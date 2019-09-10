«Урядовий кур’єр» започатковує нову рубрику «Уряд у соцмережі». Публікуватимемо найцікавіші та найактуальніші повідомлення членів Кабміну.
Перший заступник міністра — Павло Кухта. Він економіст, фахівець у галузі фіскальної політики, бюджетного процесу та пенсійної реформи. У 2016—2019 роках працював заступником голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ при Кабінеті Міністрів України.
На своїй сторінці у фейсбуці Тимофій Милованов зазначив, що Павло Кухта займатиметься проведенням давно назрілої приватизації державних підприємств та побудовою сучасної системи управління державним майном; докорінною реформою ринку праці, яка створить в Україні нові високооплачувані робочі місця, зміцнить середній клас та дасть змогу повернути додому наших трудових мігрантів. Також на пана Кухту покладено завдання продовжувати реформу державних закупівель та розвивати систему ProZorro.
Заступником міністра — торговим представником України призначено Тараса Качку. Пресслужба міністерства зазначає, що за освітою він юрист. Керував «Українським медіацентром реформ». У 2016—2017 роках працював на посаді заступника виконавчого директора міжнародного фонду «Відродження». З 2018 року — радник зі стратегічних питань цього фонду.
На своїй сторінці у фейсбуці Тимофій Милованов наводить думку Тараса Качки щодо його завдань на цій важливій посаді. Так, за словами заступника міністра — торгового представника України, його місія полягає в поліпшенні умов доступу української продукції на зовнішні ринки, збільшенні експорту товарів із доданою вартістю та інтегруванні українських виробників у глобальні виробничі ланцюги.
«Цей уряд є першим, у якому всю торгівлю — промислову і аграрну — зосереджено в одному міністерстві. Сподіваюся забезпечити синергетичний ефект від об’єднання міністерств, не забуваючи про всі нюанси та традиції аграрної дипломатії. Торговельна частина є серцем Угоди про асоціацію з ЄС. Від її впровадження залежить, чи ми нарешті почнемо економічно інтегруватися до Європейської спільноти. Досвід перших років впровадження свідчить, що ми її маємо істотно оновити і більш чітко прописати модальності інтеграції», — вважає пан Качка.
Тарас Висоцький — заступник міністра. У новоствореному Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відповідатиме за аграрну політику. Раніше працював генеральним директором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».
З прямої мови, яку наводить міністр на своїй сторінці у фейсбуці, Тарас Висоцький планує реалізувати наступні кроки: завершити більш ніж десятирічну земельну реформу, запровадивши ринок земель сільськогосподарського призначення; очистити аграрний сектор від збиткових, неефективних підприємств, передавши їх на приватизацію; побороти корупцію в сфері державного регулювання та контролю, ліквідувавши та/чи діджиталізувавши відповідні процедури; підвищити доходи зайнятих в АПК шляхом лібералізації ринку праці та підвищення кваліфікації працівників.