Хто з нас не почувався ошуканим, коли, здавалося б, очевидна перемога прогресивного кандидата, за якого віддали голос ми самі, опитані сусіди й колеги, таки програвав гречці та двохсотгривневій матеріальній допомозі пенсіонерам з гіпертрофованим уявленням про волевиявлення. Згідно з торішнім соціологічним дослідженням, 68 відсотків українців не задоволені ступенем прозорості виборчих процесів і лише 16 відсотків виборців готові звернутися до правоохоронців, якщо партія чи кандидат запропонують їм гроші за голос.

Тож учора Кабінет Міністрів зробив крок до того, аби переконати суспільство: безкарно спотворювати думку виборців більше не вдасться, а покарання за порушення на виборах має бути невідворотним. Урядовці підтримали законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства», розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з громадськими організаціями.

Практика фальшування підсумків виборів або скуповування голосів в Україні має відійти в минуле, а за такі дії потрібно встановлювати жорстку відповідальність. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Важливість ініціативи, на думку глави уряду, беззаперечна, адже 2019-й — рік президентських та парламентських виборів.

«В Україні має бути чітке розуміння: ті, хто намагатимуться фальшувати, скуповувати голоси, нестимуть відповідальність», — переконаний він.

А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтвердив, що ключовою зміною в законопроекті, розробленому МВС спільно з громадською мережею «Опора» та іншими суб’єктами виборчого процесу, є невідворотність покарання за злочини проти виборчих прав. За його словами, робота над законопроектом тривала майже два роки.

Заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, яка презентувала законодавчу ініціативу, повідомила, що законодавство передбачає адміністративну відповідальність за правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення, а також кримінальну відповідальність за злочини проти виборчих прав громадян.

Проектом закону запропоновано внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, законів «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про всеукраїнський референдум».

«Запропоновані зміни забезпечать невідворотність покарання за злочини проти виборчих прав і декриміналізують дрібні правопорушення, які не впливають на перебіг виборів», — зазначила Тетяна Ковальчук.

Пропонують позбавляти волі до 2 років за такими статтями КК: ч. 1 ст. 158-1 — за незаконне використання, вкидання бюлетенів; ч. 1 ст. 159 — порушення таємниці голосування членом виборчкому, кандидатом чи спостерігачем; ч. 1 ст. 160 — отримання виборцем неправомірної вигоди, пов’язаної з реалізацією активного чи пасивного виборчого права тощо.

За надання виборцям неправомірної вигоди, непрямий підкуп виборців, фальсифікацію документації запропоновано позбавляти волі до 6 років. Чинний Кримінальний кодекс передбачає максимальну санкцію за пропозицію виборцеві неправомірної вигоди у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.

«Правоохоронці також отримують можливість здійснювати негласні слідчі дії та збирати належні докази для притягнення до відповідальності недобросовісних учасників у передвиборчій боротьбі», — цитує Тетяну Ковальчук департамент комунікації МВС України

«Ми свідомо йшли довгим шляхом: 25 консультацій у регіонах, 75 обговорень проблем невідворотності покарання за скоєння злочинів проти виборчих прав, десятки консультацій з урядовими та неурядовими структурами, два засідання урядових комітетів та вчора — Кабінету Міністрів».

«Тепер хід за парламентом, у якому не всім подобатимуться жорсткі норми ініціативи, адже вибори в 198 округах (не окупованих територій) частково планують за старими кальками. Стежмо за руками потенційних мажоритарників», — написала на своїй сторінці у Фейсбуці координатор громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

Вогнегасник як маркер

Ще одним важливим питанням учорашнього порядку денного урядового засідання був аналіз попередніх підсумків перевірок великих громадських місць на предмет дотримання вимог пожежної безпеки.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що ключова проблема, яка призводить до великих трагедій із втратою людських життів у громадських місцях, — брак порядку та відповідальності, що накопичувався роками. Володимир Гройсман укотре наголосив, що ключове завдання перевірок — не штрафи, а безпека людей, і назвав неприпустимою ситуацію відмови від виконання рекомендацій контролерів.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, перевірку пройшли вже 1319 об’єктів, серед яких школи, лікарні, торговельні центри. Виявлено понад 15 тисяч порушень. Найгірший стан з виконанням рекомендацій — у Донецькій, Сумській та Тернопільській областях.

Усього, за інформа­цією керівника ДСНС Миколи Чечоткіна, на керівників об’єктів накладено 1200 адміністративних стягнень. До суду подано позови на закриття 37 об’єктів.

Посадовець повідомив, що отримує інформацію про надходження дзвінків із пропозиціями за певну винагороду «вирішити питання щодо лояльного ставлення перевіряючих» і запевнив, що це або діють групи шахраїв, або люди, які хочуть скомпрометувати службу. Тож про такі випадки просить повідомляти за телефоном довіри правоохоронних органів.

А Володимир Гройсман пригрозив порушникам пожежної безпеки: «Усі, хто не звертатиме уваги на вимоги покращити ситуацію, змінити в своїх торговельних центрах чи на об’єктах, де перебуває багато людей, пошлемо екскаватори, перекопаємо входи. Відімкнемо електроенергію, але змусимо навести лад».

Робітники знову в моді

На продовження реформування системи освіти в Україні Кабінет Міністрів змінює підходи до управління системою професійно-технічної освіти, переглядає принципи її фінансування і запроваджує поняття регіонального замовлення, яке дасть змогу максимально зблизити вимоги роботодавців та освітні можливості. За словами Прем’єр-міністра, стратегічна мета урядових програм розвитку — серед іншого створення робочих місць, забезпечення достойних заробітних плат, щоб українці не шукали кращої долі у світі.

Володимир Гройсман нагадав, що цього року на потреби профтехосвіти, створення освітніх центрів уряд передбачив 100 мільйонів гривень. Це дасть змогу збільшити кількість таких центрів і розширити перелік професій, за якими ведуть підготовку.

«Нам треба зупинити трудову міграцію і створити умови, щоб люди залишалися в Україні. За кілька років питання можна вирішити. Завдання — висока зарплата, якісний рівень робочих місць».