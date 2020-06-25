ПОВІДОМЛЕННЯ
про недоцільність порушення антисубсидиційного розслідування
щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини
(дизельного палива та скрапленого газу)
походженням з Російської Федерації
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула:
скаргу публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта», публічного акціонерного товариства «Укрнафта» та акціонерного товариства «Укргазвидобування» про порушення та проведення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (дизельного палива та скрапленого газу) походженням з Російської Федерації (далі — скарга);
звіт і висновки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про результати проведення антисубсидиційної процедури щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (дизельного палива та скрапленого газу) походженням з Російської Федерації.
За результатами розгляду Комісія встановила, що наведені у скарзі докази не є достатніми для порушення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (дизельного палива та скрапленого газу) походженням з Російської Федерації.
У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 15 Закону Комісія прийняла рішення № АС-456/2020/4411-03, згідно з яким вирішила:
не порушувати антисубсидиційне розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: окремі продукти переробки нафтової сировини (дизельне паливо та скраплений газ), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами: 2710 19 43 00, 2710 19 47 10, 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00, 2901 10 00 10;
припинити антисубсидиційну процедуру щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (дизельного палива та скрапленого газу) походженням з Російської Федерації.
Рішення Комісії набирає чинності з дня доведення його до відома публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта», публічного акціонерного товариства «Укрнафта» та акціонерного товариства «Укргазвидобування».
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі