На пробне ЗНО на Харківщині зареєструвалася велика кількість учасників — 10 086, а разом з Полтавською та Сумською — 19 226.

Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти завершує підготовку до проведення пробного ЗНО-2021. Про те, як воно проходитиме і про досвід організації проведення минулої основної сесії наш кореспондент попросив розповісти заступника директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Наталію РУСАНОВУ.

— Наталіє Олександрівно, чим, на вашу думку, пояснюється така велика кількість охочих пройти пробне ЗНО у Харківському регіональному центрі?

— Це логічно і цілком зрозуміло. Усі населені пункти, які входять до території обслуговування регіональних центрів, мають відповідну кількість населення, тобто потенційних учасників незалежного оцінювання, що, звісно, відображається і на їх реєстрації. Наприклад, Львівський регіональний центр найбільший в Україні. У зону його обслуговування входить аж чотири області. Тому відповідно й пропорційно кількість учасників у них більша, ніж у нас. За цими показниками попереду нас Київський регіональний центр. А наш на третьому місці.

— Як проходить підготовка до проведення пробного ЗНО, що, безсумнівно, значно ускладнюється наростанням третьої хвилі пандемії. Коли і де воно відбуватиметься?

— Згідно із планом, ми повністю готові до проведення пробного ЗНО. Єдине, що залишилося, — це так звані установчі наради, які ми проводимо із тими особами, які забезпечуватимуть процес тестування у наших областях обслуговування.

Що ж стосується пандемії, то буквально днями уряд ухвалив відповідні зміни у чинну постанову про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, прийняту торік у грудні. Там з’явилися такі слова: «проведення дозволено у будь-яких зонах». Так-от, попри колір епідзони, дозволено проведення заходів з оцінювання якості освіти, зокрема пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Проводитимемо його у терміни, визначені раніше, — 10 квітня. Цього дня у всій Україні, і в нашому регіоні теж, буде проведене пробне зовнішнє незалежне оцінювання у тих містах, які обирали учасники реєстрації, в місцях, що їх регіональні центри визначили як пункти тестування. На Харківщині це Куп’янськ, Лозова, Балаклія та інші. Там відбуватиметься й основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Повну інформацію про це оприлюднено 25 березня цього року на персональних сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання.

— Пробне ЗНО — це спроба сил для майбутніх вступників чи обов’язковий захід, обумовлений процедурою?

— Насамперед це захід, який відбувається за кошти фізичних осіб, так би мовити, добровільна справа за бажанням потенційного учасника зовнішнього незалежного оцінювання. До речі, цього року в нас зареєструвалася велика кількість учасників з учнів 10 класів, які, очевидно, хочуть спробувати свої сили. Відповідно до нормативних документів, пробне ЗНО — це ознайомлення із процедурою проведення оцінювання якості освіти. Тому що це оцінювання, яке не притаманне нашій системі, що проходить у закладах загальної середньої освіти. Там є, звісно, нюанси. Однак це не означає, що якщо ви не станете учасником пробного ЗНО, то не складете основної сесії. Це більше психологічний аспект, тому що кожен учасник матиме змогу зорієнтуватись, як це відбуватиметься в реаліях. Але, звичайно, є складова та, що кожен майбутній вступник пробуватиме свої сили.

— Чи відома дата проведення на Харківщині основної сесії ЗНО, скільки пунктів плануєте відкрити цього року та скільки абітурієнтів проходитиме тестування?

— Графік проведення ЗНО відомий ще з минулого вересня і однаковий для всієї України: з 21 травня по 15 червня. Відтоді нічого не змінилося, тож плануємо проводити ЗНО саме в ці терміни. Плануємо відкрити на Харківщині більш як 100 пунктів тестування. А зареєструвалися, за нашою інформацією, 24,5 тисячі абітурієнтів.

— Чи є відмінності проведення основної сесії ЗНО порівняно з торішнім?

— Процедурних відмінностей немає. Є введення нових предметів, які абітурієнти обирали під час реєстрації. Цього року, як відомо, підсумкова атестація з математики стала обов’язковою для отримання атестата про середню освіту. Тому всі учасники — не просто майбутні абітурієнти, а ті, хто хоче отримати документи про повну загальну середню освіту, мають складати математику, українську мову, історію або іноземну за вибором і ще один предмет за їхнім вибором. Так ось, математика рівня стандарт з’явилася цього року вперше як предмет державної підсумкової атестації.

До змін треба зарахувати й українську мову та літературу. Їх поділено на два предмети — українську мову і українську літературу. І це вже стосується саме абітурієнтів та їхнього вибору, а також умов прийому до того чи іншого закладу вищої освіти.

— Торішні підсумки ЗНО засвідчили високий професіоналізм працівників регіонального центру. Які поради можете дати колегам щодо створення безпечних умов проведення і пробного, й основного ЗНО, підвищення їх якості, організації самого процесу?

— У нашій системі працює дев’ять регіональних центрів на чолі з головним офісом. І кожен робить свою справу на високому професійному рівні і щодо створення безпечних умов, і щодо організації ЗНО. Ми всі працюємо в одному напрямі, дотримуємося рекомендацій, які нам надсилає Міністерство охорони здоров’я, протоколів головного санітарного лікаря. Тож разом з колегами робитимемо все, щоб було, як торік, адже тоді ми спрацювали на високому рівні.

Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Наталія РУСАНОВА. Народилася у Харкові. 2001 року закінчила фізико-математичний факультет Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. З 2002-го по 2006 рік брала участь у проєкті Центру тестових технологій Міжнародного фонду «Відродження» спільно з Міністерством освіти і науки України з апробації тестових завдань і розроблення технології адміністрування.

З першого дня заснування Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти з 2006-го по 2015-й працювала на різних посадах регіонального центру, з 2015 року — заступник директора регіонального центру.