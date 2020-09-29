Президент Володимир Зеленський побував на Донеччині, де провів нараду з питань роботи Тристоронньої контактної групи

У межах робочої поїздки до Донецької області глава держави відвідав контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорське», оглянув облаштування КПВВ та порядок здійснення контрольних процедур на ньому.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко доповів, що на пункті облаштовано чотири павільйони паспортного контролю на кожному з напрямків руху. Функціонують ще два павільйони для проходження паспортного контролю особами, які перетинають лінію розмежування пішки.

Президент ознайомився з порядком пропуску транспортних засобів на КПВВ.

Голова Держприкордонслужби зазначив, що основні загрози тут — спроби перевезення валюти, лікарських і наркотичних засобів, зброї та вибухових речовин. З 22 березня 2020 року, після запровадження карантинних заходів, КПВВ тимчасово не працює. А пікове навантаження було зафіксовано на початку березня до запровадження карантину — понад 14 тисяч громадян на день.

Він зауважив, що звернень від громадян про відновлення роботи КПВВ не надходило, проте «Майорське» за потреби готове до нього: «Фактично ми готові проводити всі контрольні операції. Відстань від КПВВ до лінії розмежування становить 800 метрів».

Нагороди для захисників

Президент відвідав позиції Збройних сил на лінії фронту, де поспілкувався з бійцями і вручив їм державні нагороди. «Ви всі для нас герої. Ви несете складну й небезпечну службу. Бажаю вам здоров’я, наснаги, сили захищати нашу незалежність», — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави ознайомився з умовами проживання військовослужбовців: оглянув сучасні комфортні модулі, в яких мешкає особовий склад, пообідав з військовими і залишився задоволений стравами, якими їх годують.

На КПВВ «Майорське» Президент провів нараду з питань роботи Тристоронньої контактної групи, в якій взяли участь представники Офісу та Кабміну, народні депутати, військові, представники ТКГ та СММ ОБСЄ.

Президент оглянув робочі місця працівників пункту. На КПВВ обладнано 35 робочих місць для перевірки паспортних документів, що дає змогу уникати черг навіть у разі збільшення пасажиропотоку.

Обговорили виконання домовленостей, досягнутих у Парижі під час зустрічі лідерів країн нормандської четвірки торік у грудні, а також проблеми, які заважають виконанню цих домовленостей. Було зазначено, що режим всеосяжного та сталого припинення вогню — беззаперечний успіх на тривалому й складному шляху до досягнення миру на Донбасі.

Складно, але необхідно

«Справді, ми спостерігаємо мінімізацію втрат. На сьогодні режим тиші зберігається вже 62-й день. Хочу подякувати за витримку насамперед нашим військовим, командуванню ЗСУ та ООС за правильний підхід до армії, до кожного офіцера та солдата. І за знайдене розуміння, щоб цей перший крок до миру на Донбасі був можливий», — сказав Президент.

Представниця СММ ОБСЄ у Краматорську Едріна Мілфорд зазначила, що моніторингова місія фіксує значно менше порушень із 27 липня, коли почав діяти режим сталого та всеосяжного припинення вогню.

«За сім тижнів від початку запровадження додаткових заходів для сталого та всеосяжного режиму припинення вогню, з 27 липня до 16 вересня, було зафіксовано 1052 порушення. Для порівняння: за п’ять тижнів до цього ми зафіксували 18027 порушень», — повідомила вона, додавши, що за ці два місяці режиму тиші було зафіксовано лише одне поранення цивільної особи в перший день його чинності.

«Два місяці триває режим тиші. Попри поодинокі та неприцільні постріли, режиму дотримуються. Маємо підстави вважати, що тиша продовжиться», — зазначив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Під час наради було обговорено просування в питанні дзеркального розведення сил і засобів на чотирьох погоджених ділянках, а також у питанні розмінування території Донбасу.

«На виконання домовленостей, досягнутих у Парижі, було проведено розмінування на 12 ділянках, погоджених раніше. Розміновано об’єкти водо-, газозабезпечення, потрібні населенню», — доповів командувач ООС Володимир Кравченко.

Було обговорено питання можливого відкриття більшої кількості КВВП на Донбасі.

Для пришвидшення переговорного процесу заради досягнення більших результатів у всіх згаданих питаннях і швидшої імплементації домовленостей лідерів країн нормандської четвірки керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував учасникам ТКГ зустрічатися частіше.

«Я хотів би попросити представників Тристоронньої контактної групи, попри наближення зими, розпочати працювати щотижня. Немає сенсу затягувати процес переговорів», — зазначив Андрій Єрмак і додав, що було б непогано, якби більше українських політиків відвідувало лінію розмежування та спілкувалося з військовими й жителями Донбасу.

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