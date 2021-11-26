Міжнародний аеропорт «Бориспіль» став комунікаційним майданчиком масштабного інфраструктурного форуму «Велике будівництво: авіація та туризм». «Ми повертаємо світу ідею про європейський літак. І тепер це буде спільна мрія українців з нашими колегами з Європи. В Україні є прекрасний «Антонов» і можливість проведення всіх циклів для створення сучасного літака. Це непросто, проте абсолютно реально», — наголосив глава держави.

У межах кампанії «Велике будівництво» постають нові аеропорти, будують та розвивають інфраструктуру. Нині влада робить новий крок — створює на-ціонального авіаперевізника.

«Ми готові інвестувати в повітряний флот, навантажувати національних виробників і залучати світових лідерів до об’єднаних проєктів в авіабудуванні. Ідеться не лише про збільшення прибутку й пасажиропотоку. Це питання статусу, іміджу та престижу нашої держави. Це буде перевізник, не залежний від будь-яких груп і впливів», — пообіцяв Президент.

Він запевнив, що нову державну авіакомпанію планують назвати Українські націо-нальні авіалінії. «Було кілька робочих назв. На сьогодні це Ukrainian National Airlines. Дуже символічно, Українські національні авіалінії — ЮНА. Як наша держава з великою істо-рією, але завжди енергійна, юна і об’єднана», — сказав Володимир Зеленський.

Доступність подорожей як буденність

А Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що президентська програма «Велике будівництво» — не лише про інфраструктуру, а передовсім про добробут українців, розвиток важливих галузей економіки й створення нових робочих місць.

Він розповів про ключові чинники змін, які вплинуть на ефективний розвиток авіагалузі й туризму в Україні. Серед них угода про відкрите небо. Це за суттю авіабезвіз із Європою, який відкриває шлях до того, аби подорожі літаком стали для українців буденністю.

У межах реалізації Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості до 2030 року Україна вкладе в розвиток галузі понад 34 мільярди гривень. Адже власне авіабудування — це ще один важливий чинник змін.

Майже 45 високотехнологічних підприємств авіабудування до 1 січня 2025 року отримали податкові пільги. Їх звільнили від оподаткування прибутку, сплати податку на додану вартість і земельного податку, ввізного мита на високотехнологічне обладнання. І це, на думку Прем’єр-міністра, сприятиме розвитку галузі. Адже завдяки виконанню цієї стратегії обсяг реалізації авіатехніки в період до 2030 року оцінюється в понад 300 мільярдів гривень.

Денис Шмигаль нагадав, що загальні інвестиції держави в інфраструктурні проєкти 2021 року становили 3,4 мільярда гривень: «Цього року 1,4 мільярда гривень — це будівництво аеро-порту у Дніпрі, 700 мільйонів — аеропорт в Одесі, понад 600 мільйонів — аеропорт у Вінниці, 500 мільйонів — херсонський аеропорт».

А ще Кабінет Міністрів збільшив розмір статутного капіталу держпідприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» і затвердив порядок використання бюджетних коштів для його поповнення на будівництво нового термінала. І це не останній крок у напрямі розвитку аеропорту.

Розповів Прем’єр і про нараду, яка відбулася днями під його головуванням, про розвиток внутрішніх авіаперевезень. На ній ішлося, що пандемія коронавірусу у світі істотно вплинула на галузь авіаперевезень. І нині, коли люди поступово повертаються до подорожей, важливо, щоб ціни на авіаквитки для них стали доступнішими. Адже це сприятиме розвитку внутрішнього туризму й стимулюватиме економіку.

Уряд схвалив порядок використання 104 мільйонів гривень, передбачених у держбюджеті для відшкодування витрат українських авіаперевізників під час пандемії COVID-19. Це дасть змогу вітчизняним авіаперевізникам подати до 10 грудня цього року заявки Міністерству інфраструктури для отримання відповідних компенсацій. За підсумками наради Прем’єр-міністр доручив Мінінфраструктури опрацювати й надати пропозиції здешевлення квитків на внутрішні авіаперевезення.

Меморандум з Airbus

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков погодився, що за два останні роки туризм та авіація — галузі, які найбільше постраждали від коронакризи. Тому слід докласти максимум зусиль для їх активного відродження й ефективного розвитку. Саме для цього в межах форуму міністерство підписало меморандум про взаєморозуміння щодо намірів співпраці зі створення національного авіаперевізника з компанією Airbus.

Національного авіаперевізника створюють для захисту стратегічних інтересів України в галузі авіаперевезень, зокрема у тих ситуаціях, коли є необхідність в екстреній евакуації громадян. Адже ринок авіаперевезень нашої країни зростає, і нова авіакомпанія обережно конкуруватиме із приватними перевізниками.

«Ми розуміємо, що робимо, і перебуваємо в постійному діалозі з ринком. Думаю, за рахунок зростання ринку нам усім вистачить на ньому місця», — зазначив Олександр Кубраков.

Уже розроблено бізнес-план із започаткування національного авіаперевізника й готове економічне обґрунтування проєкту. 2021 року на створення компанії передбачено 0,5 мільярда гривень, а 2022-го знадобиться ще 2,5 мільярда. Очікуються, що Українські національні авіалінії окупляться протягом п’яти років.