17 серпня в Києві погашатимуть марку, присвячену лавреатові Нобелівської премії з літератури Шмуелю-Йосефу Агнону, який народився у м. Бучач на Тернопільщині. Цей поштовий знак, марковий аркуш, конверт «Перший день» і штемпель спецпогашення став спільним випуском України та Ізраїлю. На появу цього матеріалу з нетерпінням чекає тернополянин Юрій Ковальков. Каже, свого часу він запропонував Укрпошті ввести у план випуск серії марок, присвячених саме Нобелівським лавреатам, які народилися на українській землі.

За порадою друга

Пан Юрій — один з відомих філателістів не лише Тернопільщини. За його словами, існує певна закономірність, що діти, зокрема хлопчики, захоплюються колекціонуванням усього, що потрапляє під руки. Сам почав колекціонувати марки у сім чи вісім років. Снаги до цього додало листування з болгарським ровесником, адже було цікаво мати у добірці поштові знаки найрізноманітнішої тематики іншої країни. Проте філателістичне захоплення 12-річного Юрія стало згасати. Тож нині навіть не знає, де поділися його перші марки.

Але вже у студентські роки повернувся до захоплення. Порадив йому зробити це його друг філателіст Олександр Нефьодов. І не просто заохотив, а запропонував зайнятися вузькою тематикою — нобелістикою, тобто колекціонувати філателістичні матеріали, присвячені лавреатам Нобелівської премії та засновникові цієї найпрестижнішої нагороди. Дослухався. Юрій Ковальков каже, що тоді мав уявлення про філателію, розумівся на тому, що таке марка, каталог.

Через нобелістику Юрій Ковальков і повернувся у цікавий філателістичний світ. Бажання дізнатися якнайбільше інформації, долучитися до пошуку додавали зустрічі із друзями та славетними людьми. Якось дізнався, що письменник Нобелівський лавреат Шмуель-Йосеф Агнон народився в місті Бучач за 65 кілометрів від Тернополя.

Юріїв товариш Орест Черній, учитель німецької та французької мов у школі, мав кишенькове видання енциклопедичного словника Larus. Якось розгорнув його і прочитав про Агнона. Відтоді захопився цим письменником, зробив першу публікацію про нього в тернопільській обласній газеті «Вільне життя», згодом знайшов марку, присвячену Агнону, яку видали в Ізраїлі. І тепер радіє, що 17 серпня в Україні вийде філателістичний матеріал на вшанування пам’яті видатного єврейського письменника, Нобелівського лавреата, вихідця з Тернопільщини. Це спільний випуск нашої країни та Ізраїлю.

Як зауважує пан Юрій, такі матеріали філателісти цінують особливо. На конверті першого дня зображено прапори двох країн, будинок у Бучачі, в якому народився Агнон.

До слова, Україна мала спільні, тобто одночасні випуски поштових марок, блоків, інших філателістичних матеріалів з Білоруссю, Росією, Пакистаном, Угорщиною, Молдовою, Киргизстаном, а цього року — з Ізраїлем, Ліхтенштейном і Туреччиною.

Писав мені власноруч

60 кілометрів — це відстань з Тернополя до Золочева. Тепер це місто належить до Львівської області. Тут 1937 року народився лавреат Нобелівської премії американський хімік Роалд Хоффманн. Під час Другої світової війни малого ще тоді єврейського хлопчика Роалда від нацистів на горищі школи одного з галицьких сіл переховував учитель Микола Дюк. З паном Роалдом листувався тернопільський професор медицини Еммануїл Бергер. Він часто запрошував Юрія Ковалькова на чай і був дуже здивований, коли той з друзями 1991 року ініціював проведення перших тернопільських Нобелівських читань. Професор дав прочитати Юрієві листа від Хоффманна.

Уже після смерті професора Бергера Юрій Ковальков вирішив написати Роалдові Хоффманну. І на його велике здивування, 21 рік тому отримав великий конверт з матеріалами й відповіддю пана Роалда.

«Дізнавшись, що я філателіст, він писав мені власноруч», — розповідає пан Юрій. І досі тернопільський філателіст і вчений-хімік листуються нині здебільшого електронною поштою.

Якось, добре усвідомлюючи, що Роалд Хоффманн — Нобелівський лавреат, наукова величина планетарного масштабу, Юрій Ковальков написав йому, що збирає матеріали на тему нобелістики, тож дуже хоче побачити на поштовій марці України портрет ученого-хіміка. Науковець не повірив.

Минуло кілька років. Юрій Ковальков працював тоді помічником Тернопільського міського голови. Він попросив очільника обласного центру написати лист Укрпошті й запропонувати, щоб ввела у план випуск серії марок, присвячених Нобелівським лавреатам українського походження. З часом отримали відповідь, що цю пропозицію розглянуть.

Чекати треба було аж 14 років, коли Укрпошта випустила першу марку серії «Лауреати Нобелівської премії» з портретом Іллі Мечникова. Відбулося це 2015 року.

Загалом в Україні народилися шестеро таких лавреатів. Найбільша несподіванка сталася 2017 року, коли Укрпошта взялася випустити марку, присвячену Роалду Хоффманну. З науковцем Юрій Ковальков зустрічався тричі. Уперше у Львові. Знаючи, що батько того навчався у Львівській політехніці, запропонував Нобелівському лавреатові прочитати на пам’ять про нього лекцію в цьому виші. Роалд погодився. Через певний час приїхав до міста Лева на міжнародну конференцію, прочитав лекцію в політехнічному університеті. Він, до слова, володіє українською мовою.

Під час лекції Юрій повідомив, що на честь науковця Україна випустить поштову марку. Роалд Хоффманн лише усміхнувся. Думав, що це жарт.

«Тоді я сканував план Укрпошти й надіслав на електронну адресу. Пан Роалд зрозумів, що це правда, і сказав, що дуже вдячний за проєкт, — розповідає тернопільський філателіст. — Щойно поштова мініатюра вийшла у світ, я одразу надіслав йому каталог марок, де йшлося про Хоффманна, марковий аркуш, конверт першого дня».

Тим часом київські друзі-філателісти запитали в Юрія Ковалькова, чи він не може попросити в Роалда Хоффманна автограф на конверті першого дня. Згодом десятеро осіб отримали власноручний підпис видатного науковця.

Унікальність і рідкість марки, присвяченої Роалду Хоффманну, полягає в тому, що Україна, як правило, живим не присвячує філателістичного матеріалу. Є кілька винятків, зокрема й Роалд Хоффманн. Марка з його зображенням стала другою у серії «Лауреати Нобелівської премії».

Потім Укрпошта випустила ще мініатюру з портретом американського біохіміка Зельмана Ваксмана, уродженця Вінниччини. Він отримав найпрестижніше лавреатське звання за відкриття стрептоміцину — першого антибіотика для лікування туберкульозу.

Тепер з’явиться марка, присвячена Шмуелю-Йосефу Агнону. Залишиться ще увінчати у марках честь і славу французького фізика українського єврейського походження Жоржа Шарпака, який народився на Рівненщині, і письменниці Світлани Алексієвич, яка народилась у Станіславі (нині Івано-Франківську).

Юрій Ковальков сподівається, що з часом матиме у своїй колекції такі філателістичні раритети. Він намагався розпочати листуватися із Жоржем Шарпаком і отримав від його секретаріату світлину з автографом науковця.

Срібні й бронзові нагороди

Пан Юрій каже, що колекціонує різні філателістичні матеріали. А це марки, конверти, поштові блоки, конверти першого дня, карт-максимуми, цілісні речі, чорнодруки (дефіцитні некольорові пробні зразки, яких Україна, на жаль, ще не випустила), тематичні конверти, в які додатково вкладають монету. Пропонує сюжети Укрпошті для друку тематичних марок. Крім поштового знака, присвяченого Шмуелю-Йосефу Агнону, серед стандартних мініатюр з’явилася й марка з гербом селища Коропець на Тернопіллі. Свого часу він ініціював випуск марки, присвяченої Степанові Бандері та іншим історичним постатям.

Найціннішим матеріалом у власному зібранні вважає листи до нього від Роалда Хоффманна. Це цілісна річ в його колекції, адже власноручно надіслані поштою лист, конверт, марка.

Пан Юрій стежить за випуском нового філателістичного матеріалу, спілкується з колегами, обмінює, купує поштові знаки. І продає теж. Принаймні фінансова скрута змусила одного року розстатися з рідкісним екземпляром і вирученими коштами оплатити доньці навчання у виші й придбати новий телевізор. До слова, донька Наталія певною мірою захопилася максимафілією — колекціонує художні листівки з різних країн з наклеєними марками того самого малюнка та їх погашенням. Приємно пану Юрію, що на філателію звертає увагу й онук Максим, який більше цікавиться темою космосу, астрономією.

Юрій Ковальков — член Тернопільського обласного товариства Асоціації філателістів України. Майже 100 осіб на Тернопільщині колекціонують марки. Шкодує, що молодих мало в товаристві.

Пан Юрій брав участь у дев’яти всеукраїнських, регіональних та міжнародній виставках, на яких здобув п’ять срібних і стільки само бронзових медалей. Одну з них привіз із Білорусі з міжнародного заходу, де представляв експонат «Вінстон Черчилль» як про Нобелівського лавреата з літератури. Тепер бажає виставити експонат «Пам’яті Чеслава Слані».

Чеслав — гравер поштових марок і банкнот. Він створив понад 1000 мініатюр і грошових знаків для багатьох країн. Цього року відзначають 100 років із дня його народження. Польща проголосила 2021-й Роком Чеслава Слані.

Філателія захопила Юрія Ковалькова на все життя. Для нього це більш ніж хобі — це його світ, де комфортно й цікаво.