Експерти ринку вторинної нерухомості кажуть, що для пожвавлення його роботи треба, аби продавці нарешті збагнули: виставляти квартири та приватні будинки на продаж за надвисокою ціною немає сенсу.

Адже такі об’єкти чекатимуть на свого покупця невідомо скільки. А якщо продавці зменшать вартість житла принаймні на 15%, то ринок оживе. Звісно, так вигідно казати ріелторам, адже в них дуже невеликий відсоток продажу і мало заробітку.

Але саме таким чином і можна розбудити сплячий ринок вторинної нерухомості.

На розігріві

На думку керівника відділу продажу Агентства нерухомості «Планета Оболонь» Юлії Войналович, люди звикли до постійного зростання цін на вторинну нерухомість останніми роками, тому продавці житла живуть ще старими мірками. Справді, в 2019 році вартість квартир на вторинному ринку зросла на 17%. А ще більше підвищення цін на вторинці вплинуло і на подорожчання квадратних метрів на первинному ринку.

Однак вагомі проблеми одного з найбільших державних підприємств із будівництва житла — Укрбудом — неабияк налякали потенційних інвесторів у первинне будівництво, і вони знову віддали перевагу вторинному ринку. А це сприяло підвищенню цін на ньому.

Проте все пішло шкереберть у березні 2020 року після оголошення карантину, спричиненого пануванням COVID-19, адже кількість угод на купівлю-продаж квартир на вторинному ринку, за свідченням ріелторів, упала вдвічі.

Однак, на думку фахівця з нерухомості міжнародної мережі RE MAX Михайла Артюхова, майже не дало нічого у справі значного здешевлення квартир на вторинному ринку деяке пожвавлення його у травні 2020 року. Так, зазначає аналітик, дехто пропонував дисконт 20—25%, проте таких улітку вже майже не було, а знижки цін на житло на 3—5%, звісно, не можна вважати вагомими. Проте, як вважає Михайло Артюхов, на ринку вторинної нерухомості нині правлять бал продавці, а торг не дає великих знижок покупцям. Тому всі й вичікують.

Добова та довгострокова оренда мертві

На цей ринок може найближчим часом «зайти» ще більша кількість квартир. Чому? За словами генерального директора групи компаній KDU Realty Group Олени Маленкової, річ у тому, що з кожним днем дедалі більше просідає ринок добової оренди житла, можна сказати, він фактично мертвий. До того ж, дедалі гірші справи й на ринку довгострокової оренди — люди, які мають уже набагато менше грошей для найму житла відмовляються від нього.

У кореспондента «Урядового кур’єра» є кілька прикладів, коли знайомі та друзі ніяк не можуть здати комфортне, не таке вже й елітне житло у різних районах Києва — немає охочих. Так, приміром, якщо оренда великої двокімнатної квартири площею 65 квадратних метрів ще три-чотири місяці тому коштувала 12 тисяч гривень, то сьогодні немає охочих зняти її навіть за 8.

Тому такі квартири простоюють, і саме вони є потенційними для «вкиду» на вторинний ринок житла на продаж. Тому цей ринок найближчим часом може ще значно розширитися, а чи падатимуть ціни на продаж вторинних квартир, поки ріелтори достеменно сказати не можуть.

Хоча якщо житла на вторинному ринку буде забагато, а покупців, які хочуть придбати його якомога дешевше, також чимало, цілком можливо, що ціни підуть униз. Адже ринок не може довго перебувати у сплячому стані.

Яким же є попит на різне житло на вторинному ринку нерухомості?

Аналітики Build Portal зазначають, що влітку 2020 року найбільшим попитом щодо купівлі житла користувалися однокімнатні квартири. Згідно з їхніми спостереженнями, частка запитів на таке житло у різні ріелторські компанії становила більш ніж 50%.

35% запитів стосувалися двокімнатних осель, 14,3% людей цікавилися трикімнатними квартирами. Як зазначають у Build Portal, найбільший попит мали квартири невеликих метражів — від 35 до 50 кв. метрів. За спостереженнями «Урядового кур’єра», саме квартири площею 30—37 «квадратів» зараз, як кажуть, ідуть у фарватері.

Нагадаємо, як стрімко змінюється тенденція. Так, ще у січні 2020-го основна частка придбаних осель в Україні припадала на двокімнатні квартири. Чимало в 2019 році купували й трикімнатних осель.

Це й зрозуміло: у людей немає грошей, до того ж одна річ сплачувати за комунальні послуги у великій трикімнатній квартирі, а інша — в однокімнатній.

Деякі фахівці дотримуються думки, що карантин та економічна криза, які йдуть пліч-о-пліч, найближчим часом можуть навіть посилити тенденцію купівлі (та зведення) смарт-квартир. Є також інформація про деяке пожвавлення оренди саме таких невеликих квартир, адже їх можна зняти, приміром, у Києві та околицях лише за 3—4 тисячі гривень на місяць, а інколи й дешевше.

Отже, час жорстко вносить свої корективи на ринку житла, який дуже болісно впливає на будь-які прояви економічної кризи.