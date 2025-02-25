У Києві на треті роковини повномасштабного вторгнення рф відбувся саміт «Підтримуи Украіну» за участю лідерів ЄС та країн-партнерів

У день третіх роковин повномасштабного російського вторгнення в Києві під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося пленарне засідання «Підтримуй Україну». У ньому онлайн та офлайн взяли участь понад 40 глав держав та урядів, інституцій Європейського Союзу та міжнародних організацій. Зокрема, до Києва приїхали президенти: Фінляндії — Александр Стубб, Латвії — Едгарс Рінкевичс, Литви — Гітанас Наусєда; прем’єр-міністри: Канади — Джастін Трюдо, Данії — Метте Фредеріксен, Естонії — Крістен Міхал, Ісландії — Кріструн Фростадоттір, Норвегії — Йонас Гар Стере, Іспанії — Педро Санчес, Швеції — Ульф Крістерссон; Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу та міністр з європейських справ Франції Бенджамін Хаддад.

В онлайн-форматі до засідання приєдналися президенти: Польщі — Анджей Дуда, Німеччини — Франк-Вальтер Штайнмаєр, Чехії — Петр Павел, Туреччини — Реджеп Таїп Ердоган, Швейцарії — Кетрін Келлер-Зуттер, Молдови — Мая Санду, Мальти — Міріам Спітері Дебоно та в.о. Президента Румунії Іліє Боложан; прем’єр-міністри: Хорватії — Андрей Пленкович, Нідерландів — Дік Схооф, Албанії — Еді Рама, Японії — Шігеру Ішіба, Бельгії — Барт де Вевер, Болгарії — Росен Желязков, Великої Британії — Кір Стармер, Греції — Кіріакос Міцотакіс, Ірландії — Мікхол Мартін, Ліхтенштейну — Даніел Ріш, Люксембургу — Люк Фріден, Чорногорії — Мілойко Спаїч, Словенії — Роберт Голоб, канцлер Австрії Александер Шалленберг; віцепрем’єр — міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, віцепрем’єр — міністр з питань плану відновлення та економіки знань Словаччини Петер Кмец.

До учасників засідання звернулися: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, Президент Європейського парламенту Роберта Мецола та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

Нові пакети допомоги

Під час зустрічі партнери оголосили про нові пакети допомоги Україні. Зокрема, Президент Європейської комісії повідомила про допомогу на 3,5 млрд євро в березні цього року.

Прем’єр-міністр Швеції зазначив, що його країна спрямує 100 млн євро на засоби ППО, а Педро Санчес анонсував новий пакет військової допомоги на 1 млрд євро цього року.

За словами Джастіна Трюдо, Канада надасть Україні партію БМП LAV III, системи посадки літаків F-16 та чотири тренажери для цих винищувачів, боє­припаси, спорядження, медичні аптечки, а також першу частину допомоги на суму 5 млрд дол. США коштом надходжень від заморожених російських активів. Крім того, Канада планує надати грант на підтримку енергетичної безпеки.

Прем’єр-міністр Великої Британії зазначив, що Сполучене Королівство передасть Україні пакет оборонної допомоги на 4,5 млрд фунтів стерлінгів, і оголосив про найбільший з початку повномасштабного вторгнення рф санкційний пакет проти росії. Під санкції потрапили понад 100 фізичних та юридичних осіб, а також 40 суден тіньового флоту, що перевозять російську нафту.

Прем’єр-міністр Норвегії зауважив, що його країна надасть Україні 1 млрд євро гуманітарної та цивільної допомоги, а також 300 млн євро на підтримку енергетики. Крім того, Норвегія планує відкрити канал інвестицій в українську промисловість, на яку спрямують 300 млн євро. Загалом на підтримку України Норвегія надасть 3,5 млрд євро цього року.

Зважена дипломатія і гарантії

Мир може бути наслідком зваженоі дипломатіі та абсолютно чітких гарантіи безпеки. Про це Президент Володимир Зеленськии заявив, виступаючи на пленарному засіданні «Підтримуи Украіну». Глава держави подякував украінцям, украінкам і партнерам за підтримку нашої краіни впродовж усіх трьох років неспровокованоі повномасштабноі росіиськоі агресіі.

«Цеи рік повинен стати роком початку реального надіиного миру. путін не подарує нам цеи мир, не віддасть иого в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю та єдністю — нашою з вами співпрацею», — зазначив Президент.

Володимир Зеленськии наголосив, що надіинии і тривалии мир — це значно більше, ніж тиша на фронті, він не спрацює без гарантіи безпеки. За словами глави держави, з 2014 року росія порушувала режим припинення вогню понад 25 разів.

«Коли генерал Келлог був в Украіні, я передав иому й передав Президенту Сполучених Штатів Америки документ із переліком усіх «сізфаєрів» із конкретними датами, які росія зламала. Тому мир може бути наслідком зваженоі дипломатіі та абсолютно чітких гарантіи безпеки», — зауважив Володимир Зеленський.

Президент окреслив головні передумови наближення справедливого миру. Передусім віина триває проти Украіни. Саме тому за столом переговорів Украіна, Європа та США мають бути разом. Також він додав, що завершення віини має початися із кроків, які відновлять довіру до самоі ситуаціі, — звільнення тисяч украінських полонених. Украіна готова до обміну всіх на всіх. Крім того, наша держава заслуговує не лише на вступ до ЄС, а и на гарантіі безпеки, які дає НАТО.

Володимир Зеленськии також закликав партнерів об’єднатися та виконати всі зафіксовані у двосторонніх безпекових угодах зобов’язання.

«24 лютого не стало щасливим днем для путіна саме тому, що ми всі об’єднались: украінці у своєму домі, європеиці на своєму континенті, Америка об’єдналася з Європою, «сімка» та всі у світі, хто відчув, яким несправедливим є вторгнення росіі. Зараз варто робити більше, ніж учора. Підтримувати одне одного більше, ніж будь-коли. Щоб у цьому році можна було сказати: ми зробили все, що могли и мусили зробити, і ось мир є», — підсумував Президент.

Солідарність та спільні дії

Єдність України та Європи — запорука спільної безпеки та економічного розвитку. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час саміту «Підтримуи Украіну».

«Поки ми стоїмо пліч-о-пліч, ніхто та ніщо не зможе нас зламати», — зазначив глава українського уряду і додав, що наша держава була, є і буде невід’ємною частиною великого європейського простору. Він також наголосив, що в України є ключ до енергетичної незалежності Європи, незалежності від критично важливої сировини та потенціалу створення великого виробничого та логістичного центру для всього континенту.

Прем’єр-міністр зазначив, що наша країна платить дуже високу ціну в боротьбі з росією.

«Своїм опором ми дали Європі час для того, щоб згуртуватися та діяти. Час для конкретних кроків заради убезпечення континенту від катастрофи. У жодному разі не можна змарнувати цей ресурс», — переконаний Денис Шмигаль. За його словами, на часі ухвалення консолідованих рішень для європейської безпеки.

«Україна вже робить все можливе, щоб захистити наш спільний дім. Ми будемо робити це й надалі. Розраховуємо, що Європа та світ гідно дадуть відповідь на виклик часу. Відповість діями, лідерством та солідарністю. Настав час сильної Європи, де сильна Україна займе своє повноправне місце», — наголосив Прем’єр-міністр.

Спільна молитва

Урядова команда на чолі із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем взяла участь у засіданні Верховної Ради України. На ньому були присутні міжнародні партнери, дипломати та духовенство. На засіданні йшлося зокрема про події в нашій державі, які відбулися впродовж трьох років повномасштабної війни.

«Було чимало успіхів і здобутків, які допомогли нам вистояти та рухатися вперед. Український народ продемонстрував надзвичайний рівень єдності в боротьбі з російськими окупантами й продовжує демонструвати цю згуртованість щодня», — зазначив Денис Шмигаль.

Учасники засідання спільно помолилися за Україну.

Джерела:

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Офіс Президента