок. Нині шалений попит на такі цигарки серед молоді.

«Україна загалом має один із найвищих показників споживання електронних — 18,4%. Найменше їх прихильників у Киргизії (дані 2019-го — 2,8%), найбільше — у Польщі (дані 2016-го — 23,4%). Україні компанію складають Латвія та Італія. Решта країн мають показники нижчі за 15%. Багато молоді й дорослих відмовляється від тютюнових виробів на користь електронних цигарок. В усіх країнах більшість молоді, що споживає електронні цигарки, ніколи раніше не споживала тютюнових виробів.

Тож використання електронних цигарок дітьми й підлітками викликає стурбованість у багатьох країнах не лише через згубний вплив на здоров’я дітей, а й через те, що воно може спричинити нікотинову залежність. Електронні цигарки підвищують ризик курити звичайні. Діти й підлітки, які споживають електронні цигарки, навіть якщо просто експериментують з ними, в понад 2,5 раза частіше починають споживати звичайні пізніше», — констатує Анжела Чобану.

Звіт ВООЗ уперше представив дані про вживання електрон-них цигарок і загрозливі тенденції цього. Національний координатор програм з неінфекційних захворювань Бюро ВООЗ в Україні Андрій Скіпальський наголошує, що вживання електронних цигарок погано регулюється у світі. Лише 111 країн мають ефективне регулювання, 32 країни з цього переліку повністю заборонили їх продаж.

Новітні цигарки не менш шкідливі

Анжела Чобану наголошує, що хоч боротьба з тютюнокурінням сприяє зменшенню споживання тютюнових виробів в усьому світі, асортимент тютюнової продукції та моделі споживання постійно змінюються. Що прогресивнішою стає боротьба з тютюнопалінням, то дедалі винахідливішою стає промисловість у спробах привабити нових споживачів. І агресивний маркетинг нових нікотинових і тютюнових виробів — приклад цього.

«Тютюнові корпорації вигадують дуже багато нових товарів. Нова фішка — поєднання електрон-ної цигарки із ТВЕНом (тютюновий виріб для електричного нагрівання)», — додає заступник генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Владислав Збанацький.

«Споживання ТВЕНів зростає в геометричній прогресії особливо серед жінок. Причини — не лише агресивна реклама. Пропагують певну причетність товару до люкс-сегменту, і створюється ілюзія меншої шкоди. Корпорації поширюють хибну інформацію, що ТВЕНи безпечні чи менш шкідливі або допомагають кинути курити. Але це не так.

ВООЗ акцентує, що ці товари спричиняють таку саму сильну залежність і шкодять здоров’ю, як і звичайне тютюнокуріння. В аерозолі ТВЕН міститься 50 канцерогенів, тобто майже стільки само небезпечних сполук, що і в звичайному сигаретному димі. 22 з них мають рівень токсичності удвічі вищий, ніж у звичайних цигарках, а сім — більш ніж удесятеро токсичніші за сигаретні», — каже Владислав Збанацький.

Вживання бездимного тютюну так само підвищує ризик виникнення онкологічних захворювань, недуг порожнини рота, стравоходу тощо. Особливо страждає нервова система підлітків і молоді, оскільки її формування відбувається до 25 років, і нікотинова залежність негативно впливає на нервову систему саме в період її формування.

«Безпечної дози вторинного диму від ТВЕНів для навколишніх не існує. Люди мають розуміти, наскільки шкідливе вживання ТВЕНів і електронних цигарок», — підкреслив медик.

Можна краще захищати людей

«Доповідь ВООЗ підводить до того, в яких напрямах слід активізувати боротьбу з тютюновою пандемією, фіксує певні успіхи України в її подоланні завдяки запровадженню заходів MPOWER. ВООЗ назвала найкращою міжнародною практикою ухвалення 2019 року закону, який запровадив податки на рідини, що використовують у ТВЕНах. У доповіді наголошено, що саме вдосконалення податкового законодавства — найефективніший захід, що сприяє скороченню споживання таких виробів», — каже заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Забезпечило високу оцінку ВООЗ прогресу України в подоланні тютюнової епідемії і проведення антитютюнових інформкампаній Центру громадського здоров’я. Владислав Збанацький переконаний, що успіхи можуть бути кращими, якщо створити сталі механізми фінансування інформкампаній і моніторингових заходів. Уже розроблено законопроєкт, що вноситиме зміни до Бюджетного кодексу, завдяки яким країна матиме передовий досвід упровадження антитютюнових заходів за рахунок коштів держбюджету.

В Україні заборонено тютюнокуріння у громадських місцях. Але є проблеми з виконанням норм законів.

«Нині напрацьовують електрон-ний інструмент реагування на порушення прав людини на бездимне середовище. Ідеться про створення мобільного додатка, з допомогою якого людина зможе оперативно подати скаргу Нацполіції, Держпродспоживслужбі й відстежувати прогрес розгляду свого звернення.

Спільно з українсько-швейцарським проєктом «Діємо заради здоров’я» опрацьовують можливість відновлення роботи національного сервісу з надання допомоги у припиненні куріння, зокрема у плані забезпечення роботи телефонної лінії. Центр громадського здоров’я спільно з експертами до кінця року оновить протоколи з надання меддопомоги людям з тютюновою залежністю. Питання збільшення попереджень про небезпеки, пов’язані з тютюнокурінням, слід вирішити законодавчо, а не розраховувати лише на громадські організації, які намагаються доносити до людей правду про шкоду тютюнокуріння й новітніх електронних пристроїв», — зазначає Владислав Збанацький.

Великий вплив оточення

Важливий факт: 95% курців починають курити у віці до 21 року. Діти не можуть усвідомити всі ризики для здоров’я та небезпеку тютюнової залежності.

Україна стала третьою країною у світі, яка взяла участь у пілотному проєкті ВООЗ «Школи без нікотину й тютюну». Протягом вересня — листопада цього року проводили однойменну інформкампанію у двох школах Рівненської області та двох — Києва. Там розміщували матеріали про заборону вживання нікотинових і тютюнових виробів, їхні ризики та шкоду для здоров’я, апробовували відповідний підручник.

«В Україні куріння на території та в приміщеннях закладів освіти заборонено законом уже понад 10 років. Проте електронні цигарки мають місце в школах, і діти користуються ними у приміщенні й навіть на уроках. Така ситуація у всьому світі.

Пілотний проєкт мав на меті оцінити, наскільки реалістичні у виконанні рекомендації, подані у підручнику. На основі досвіду пілотування в кількох країнах книжку буде фіналізовано і представлено для глобального використання», — розповів Андрій Скіпальський.

Фахівці сподіваються, що через роботу зі школами підвищиться обізнаність підлітків з ризиками та шкодою ТВЕНів і електронних цигарок. Досвід проєкту планують поширити в усіх школах країни.

Як уточнила координаторка проєкту Оксана Левицька, в кожній школі було ухвалено документ «Політика школи без нікотину й тютюну», яку впроваджуватимуть на постійній основі. На початку й наприкінці проєкту проводили опитування за участю понад 400 осіб, 95% з яких — школярі.

«Підсумки опитування засвідчили, що інформкампанія позитивно вплинула на обізнаність школярів. Зросла частка тих, хто отримав нову інформацію про ризики вживання тютюнових виробів, способи відмови від них. Важливо, що побільшало тих, хто знає про шкідливість вживання таких виробів для курця й оточення, вплив пасивного куріння. Зросла підтримка контролю за забороною вживання таких виробів у закладах освіти», — цитує Укрінформ слова фахівця.

За словами Оксани Левицької, частка тих, хто отримав нову інформацію про ризики вживання та способи відмови від таких виробів, зросла з 68% на першому етапі опитування до 81% — на другому. Підтримка посилення контролю за дотриманням заборони курити в закладах освіти та на їхній території зросла з 58% на першому етапі до 63% — на другому.

«Однак занепокоєння викликає те, що діти вважають ТВЕНи та електронні цигарки менш шкідливими для здоров’я, ніж звичайні. Кожен четвертий учасник опитування пробував такі вироби, і найбільшу частку в цьому посідають електронні цигарки. Навіть після того як пройшла інформкампанія, школярі схильні вважати їх менш шкідливими», — констатувала Оксана Левицька.

Разові акції ніколи не дають бажаного результату. Слід постійно докладати зусиль і освітянам, і державі, дякуючи за підтримку в протидії тютюнокурінню громадським організаціям. Але якщо діти бачитимуть тютюнові вироби, електронні цигарки, ТВЕНи в кишенях батьків, близьких і знайомих, то хто ж їх утримає від спокуси «подиміти»?