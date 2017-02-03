Стандартний застережний плакат, який здавна традиційно використовують енергетики «Не вмикати — працюють люди!», не витримав випробувань реаліями прифронтової Авдіївки. Адже нелюди по той бік лінії розмежування порушили оголошений режим тиші й почали прицільно чи хаотично обстрілювати території, де перебували ремонтники.
У середу в багатостраждальній Авдіївці нарешті зробили першу спробу почати відновлення пошкоджених під час обстрілів ліній електропередач, що дасть змогу повернути місто, яке вже кілька днів замерзає, до нормального життя. Скориставшись обіцяною паузою між обстрілами з 10-ї до 17-ї години, на місце аварій виїхали дві ремонтні бригади енергетиків у супроводі саперів. Їхня присутність обов’язкова, оскільки зона обстрілів буквально всіяна боєприпасами, які не розірвалися. Ремонтники встигли обстежити ЛЕП на відрізку майже 2 кілометри, і навіть з’явився попередній втішний висновок: оскільки нема серйозних пошкоджень, вони можуть встигнути упоратися з роботою вже до кінця дня. Утім, невдовзі енергетики і військові змушені були шукати укриття, бо почався обстріл цієї території. І це попри те, що з боку проросійських незаконних збройних формувань надійшли гарантії припинення вогню.
На щастя, обійшлося без потерпілих, але з огляду на реальну загрозу людей довелося евакуювати з небезпечної зони. Спроби ліквідації поривів запланували продовжити у четвер. На це сподіваються на Авдіївському коксохімічному заводі, де в разі поновлення електропостачання зможуть оперативно відновити повноцінну подачу тепла до міста. Відомо, що досі завдяки заводській теплоелектроцентралі у квартирах підтримують температуру 12—15 градусів.
На жаль, це порушення режиму тиші виявилося тільки своєрідним попередженням, адже надвечір артилерійські та мінометні обстріли промислової зони і прилеглих територій відновилися з новою силою, внаслідок чого з’явилися чергові руйнування у житловому секторі.
Тим часом у місті надають відповідну допомогу всім, хто її потребує. Працюють три польові кухні та пункти обігріву. Розгорнуто 8 великих військових наметів, де працюють рятувальники та благодійні організації. Сюди протягом минулої доби звернулися понад 4 тисячі осіб (вдень температура становила 7—8 градусів морозу). До Авдіївки звідусіль періодично прибувають гуманітарні вантажі: продукти харчування, медикаменти, теплі речі, ковдри тощо.
Є змога для всіх охочих тимчасово залишити місто, яке опинилося в небезпеці. У середу звідси евакуювали майже 150 осіб, половина з яких діти. Окремих потерпілих вдень повезли до Покровська, Маріуполя, Костянтинівки та Добропільського району, а найбільшу кількість людей зустрічали у Святогірську — 62 дітей (11 дошкільнят) та 24 дорослих, яких розташували в дитячому центрі «Перлина Донеччини» та санаторіях, що працюють узимку. А ось увечері самостійна спроба окремих жителів залишити місто закінчилася невдачею. Дорогу, якою вони спробували вийти з Авдіївки, обстріляли.
«Цієї ночі було тихіше і не так страшно, як минулої, — зізнається місцева жителька. — Не тому, що ми звикли, бо стріляли й справді трохи менше. Тепер віримо, що найгірше вже позаду. Зараз все залежить від того, чи припинять стріляти і дадуть змогу полагодити електрику, а завод тоді даватиме більше тепла». У четвер вранці подібні надії тисяч людей почали справджуватися, хоч і частково. Завдяки сприянню представників ОБСЄ вдалося домогтися режиму тиші для продовження ремонтних робіт з відновлення електропостачання тільки на одній із ділянок. Усі інші бригади енергетиків та сапери були на низькому старті.
…На жаль, доки для людей потерпілої Авдіївки готують і везуть гуманітарні вантажі з усіх куточків України та з-за кордону, не бракує й мерзотників, які активно допомагають проросійським військовим, що тривалий час дивляться на місто крізь приціли потужної зброї з російських воєнторгів. У середу контррозвідники затримали спільника російсько-терористичних військових угруповань, який, перебуваючи у буквально знесиленій від потужних обстрілів та холоду Авдіївці, власними зусиллями сприяв жахливим руїнам, загибелі й пораненням українських військових і мирних людей — корегував вогонь по місту. Слідчі дії стосовно затриманого тривають, а за попередньою інформацією він працював тут майже два місяці.