Співробітники аварійно­рятувального загону спецпризначення головного управління ДСНС України в Києві за підтримки MedGlobal і International Disaster Medical Collaborative вдосконалювали знання та навички

Тренінг з надання допомоги в разі використання хімічної зброї для співробітників аварійно­рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України в Києві відбувся за підтримки благодійних організацій MedGlobal і International Disaster Medical Collaborative. Інструкторами вишколу були американські фахівці Райлі Джонс (волонтер­медик і член ради директорів MedGlobal) та Тімоті Конлі (президент IDMC).

Понад 30 співробітників цього загону спочатку прослухали курс лекцій від Райлі Джонса на теми, які стосуються різних видів хімічної зброї й токсидромів, розуміння дії та симптомів унаслідок впливу різних хімічних речовин, важливості раннього сортування та медичної допомоги до та під час здійснення медико­санітарних заходів задля усунення хімічних, радіаційних чинників і біологічних агентів з поверхні тіла людини (деконтамінація).

Навчанням і вдосконаленням навичок займався Тімоті Конлі. Співробітники загону впродовж трьох днів відпрацьовували вміння надання медичної допомоги під час носіння засобів індивідуального захисту, освоїли методи вологої деконтамінації та масового сортування для ефективного й результативного реагування. Пан Конлі змоделював для них ситуації, максимально наближені до тих, які можуть трапитися в житті та в умовах воєнних дій у країні.

Команда Національного медичного університету імені О. Богомольця у складі Владислава Кравченка, Вероніки Гуієнко, Василя Андрущенка, Яни Дацко, Людмили Федіни, Віки Городецької, Маргарити Власик, Тетяни Білоус, Сніжани Лазюк, Валерії Стась доклали багато зусиль, щоб тренінг був вдалим і максимально корисним для представників ДСНС.

Фахівці ДСНС отримали сертифікати й теплі слова від тренерів та організаторів, які відзначили їхню вмотивованість. Цей практичний курс навчань став можливим завдяки всебічному сприянню головного управління ДСНС України в Києві, зокрема Анастасії Семенчук і Сергія Дерія.

Яніна ЧАЙКІВСЬКА

для «Урядового кур’єра