Іноземні делегації із Франції, Німеччини, Латвії, Литви, Австрії та інших європейських країн відвідали громади Київщини, які найбільше постраждали від війни і нині відновлюються. Їхній маршрут розпочався з Бородянки. Супроводжувала делегатів команда Агентства відновлення, зокрема Сергій Сухомлин та Микола Бойко, а також начальник Київської ОВА Микола Калашник. Вони розповіли європейським партнерам про об’єкти житлової та соціальної інфраструктури, які вже було відновлено, а також проєкти у процесі реалізації.

Унаслідок бойових дій в Бородянці було пошкоджено або зруйновано 825 об’єктів. 592 з них вже відновлено — це житлові будинки, школи та громадські будівлі. Київська обласна військова адміністрація працює над відновленням ще 53 об’єктів.

Агентство відновлення окремо реалізує 24 проєкти. Це відновлення житлових будинків, адміністративних споруд, закладів культури та об’єктів інфраструктури. Завершення більшості з них заплановано на кінець осені 2025 року.

«Загалом на Київщині з початку повномасштабної війни вже відновили 21 тисячу об’єктів із 29 тисяч зруйнованих. І в цьому Україна унікальна. Адже під час воєн, конфліктів ще жодна країна не вступала в процес відбудови. Наше завдання — не просто відновити окремий об’єкт, а випрацювати наповнене, комплексне рішення.

До прикладу, реконструкція вулиці Центральної в Бородянці містить заміну всіх комунікацій, систему відеонагляду, розумне освітлення. Буде задоволено безпекові вимоги, інклюзивні потреби. Це той приклад, який можна буде взяти за основу і перенести на такі самі об’єкти в інші громади», — розповів голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Селище Бородянка вже відновлено на 50%. Нині там 10 тисяч жителів — 80% довоєнного населення.

«Важливо, що іноземні партнери змогли побачити все це на власні очі. Не лише руйнування, які залишив ворог, а й ту величезну роботу, яку громада, держава та міжнародні друзі України виконують щодня для повернення нормального життя. Нові сквери, відбудовані оселі, сучасні публічні простори — усе це формує Бородянку сьогодення, яка вже стала прикладом незламності та системного відновлення навіть у час війни», — зазначив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Бородянка стала для міжнародних партнерів прикладом того, як можна системно відновлювати громади навіть в умовах повномасштабної війни. А на завершення візиту представники шведської делегації висловили готовність посилити партнерство і запропонували спільно розробити котрийсь із проєктів відновлення Бородянки.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій