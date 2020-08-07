На борту теплохода «Богдан Хмельницький» (м. Київ) 23 липня 2020 року відбувся круглий стіл «Майбутнє міжнародне Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвячене науці про океан в інтересах сталого розвитку».
У роботі круглого столу, організованого державною установою «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України», взяли участь: Л. Герасько, директор Департаменту міжнародного права МЗС України; О. Моцик, Надзвичайний і Повноважний посол, Заслужений юрист України; О. Новицька, перший секретар відділу Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Департаменту міжнародних організацій МЗС України; А. Гордєєв, заступник директора з наукової роботи Гідрофізичного центру НАН України, д.г.н.; О. Гіренко, юрист-міжнародник, к.ю.н., інші вчені та висококваліфіковані фахівці в галузі міжнародного морського права й океанографії.
Учасники обговорили найважливіші науково-організаційні питання участі України у майбутньому Десятилітті (2021—2030) Організації Об’єднаних Націй, присвяченому науці про океан в інтересах сталого розвитку, яке проголошене на 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН (резолюція A/RES/72/73).
Відповідно до положень статті 4 статуту Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО, до обов’язків держав-членів належить відведення національного координаційного органу для зв’язку з цією Комісією. Проте учасники круглого столу констатували, в Україні — члені Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО не створено легітимного національного координаційного органу, а також немає кроків участі держави у формуванні Плану імплементації Десятиліття, який готує Комісія.
За підсумками круглого столу учасники схвалили пропозиції Гідрофізичного центру НАН України щодо необхідності ініціювання відповідними органами виконавчої влади України проєктів документів для:
1) ухвалення Кабінетом Міністрів України рішень з таких питань: про створення Міжвідомчої національної океанографічної комісії України як національного координаційного органу для зв’язку із Міжурядовою океанографічною комісією ЮНЕСКО (згідно зі статутом Комісії та рекомендаціями циркулярного листа Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО від 29.08.2016 №2634); про створення національного комітету з підготовки до проведення Десятиліття; про формування національного плану щодо участі України у реалізації заходів Десятиліття; про формування та затвердження порядку надання дозволів на виконання морських наукових досліджень у внутрішніх водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України; про внесення відповідних доповнень до Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року, затвердженого постановою КМУ від 07.09.2011 №942 (з урахуванням пріоритетних напрямів наукових досліджень і розробок, які передбачають для здійснення в межах Десятиліття); про затвердження державної цільової науково-технічної програми відновлення морських досліджень та науково-дослідницької інфраструктури на період до 2025 року (на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 10.05.2018 № 16360/1/118);
2) звернення України в Міжурядову океанографічну комісію ЮНЕСКО із пропозицією щодо фінансування та проведення окремого міжнародного цільового комплексного проєкту для дітей країн Чорноморського басейну в межах заходів Десятиліття.
На завершення роботи круглого столу українські науковці зазначили, що Десятиліття дасть змогу перетворити наукові знання і наукове розуміння процесів, що відбуваються в морському середовищі, на ефективні заходи, які сприятимуть більш раціональному використанню ресурсів океану, поліпшенню його стану і сталому розвитку загалом.
З детальнішою інформацією про проблеми, які обговорювали на круглому столі, можна ознайомитися на офіційному сайті Національної академії наук України у повідомленні від 29.07.2020.
Олександр ЩИПЦОВ,
член-кореспондент НАН України,
для «Урядового кур’єра»