ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 16.03.2020 № 223
Про унеможливлення вивезення (пересилання) громадянами за межі митної території України окремих товарів протиепідемічного призначення
від 20.03.2020 № 224
Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість
від 20.03.2020 № 225
Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України
від 20.03.2020 № 226
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
ЗАКОН УКРАЇНИ
17 березня 2020 року № 532-IX
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету