Будь-який удар ракети чи безпілотника, будь-яка критична аварія в енергосистемі України може призвести до ядерної катастрофи. Про це Президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН. Глава держави подякував членам Генасамблеї за ухвалення в липні цього року резолюції щодо безпеки ядерних об’єктів в Україні.

«Більшість у світі розуміє, що стоїть на кону. Генеральна Асамблея висунула вимогу до росії повернути Україні контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Тільки тоді Європа та світ повернуться до реальної ядерної безпеки», — сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що росія влаштовує цілеспрямовані атаки на українські електростанції та енергетичну мережу загалом. Держава-агресор вже зруйнувала всі теплові електростанції та значну частину гідроенергетичних потужностей України.

«Нещодавно я отримав іще одне тривожне повідомлення від нашої розвідки. Схоже, що путін справді планує атаки на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру, щоб відімкнути станції від електромережі. За допомогою супутників, до речі, інших країн росія отримує зображення та докладну інформацію про інфраструктуру наших АЕС», — зауважив він.

Це може призвести до ядерної катастрофи, і рф зрозуміє це лише завдяки рішучості й тиску світу. Президент закликав об’єднатися та підтримати формулу миру, де першим пунктом стоїть саме питання ядерної безпеки.

«Ми маємо відновити ядерну безпеку. Енергія не повинна використовуватися як зброя. Ми маємо гарантувати продовольчу безпеку. Нам потрібно повернути додому всіх наших полонених солдатів і цивільних, примусово депортованих до росії. Ми маємо дотримуватися Статуту ООН і гарантувати наше право, право України, на територіальну цілісність і суверенітет так само, як робимо це для будь-якої іншої нації. Нам потрібно домогтися виведення російських окупантів, що покладе край бойовим діям в Україні. Ми маємо притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах. Нам потрібно запобігти екоциду й зупинити знищення природи, спричинене війною. І ми маємо не допустити другої чи третьої фази цього російського вторгнення. І нам потрібно чітко заявити: війна закінчилася. Це і є формула миру.

Що з цього може бути неприйнятним для тих, хто дотримується Статуту ООН?

Якщо хтось у світі шукає альтернативи будь-якому із цих пунктів або намагається ігнорувати будь-який із них, найімовірніше, це означає, що він сам хоче зробити частину того, що робить путін: пункт, який вони ігнорують, розкриває бажання, яке вони приховують», — припустив Президент.

Він наголосив, що українці ніколи не приймуть того, що хтось у світі вважає, ніби таке жорстоке колоніальне минуле, яке сьогодні не підходить нікому, може бути зараз нав’язане Україні замість нормального мирного життя.

«Я хочу миру для мого народу — справжнього миру й справедливого миру.

І я прошу вашої підтримки — усіх націй світу. Ми не ділимо світ.

Я прошу вас про те саме: не діліть світ. Будьте об’єднаними націями, і це принесе нам мир», — закликав із трибуни Генасамблеї ООН Володимир Зеленський.

Декларація відкрита до підписання

У Нью-Йорку відбулася зустріч у форматі «Група семи» + Україна, під час якої понад 30 країн і Європейський Союз ухвалилиСпільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України.Під час ухвалення декларації виступили Президент України Володимир Зеленський, Президент США Джозеф Байден, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні та Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Джозеф Байден наголосив, що цю декларацію оприлюднюють, щоб засвідчити підтримку України зараз і в майбутньому.«Я сповнений рішучості забезпечити, щоб Україна мала те, що їй потрібно для перемоги та боротьби за виживання. Завтра я оголошу про дії для прискорення підтримки українських військових», — заявив Президент США.

Він наголосив, що країни-партнери допоможуть Україні перейти від економічної стійкості до економічного відродження. За словами Джозефа Байдена, на відбудову країни працюватимуть доходи від заморожених російських активів.

Володимир Зеленський зазначив, що це спільне зобов’язання сприятиме відновленню України. Воно передбачає координацію відповідних зусиль через Українську платформу донорів. Президент акцентував, що ця підтримка має стати відчутною вже цього року.

«Це свідчить про наш спільний погляд на життя — ми захищаємо людей і забезпечуємо їм можливість жити. І абсолютно виправдано, що ті, хто допомагає нам вистояти зараз, першими разом з Україною отримають користь від масштабної відбудови», — наголосив він.

Головні пункти декларації: всебічне сприяння відбудові України на її шляху до членства в ЄС, координація підтримки через Українську платформу донорів, надання до кінця року додаткової фінансової підтримки на суму майже 50 млрд доларів США коштом доходів від заморожених російських активів, частину з яких спрямують на оборонні потреби.

Підписанти чітко заявили, що завдяки колективній підтримці української реконструкції та відновлення вони забезпечать, щоб росія не змогла досягти своїх цілей, а також зроблять усе, щоб після закінчення війни Україна мала стійку до російських загроз економіку.

Спільна декларація відкрита для підписання.

Двосторонні зустрічі наповнені конкретикою

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом США Джозефом Байденом на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Володимир Зеленський подякував Джозефу Байдену та Сполученим Штатам Америки за надану Україні підтримку, яка рятує життя українців і допомагає країні зберегти незалежність. Глава Української держави ознайомив Президента США із ситуацією в Україні, зокрема на фронті. Він сфокусувався на питанні плану перемоги. Лідери домовилися проаналізувати його під час переговорів у Вашингтоні 26 вересня.

Також Президент України зустрівся із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

«Дякую за ті рішучі кроки, які Велика Британія зробила із самого початку повномасштабного вторгнення. Дякую, що ви разом з нами протягом усього цього часу», — сказав глава держави.

Кір Стармер зазначив, що зустрівся з Володимиром Зеленським для того, щоб обговорити виклики, з якими стикається Україна, і вкотре підтвердити непохитну підтримку.

«А також щоб мати змогу обговорити, що ще слід зробити, тому що ці тижні й місяці стають вирішальними», — додав Прем’єр-міністр Великої Британії.

Головні теми переговорів — безпекова ситуація та зміцнення України, зокрема завдяки новій оборонній підтримці.Також приділили увагу реалізації двосторонньої безпекової угоди, імплементації формули миру, підготовці до другого Саміту миру, співпраці в межах Україна — НАТО і прогресу в переговорах щодо підписання угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.

У Нью-Йорку Володимир Зеленський у провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Глава держави відзначив вагомі багаторічні зусилля на підтримку України під час перебування Єнса Столтенберга на посаді Генсека Альянсу.

«Дуже вам дякую за вашу підтримку. Ваша команда багато працювала разом, і я вважаю, що ми досягли багатьох різних, дуже важливих результатів, особливо під час війни. Ви допомогли об’єднати — так само, як і деякі інші союзники, — світ, зокрема міністрів оборони, щоб допомогти Україні, зміцнити нашу армію», — сказав Президент.

Він подякував за два останні саміти НАТО, які наблизили Україну до Альянсу. Володимир Зеленський наголосив, що важливо вчасно реалізувати всі домовленості Вашингтонського саміту НАТО. Зокрема, щоб держави-члени виконали свої зобов’язання щодо надання 40 млрд євро на наступний рік.

Серед основних тем обговорення — необхідність посилення української ППО, зокрема швидше постачання додаткових систем, і продовження роботи заради того, щоб Україна отримала запрошення в НАТО якомога скоріше.

Лідерство важливе

Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Глава держави подякував Шарлю Мішелю за його зусилля та лідерську позицію в підтримці України.

«Я думаю, що з вашою підтримкою наш шлях до ЄС буде швидшим. З викликами. Але в будь-якому разі ми бачимо це світло в найближчому майбутньому», — сказав Президент України.

Головна тема зустрічі — використання доходів від заморожених російських активів для потреб України та кроки, які слід зробити, щоб реалізувати відповідне рішення якомога швидше. Володимир Зеленський подякував за перший транш на суму 1,5 млрд євро, який вдалося отримати з доходів від активів рф.

Крім того, докладно обговорили ситуацію на фронті, військові потреби, кроки для зміцнення стійкості та обороноздатності України, а також реалізацію спільних безпекових зобов’язань між Україною та ЄС. Зокрема йшлося про повноцінне використання ресурсів Європейського фонду миру та Фонду допомоги Україні для підтримки українських захисників і захисниць. Окрему увагу приділили продовженню санкційного тиску на рф та блокуванню будь-яких способів обходу санкцій.

Під час зустрічі із Президентом Франції Еммануелем Макроном глава Української держави подякував йому за рішучу підтримку членства України в НАТО і ЄС, а також за військову допомогу. Серед головних тем зустрічі були подальше посилення української системи ППО з допомогою Франції та навчання військових. Найближчим часом країна підготує та повністю оснастить українську бригаду.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон обговорили підсумки нещодавніх тематичних конференцій на основі окремих пунктів формули миру та підготовку до зустрічі щодо ядерної безпеки — Франція є лідеркою відповідної робочої групи. Також приділили увагу підготовці до другого Саміту миру.

Глава Української держави зазначив, що розраховує на всебічну співпрацю з новим урядом Франції.

Президент України провів зустрічі з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем і головою 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, Прем’єр-міністром Камеруну (2009—2019) Філемоном Янгом. Глава нашої держави наголосив: Україна сподівається, що ООН реагуватиме на потреби українців у гуманітарній сфері, зокрема під час підготовки до зимового періоду.

Серед тем, які обговорили Президент і Генсек ООН, — реалізація формули миру, безпекова ситуація у країні та свобода судноплавства в Чорному морі. Це важливо для продовження функціонування транспортних коридорів і безперешкодного експорту української агропродукції на глобальні ринки.

Під час зустрічі з Філемоном Янгом Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова ефективно співпрацювати для реалізації пріоритетів голови 79-ї сесії Генасамблеї ООН.

У Нью-Йорку Президент України зустрівся із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери обговорили реалізацію формули миру та всіх домовленостей, досягнутих на першому Саміті миру.

Глава Української держави вручив Джастіну Трюдо орден Свободи, а також подякував за військові пакети допомоги, гуманітарну підтримку, участь у першому Саміті миру та зусилля для повернення депортованих росією українських дітей додому.

«Щиро вдячний вам, вашому урядові за те, що ви з нами під час війни й будете після війни, після нашої перемоги. Дуже важливо, що канадський народ буде разом з українцями у відновленні та відбудові нашої країни», — сказав Президент.

У жовтні в Канаді відбудеться тематична конференція, присвячена пункту щодо звільнення всіх полонених і депортованих українців.

Президент України зустрівся у Нью-Йорку також із Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою, Президентом Панами Хосе Муліно, Президентом В’єтнаму То Ламом.

Джерело:

Офіс Президента