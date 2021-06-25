«Найбільша кількість вишитих вручну книжок — 24 видання», — таку назву має новий Національний рекорд, який встановила талановита рівнянка Олена Медведєва. І присвятила його 30-річчю Незалежності рідної держави. До непересічної дати на Рівненщині активно готуються вже сьогодні.

Її книжки, як діти

Зареєстрували новий рекорд у літературному музеї імені Уласа Самчука в Рівному. Саме тут, де панує аура Волинського Гомера ХХ століття, — місце духовної сили та натхнення майстрині (репортаж про її творчість із цього культового музею «Хто в душі залишив місце дитинству, здатний творити дива», ми публікували 28.12.2019 року). Тут і цього разу зібралися ті, хто хотів бути поруч у відповідальний момент фіксації рекорду, щоб отримати неймовірний енергетичний заряд. Понад пів мільйона вишитих вручну літер та знаків у рукотворних книжках мисткині. Де ще таке побачиш?

«Мільйони людей на планеті вишивають. Але книжки вишиває лише одна людина у світі — Олена Медведєва з України, — каже рівненський письменник Віктор Мазаний. — Цей новий вид мистецтва, який вона створила, я назвав «ниткографія вишиваного слова». Термін уже зафіксовано. Зокрема пані Олена вишила такі фоліанти: повний текст драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки на 48 полотняних сторінках розміром 60 см х 42 см; таким же форматом — «Євангеліє від Івана», «Євангеліє від Марка», «Євангеліє від Луки», «Євангеліє від Матвія»; збірки поезій Івана Франка «Народна пісня» та Ліни Костенко «Я поцілую мальву у щоку», а також «Кобзар» Тараса Шевченка 1840 року видання (розмір 36, 5 см х 26 см). А ще шедеври формату А-5 — польською мовою «Оду молодості» Адама Міцкевича, англійською — «Біблію».

Мисткиня також вишила за міжнародним стандартом мініатюрні книжки розміром 9 см х 8 см. У них вміщено уривки з творів Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка та з роману «Волинь» Уласа Самчука», — розповідає Віктор Мазаний, щиро розділяючи радість рекорду.

Не приховують захоплення талановитою землячкою не лише рівняни. У соцмережах нею захоплюється, без перебільшення, весь світ! До речі, до «Книги рекордів України» Олена Медведєва ввійшла вдруге: вперше в 2019-му з «Євангелієм від Матвія». І продовжує творити, щедро обдаровуючи тих, хто поруч: вона авторка книжок для дітей та анімацій на їхні сюжети.

Стверджуємо щодня

Цей знаковий рекорд започаткував заходи, присвячені 30-річчю Незалежності України: саме з Рівненщини завжди йшли імпульси національного відродження.

Ось чому в контексті 30-річчя Незалежності для нас важливі й інші дати, а надто ті, що пов’язані з віковічним прагненням українського народу до незалежності. Зокрема 370-та річниця битви під Берестечком: уже 4 липня на Козацьких могилах вшануємо козаків та селян, які поклали життя на вівтар нашої свободи. Пригадуєте Шевченкове: «Нас тут триста, як скло, товариства лягло…»? Затим будемо відзначати 460-річчя створення (знову на території нинішньої Рівненщини, у тодішній княжій Пересопниці) «Пересопницького Євангелія» — книги, на якій присягають президенти незалежної України. Ось так переплетена наша унікальна історія з сучасністю. На жителів області та гостей чекають також Всеукраїнський ювілейний рокфестиваль «Тарас Бульба» в давньому Дубні, фестиваль прадавніх човнів на озері Басів Кут, етноекофестиваль «Буща-папороть» та багато іншого. А кубок голови ОДА з футзалу вже стартував, — розповів керівник виконавчої влади області Віталій Коваль.

Усі заходи відбуватимуться під єдиною візуальною символікою: Рівненщина отримала від Міністерства культури та інформаційної політики свою унікальну квітку-логотип із графічними елементами та кольоровою гамою герба та прапора області. «Ти у мене єдина» — під цим слоганом проходять віднині всі заходи, приурочені 30-річчю Незалежності.

Оновлену символіку області пропонують на безоплатній основі використовувати й локальним виробникам продукції для просування товарів та послуг, адже в ній закладено глибокий зміст.

Уже споруджують найвищий в області 50-метровий флагшток. Тут у День прапора замайорить наше синьо-жовте знамено, під яким проходитимуть особливо важливі для краю врочистості. Представники громадських організацій ветеранів — наших захисників уже висадили тут алею вічнозелених дерев у пам’ять про побратимів, які не повернулися з нинішньої гібридної війни за нашу незалежність.

Частина заходів у цей ювілейний для України рік триватиме аж до грудня. У розділі «30-річчя Незалежності» на сайті Рівненської ОДА про це можна не лише дізнатися, а й надати власні цікаві пропозиції: до них обіцяють дослухатися, адже Україна стверджується щодня.

А коштовним подарунком від Кабінету Міністрів стало щойно ухвалене рішення про надання 100 мільйонів на модернізацію стадіону «Авангард» у Рівному.