Так звані юноармійці були серед активних учасників помітно зіжмаканих заходів, проведених 9 травня на тимчасово окупованій території Донеччини. Цьогорічні дійства наприклад у Донецьку чи Маріуполі за масштабом і розмахом поступалися торішнім гучним виявам «побєдобєсія», але зовсім відмовитися від них владні колабораціоністи не наважилися.

Так само знову в них не вистачило клепки нарешті відмовитися використовувати в ідеологічно спотворених «святах» місцевих дітей та юнаків. Навпаки, під виглядом ушанування ветеранів Другої світової війни, які завжди насамперед закликали боронити мир, малих донбаських жертв і свідків розв’язаної москвою підлої війни проти України вчать за кремлівськими брутальними методичками: «Можем павтаріть!»

Своєрідною кузнею агресивного виховання тамтешнього підростаючого покоління стали створені на Донбасі по той бік лінії фронту осередки російського мілітаристського дитячо-юнацького руху «юнармія». І вчать там малих донеччан чи маріупольців не тільки любити до скону рф та її кривавого лідера-диктатора, а й люто ненавидіти Україну, Європу, НАТО, США та всіх, хто начебто загрожує «атєчеству». А ще цілеспрямовано готують до продовження війни та знищення всіх «ворогів», серед яких цивільне населення.

Навіть цивільних убити…

У пропагандистському сюжеті для внутрішнього споживання в рф кремлівське «ріа-новості» недавно поширило розповідь про навчання «юнармійців» у розтрощеному Маріуполі. Знаєте, що саме опановують малі представники місцевого осередку військово-патріотичного руху «молода гвардія — юнармія»? На запитання кореспондента, мовляв, яке завдання виконує біля комп’ютера дівчинка середнього шкільного віку, інструктор браво повідомляє: вона намагається правильно позиціонувати дрон, щоб скинути бомбу точно в ціль. А на уточнення: «Куди саме?» — навіть не приховує: «На дом!»

Тобто маріупольських дітей і підлітків, які ще повністю не відійшли від жахливих обстрілів і бомбардувань їхнього міста та знищення їхніх будинків, тепер почали навчати керувати атаками дронів-камікадзе на цивільні цілі, серед яких і житлові будинки. І загарбники навіть не приховують цього, а навпаки, тиражують і популяризують досвід жорстоких і нелюдських методів війни «другої у світі армії».

Отой ВПР «молода гвардія — юнармія» російські окупанти за підтримки місцевих колабораціоністів створили в Маріуполі в червні 2022 року, буквально на гарячих руїнах міста, з-під яких ще не дістали тіла всіх загиблих. І відразу ж узялися до навчання вцілілих підлітків ненависті й жорстокості. Досі такі проросійські осередки зла ведуть мілітаристську діяльність у міських школах №№ 53, 60 та 64. Крім управління дронами, окупанти навчають дітей користуватися й більш традиційною зброєю: стріляти з автомата чи кулемета, кидати гранати тощо. А окупаційна влада постійно повторює, що розпочала активно залучати знедолених дітей та підлітків до «політичної діяльності», яка насправді має вигляд агресивної військової підготовки підростаючого покоління, і робитиме це надалі.

Прикро, але у знищеному і загарбаному рф місті знаходяться й місцеві охочі насаджувати юним маріупольцям антиукраїнську та рашистську ідеологію, вчити їх жорстокості на прикладі нинішніх «визволителів» частини Донбасу. Серед них місцевий підприємець вадим вагнер. До повномасштабного вторгнення орків він був власником автомийки, а віднедавна очолив ВПР «молода гвардія — юнармія» і, активно поширюючи наративи кремлівської пропаганди, вербує юних земляків до мілітаристського угруповання.

«Після окупації міста він добровільно перейшов на бік ворога і тепер керує територіальним штабом руху «молода гвардія — юнармія». Займається антиукраїнським вихованням підлітків та вербує їх до вступу в цей путін’югенд, активно тисне на батьків, змушуючи їх віддавати дітей в організацію. А програма навчання там кремлівська: змалку ненавидіти і вбивати українців у Маріуполі й повсюди», — розповідає радник міського голови Петро Андрющенко.

Злоякісна ідеологічна пухлина

Варто нагадати, що так звану проросійську юнармію як дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух окупанти створили на окупованій 2014 року території Донбасу аж 2019-го (тамтешнім осередкам додали назву місцевої підпільної напівміфічної організації, що діяла в роки Другої світової війни на Луганщині).

Нині ж рашисти не зволікали і приступили до «військово-патріотичного» виховання дітей та підлітків Запорізької та Херсонської областей майже відразу після загарбання цих територій. Уже не секрет, що окупаційні адміністрації в українських містах і селах серед найважливіших завдань із кремля отримали розпорядження якомога активніше формувати серед молоді проросійський світогляд. Зокрема на Херсонщині добровільно-примусово юних зганяли до так званих громадських організацій «молодь Херсона» чи «молоді будівельники Херсонщини», які брутально промивали мізки і всіляко налаштовували проти України, Європи та всього цивілізованого світу.

Ця «юнармія» — калічний і цинічний викидень агресивної мілітаристської політики кремля, оскільки в рф її створили 2016-го, коли вже кілька років тривала загарбницька війна проти України на території Донбасу. Потворне з’явисько вишкірилося з ініціативи міністра оборони шойгу, і саме його войовничо-бездарне відомство стало куратором новоутворення, що нагадує злоякісну пухлину, котру окупанти штучно намагаються прищепити ще й Україні.

Велика вірогідність того, що чимала кількість вихованців рашистської «юнармії», досягши зрілого віку, брала чи й нині бере участь у повномасштабному нападі на Україну. А ті реалії, коли багато з них повернулися додому як «вантаж 200», загинувши за збочені неадекватні амбіції кремлівського пуйла, дає всі підстави для неофіційної назви цього божевілля: «путлер’югенд». Оскільки існують прямі аналогії з гітлерівською Німеччиною, ідеологію якої копіюють досі у кремлі.

Щоправда, у третьому рейху молодіжне крило нацистів «гітлер’югенд» з’явилося задовго до початку Другої світової війни. Зате геббельсівська пропаганда мала в ньому настільки потужний вплив, що 1945 року, коли регулярні частини вермахту чи навіть карателі з СС здавалися в полон, бойовики «гітлер’югенду» приречено і фанатично чинили опір, гинучи «за фюрера» навіть тоді, коли той наклав на себе руки.

А сучасний рашистський «путлер’югенд», переконані аналітики, був приречений на крах ще до створення 2016 року. Бо самознищення рф та її біснуватого кремлівського фюрера розпочалися 2014-го після анексії Криму та загарбання частини Донбасу. Динамічно і стрімко подовжився суїцид імперії зла після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Нині ж ота «сво» більше нагадує конвульсії загарбників та їхнього лідера, котрому уникнути покарання за агресивний жорстокий напад на сусідню країну вже не допоможе жодна «юнармія»-«путлер’югенд».

Насамкінець. Вербування і використання дітей у війнах заборонено правом збройних конфліктів (загальна стаття 3 Женевських конвенцій 1949 року; стаття 77 додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року), міжнародним законодавством з прав людини (стаття 38 Конвенції про права дитини), законодавством України (стаття 30 Закону України «Про охорону дитинства»; стаття 438 Кримінального кодексу України) та законодавством рф (федеральний закон «Про основні гарантії прав дитини в рф»).