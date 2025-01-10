Звертаючись до учасників засідання, глава Української держави Володимир Зеленський наголосив, що за майже три роки повномасштабної війни спільнота показала, що коли об’єднується та діє в єдності, ніхто не є замалим, щоб реально вплинути на історію. «І ми пройшли такий довгий шлях, що було б просто божевіллям опустити руки й не продовжити розбудову оборонних коаліцій, які ми створили, тим більше, що вони вже допомагають нам рости та зміцнювати те, що, по суті, є нашою спільною оборонною силою. Незалежно від того, що відбувається у світі, кожен хоче бути впевненим, що його країну не зітруть із мапи. Раніше це залежало від купки великих столиць, але тепер це залежить від усіх нас — від того, як ми працюємо разом, наскільки ми готові відповідати за своє майбутнє й наскільки добре можемо переконати наших партнерів підтримувати нас. Що більше рішучості ми продемонструємо, обстоюючи свої інтереси, то більше наші партнери, і особливо США, будуть зацікавлені в тому, щоб залишатися на нашому боці», — наголосив Володимир Зеленський.

Він повідомив, що напередодні на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача йшлося про виробництво та постачання дронів для наших солдатів, для нашої армії, а також засобів радіоелектронної боротьби.

«Дрони — це те, що вже змінило характер війни, і ці зміни ще далеко не завершені. Сьогодні існує пряма залежність: щоб зупинити просування ворога, щоб не втрачати людей і території, нам потрібні дрони. Дрони стримують ворога — тримають його на відстані. Це реально зробити. Виробництво дронів в Україні є рентабельнішим, ніж будь-де. Цього року ми в Україні хочемо встановити рекорд за кількістю та якістю дронів, які виробляємо та отримуємо від наших партнерів. І ми фокусуємося на дронах, які потрібні нашим бригадам, щоб утримувати лінію фронту, і на дронах, необхідних для підтримання безпеки, як-от морські, і на дронах, розроблених для завдання дальніх ударів по військових об’єктах та інфраструктурі ворога на його території. Ми вже підписали значну кількість контрактів, і багато інших — на стадії підготовки. Я закликаю всіх вас іще активніше долучатися до розбудови цього арсеналу дронів. Українці мають найбільший в Європі досвід використання дронів, і ми також маємо найбільший в Європі потенціал для їх виробництва. Тож, по-перше, прошу інвестувати більше в цю українську силу, адже після війни вона стане і вашою силою. По-друге, інвестуйте в талановитих людей у ваших країнах, які можуть допомогти посилити нас усіх у сфері безпілотників», — закликав Президент України.

Він нагадав про підписані двосторонні безпекові угоди — на сьогодні їх 27, і закликав долучатися інші країни — учасниці засідання.

«Ключ до протидії агресії — мотивація. І ми це знаємо. Мотивація ризикувати своїм життям, щоб урятувати свою країну. Але для мотивації потрібне живлення, а найкращим живленням є успіх — я маю на увазі успішні дії, успішні домовленості. Коли наші війська можуть збивати російські ракети, зокрема балістичні, і тримати російські літаки якнайдалі від України, це забезпечує мотивацію, якої ми відчайдушно потребуємо. І ми вели переговори зі США про ліцензування виробництва систем протиповітряної оборони й ракет тут, в Україні, і це могло б стати значною частиною наших безпекових гарантій. І це цілком здійсненне завдання. Але ми маємо пам’ятати, що обіцянки з останнього саміту НАТО ще не виконані до кінця — нам дуже, дуже потрібні системи ППО, які ви нам уже надали, — дуже вам дякуємо — і нам дуже потрібні системи, які ви нам пообіцяли. Ви бачили, що сталося в нашому місті Запоріжжі: від російських бомб загинуло 13 людей, 112 зазнали поранень. Це був лише один день, лише один напад, один авіаудар. Ми маємо зупинити російський терор. І ви можете це зробити. І ми просимо про термінове постачання систем протиповітряної оборони.

Нам також потрібно забезпечити виконання всіх наших домовленостей щодо постачання на фронт. І я хочу ще раз подякувати кожній країні, яка допомагає нам артилерією, бронетехнікою та всім іншим, що нам потрібно. Наші чоловіки й жінки на передовій мають відчувати, що світ прикриває їхню спину, і ніщо не доводить це краще, ніж упевненість у тому, що вони мають усе необхідне для відбиття російських атак.

Торік Франція виступила з ідеєю розміщення в Україні партнерських контингентів, — і ви це знаєте — для того, щоб наблизити мир. І ми всі розуміємо: на сьогодні цілі путіна не змінилися. Він хоче повністю знищити Україну й зламати всіх нас і вас також. Тому наша мета — знайти якомога більше інструментів, щоб примусити росію до миру. Гадаю, що таке розміщення партнерських контингентів є одним з найкращих інструментів. Підійдімо більш практично до того, щоб це стало можливим. І ми почули сигнали також від деяких наших партнерів — від Великої Британії — на підтримку цього. І ми маємо бути сміливими, маємо пропонувати справді сильні інструменти. Візьмімо, наприклад, Курську операцію — це одна з наших перемог, я думаю, одна з найбільших перемог не лише минулого року, а й за весь час війни. росії довелося відвести майже 60 тисяч солдатів з українського фронту, щоб протистояти їй. І цього понеділка минуло вже п’ять місяців, як наші війська утримують буферну зону на російській території. Багато російських погроз і сміливих заяв виявилися блефом, особливо після того, як українці ввійшли в Курську область. І я впевнений, що ще більше їхніх погроз виявиться блефом, якщо ми всі разом іще наполегливіше працюватимемо над тим, щоб підштовхнути росію до миру», — підсумував Президент.

Джерело: Офіс Президента