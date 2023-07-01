Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що орієнтири доктрини співзвучні з багатьма проєктами, які уряд визначив пріоритетними цього року

Днями під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції Президент Володимир Зеленський запропонував орієнтири та елементи нової української доктрини як нової візії та філософії того, якою буде успішна Україна після перемоги. Він окреслив п’ять орієнтирів для обговорення: філософія перемоги, глобальність української безпеки, політика героїв, політика справедливості, трансформація України за наступні 10 років.

«Ці орієнтири співзвучні з багатьма проєктами, які уряд визначив пріоритетними цього року. Тепер кожне міністерство має представити дорожню карту змін відповідно до оголошених елементів нової доктрини. Це має бути комплексна, чітка та публічна стратегія. Усі документи мають бути доступні для публічного ознайомлення, обговорення й дискусій. Це буде особиста відповідальність кожного міністра», — заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду.

Головні орієнтири

За його словами, першочергове завдання — це реалізація формули миру. Далі — вступ до ЄС та НАТО.

«Нині пріоритетне завдання — вийти на початок переговорів про повноправне членство в ЄС. Євроінтеграція — це компас для всіх наших реформ та змін. Маємо чітку дорожню карту цього процесу: селфскринінг законодавства, імплементація євродиректив, інтеграція до євроринків, участь у спільних програмах ЄС, виконання рекомендацій Єврокомісії щодо реалізації європейського інструменту підтримки України.

Безпека України після війни — це не лише вступ до НАТО. Це насамперед наша армія і наш оборонно-промисловий комплекс. Україна має стати центром виробництва сучасної зброї в Європі. Ми переходимо на нову структуру в оборонній промисловості. Плануємо спільні проєкти з найбільшими світовими оборонними компаніями. Це обов’язково передбачатиме і локалізацію у виробництві техніки та зброї», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Ще один пункт доктрини — безпека у повсякденному житті: на дорогах, у школах, публічних просторах, у власних домівках. Тут першочергові завдання — розмінування та будівництво укриттів.

«Щодо політики героїв. У десятці пріоритетних реформ уряду на цей рік визначено й нову ветеранську політику. Інтеграція ветеранів у суспільне та економічне життя. Доступна іпотека. Гранти, які вже надаємо для ветеранського бізнесу. Надалі розширюватимемо цей напрям. Соцпідтримка, фізична та ментальна реабілітація, інститут помічника ветеранів, нові стандарти безбар’єрності. Меморіалізація війни та досвіду нашої перемоги. До реалізації запланованого важливо долучити ветеранів, які повернулися з війни», — зазначив Прем’єр.

Орієнтир — справедливість. Очільник уряду заявив: «Створення спецтрибуналу для покарання російських військових та політичного керівництва, конфіскація російських активів для відбудови України — активно рухаємося в обох напрямах і маємо перші результати».

ВВП — трильйон доларів

Орієнтир — трансформація країни за 10 років. Денис Шмигаль переконаний, що Україна потребує нової економічної моделі.

«Без цього неможливо буде досягти поставленої дуже амбітної мети — ВВП країни за 10 років має становити трильйон доларів. Мінекономіки представить чітку комплексну стратегію нової економіки країни. Провідними в цій економічній моделі будуть приватний капітал та підприємці. Роль держави в економіці буде кардинально зменшено, буде продовжено приватизацію та завершено реформу корпоративного управління, проведено радикальну дерегуляцію, оцифровано всі послуги та сервіси для бізнесу. Але в центрі має бути не просто цифра ВВП. Нові робочі місця та нові бізнеси — показники, за якими проводитимуть оцінку роботи. Один із ключових елементів економічної філософії — країна робить ставку на переробку. Не експорт сировини, а експорт готової продукції. Введення України у європейські та глобальні ланцюги виробництва.

Другий пункт орієнтира — нові чесні відносини між державою і суспільством. У пріоритетах уряду це визначено як ефективна цифрова держава, нова соц­політика та розвиток людського капіталу. Всі послуги для людей та бізнесу онлайн. Компактний державний апарат. Пенсійна реформа, яка має передбачати створення накопичувальної пенсійної системи. Формуємо власну спроможність людини замість залежності від держави. Соцпослуги та виплати мають бути максимально адресними.

Третій пункт орієнтира — нова модель освіти та науки. Комплексні напрацювання від Мінцифри та МОН уже майже завершено, їх скоро буде презентовано. Англійська мова стане обов’язковою у всій системі освіти. Держава оплачуватиме курси вивчення англійської мови через програму «єПідтримка». Робитимемо все, щоб кожен українець мав змогу розмовляти англійською. Адже знання іноземної мови — це про підвищення конкурентоспроможності та зарплати на ринку праці для кожного українця.

Четвертий пункт — розвиток територій. Це відбудова країни за принципом «краще, ніж було». Децентралізація триває: кожна громада матиме план відновлення та розвитку з урахуванням нових реалій», — розповів Прем’єр.

Він додав, що це лише частина з того, що влада визначила пріоритетами на найближчий час. Важливо об’єднати все це та представити комплексне бачення в одному документі. Адже цієї візії для кожної сфери країна потребує вже, не чекаючи завершення війни.