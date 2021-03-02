Для багатьох з нас дорожній рух — життєва необхідність. Хтось добирається автобусом до місця роботи, хтось везе дитину в садочок чи школу, а хтось просто переходить вулицю на зелене світло.

Для водіїв-професіоналів дорога — робоче місце. І в жодному разі ніхто з учасників руху не хотів би ділити шлях із нетверезим неадекватом. Та, на жаль, на вулицях міст їх не бракує. На будь-якому шосе і вдень і вночі.

Неадеквати під мухою

Патрульні на трасі біля Умані спочатку не зрозуміли, що з водієм вантажної фури DAF: машина їхала на малій швидкості, виляла, притискалася до узбіччя. Можливо, водієві стало зле? Побігши за вантажівкою, поліцейський вискочив на сходинку транспортного засобу й зазирнув у відчинене вікно. За кермом сиділа перелякана дівчина, яка не знала, як зупинити фуру. Пізніше, сяк-так спинивши вантажівку, дівчина на вимогу правоохоронців пройшла огляд на сп’яніння. Результат — 2,58 проміле, що майже у 13 разів перевищує допустиму норму. А покермувати габаритною машиною їй дали такі самі неадеквати.

Вважається, що п’яний водій набагато небезпечніший за втомленого або зухвальця. Коли на якійсь ділянці дороги твереза людина перевищує швидкість, вона більшою мірою контролює ситуацію. На крутих поворотах, перед пішохідними переходами такий водій встигне зреагувати і вчасно загальмувати. У п’яного ж з’являється самовпевненість. Він вважає, що йому все під силу, а про небезпеку навіть не замислюється. Залежно від кількості випитого час реакції, стверджують лікарі, може збільшуватися в 1,5—2, а то і в 6—8 разів. Про жодне безпечне водіння говорити не доводиться. Людина втрачає дорогоцінні частки секунди, які можуть коштувати життя навколишнім і їй самій.

Ось вам і «невідворотність покарання»

Схожих історій черкаські патрульні можуть розказувати стільки, скільки Шехерезада знала казок. Але найгірше, що кількість таких злочинів не зменшується. Торік лише підрозділ патрульної поліції, який обслуговує м. Черкаси, трасу М-05 в межах Черкаської області й дамбу, виявив і задокументував 1141 випадок керування транспортними засобами у стані сп’яніння (позаторік виявлено 1030 жертв зеленого змія за кермом, а 2018 року — 1087). Усього торік патрульні цього підрозділу зафіксували 4032 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 950 осіб травмовано та 130 загинуло. Разом із цифрами, наданими райвідділами ГУНП в Черкаській області, кількість виявлених за рік нетверезих за кермом вражає: 4870! У всій країні виявлено 137 588 таких водіїв. На 2702 черкащан суди наклали штрафи на загальну суму 32 мільйони 226 870 гривень. Загалом в Україні таких штрафів накладено більш як на мільярд гривень.

Матеріали справ, де фігурують нетверезі водії, поліцейські, як правило, сумлінно передають до суду. Але хоч як дивно, трапляється, що служителі Феміди з якихось причин не дотримуються одного з основних принципів впливу на правопорушників — невідворотності покарання. Виявляється, можна хильнути чарчину-другу, попастися патрульним і... навіть не сплатити штрафу.

У Державній судовій адміністрації України у відповіді на запит щодо розглянутих черкаськими судами матеріалів за статтею 130 КУпАП «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння…» повідомили, що торік 814 справ закрито… у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення. Тобто судді достатньо було розглянути справу після закінчення трьох місяців з моменту правопорушення, щоб водій гарантовано уник покарання.

Із цих цифр випливає, що ледь не кожен шостий нетверезий водій уникає покарання. Але ж за даними правоохоронців, часто смертельні ДТП траплялися саме після того, як водії уникали відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння. Тож судді визначили чимало щасливчиків, матеріали щодо яких вони люб’язно передали на розгляд громадської організації або трудового колективу (на Черкащині таких 83, а в Україні — 1475). Цей анахронізм було передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення ще 1984 року.

Вимоги жорсткішають

Попри пробуксовування судових механізмів у питанні покарання нетверезих водіїв, за справу взялися законодавці. 16 лютого Верховна Рада України підтримала законопроєкт №2695 про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. За проголосували 325 народних депутатів.

Ухвалені зміни передбачають посилення відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Уперше таке порушення каратимуть штрафом 17 тисяч гривень та позбавленням права керування ТЗ на рік. Повторно протягом року — штраф 34 тисячі гривень та позбавлення права керування ТЗ на три роки з оплатним вилученням ТЗ чи без нього або адмінарешт на десять діб із позбавленням права керування ТЗ на три роки з оплатним вилученням ТЗ чи без. Двічі протягом року — штраф 51 тисяча гривень та позбавлення права керування ТЗ на десять років з конфіскацією ТЗ або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування ТЗ на десять років з конфіскацією ТЗ. Це значно жорсткіші покарання, ніж ті, що були досі.

Тепер у новому законі стосовно керування у стані сп’яніння усунуто прогалини й застарілі норми радянських часів, які передбачали звільнення від відповідальності у зв’язку з малозначністю, передачу справи на розгляд трудового колективу чи закриття такої справи за давністю (строк розгляду становитиме рік). Очевидно, тепер значно зменшиться число випадків, коли суди закриватимуть такі справи через їхню протермінованість, про що згадували вище.

Іноді буває, що водії спеціально вживають алкоголь після ДТП, аби важче було довести їхній нетверезий стан саме у момент аварії. Для таких ілюзіоністів покарання також передбачено.

Цікаво, що для пішоходів, які переходять дорогу на червоний сигнал світлофора чи вибігають на дорогу не на переході, теж зростають штрафи: з 51 до 325 гривень. А для велосипедистів штраф за порушення ПДР зріс з 85 гривень до 340.

Насамкінець. Чи подіють нові вимоги на тих, хто звик їздити під мухою, покаже час. Але увага суспільства до цієї проблеми, резонанс — це вже рух у потрібному напрямку.

Остаточно про ефективність нових штрафів і посилення відповідальності нетверезих водіїв можна буде говорити після перших проваджень, які розглянуть суди. Однак гірше не буде. Хоч, як вважають скептики, шпарину в законодавстві завжди можна знайти. На це й сподіваються любителі оковитої. Проте зі збільшенням відповідальності має збільшитися й уважність та сумлінність патрульних, адже саме від них залежить, чи притягнуть особу до відповідальності, чи ні.

А ТИМ ЧАСОМ

Цими днями Вищий антикорупційний суд додав черкащанам віри у справедливість правосуддя. Він визнав винним і засудив до двох років позбавлення волі суддю Апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка (ідеться про правопорушення 2018 року), повідомляє Укрінформ. За матеріалами слідства, він за гроші вплинув на іншого суддю, щоб п’яний водій уник покарання.