В Україні розпочато масштабне дослідження ринку праці 2025—2026. Це вже третє таке дослідження в України, яке Державна служба зайнятості проводить у співпраці зі швейцарською організацією Helvetas Swiss Intercooperation та Федерацією роботодавців України.

Цього року заплановано опитати понад 60 тисяч компаній, де працюють понад 5 мільйонів людей. Нагадаємо: торік подібне дослідження мало меншу вибірку.

Онлайн-опитувальник вже адресно розіслано роботодавцям. Підсумки опитування ляжуть в основу оцінки поточного стану ринку праці й дадуть змогу спрогнозувати ситуацію з наймом, потребою у професійному навчанні, рівнем зарплат персоналу.

«Для нас це не просто цифри й анкети. Це відверта розмова з бізнесом щодо проблематики та відповідь на їхній кадровий запит, а для людей — можливість повернутися до активного ринку праці або змінити свій кар’єрний шлях. А ще це наймасштабніший аналіз ситуації в зайнятості й дорожня карта дій на перспективу, а отже, стратегічний інструмент», — наголосила директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Аналітичний етап має пройти восени, а презентацію підсумків заплановано до кінця року. Це дасть змогу врахувати аналітику під час підготовки документів на 2026 рік, що особливо важливо для коректного розрахунку витрат та визначення напрямів роботи служби зайнятості.

«Цьогорічне опитування охоплює ширше коло питань, які стосуються затребуваних навичок, змін щодо обсягів виробництва та надання послуг», — пояснив директор департаменту аналізу ринку праці та моніторингу ефективності програм зайнятості Роман Коновал.

Отримані торік дані допомогли підвищити якість та адресність послуг служби зайнятості для роботодавців, найманих працівників та самозайнятих, а також збільшити кількість користувачів активних програм серед внутрішньо переміщених громадян, ветеранів і ветеранок, людей з інвалідністю. Наприклад, ідеться про можливість навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації або здобуття нового фаху, започаткування або розвиток власної справи. Серед роботодавців також збільшився попит на компенсаційні програми.

Helvetas підтримали навчання та обмін найкращими практиками для працівників служби зайнятості.

Підготовка дослідження ринку праці проходить в межах проєкту «Підтримка відновлення соціальної та фінансової стійкості громад, що постраждали від війни в Україні», що фінансує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та реалізує Helvetas Swiss Intercooperation у партнерстві з JERU (Спільне реагування на надзвичайні ситуації в Україні Welthungerhilfe та Concern Worldwide).

Джерело: Державна служба зайнятості