Будівництво доріг в Україні набирає обертів. Проте, на жаль, поширюються й пов’язані з тим негативні явища — наростає кількість скарг на якість щойно збудованих шляхів. Причина цього — не лише недбалість виконавців робіт, наявні й зловживання: у кошторис вписано одні роботи, натомість виконують інші, простіші й дешевші, що негативно позначається на якості дорожнього покриття. Отже, питання контролю якості у галузі будівництва автошляхів стоїть вкрай гостро.

Цій болючій проблемі приділяють увагу в уряді та Державному агентстві автомобільних доріг України. На початку 2021 року Укравтодор визначив реформу управління якістю одним з пріоритетів реформ дорожньої галузі. А днями було презентовано План дій з упровадження реформи, який напрацювали спеціально для цього створена робоча група та експерти Команди підтримки реформ при Укравтодорі з урахуванням стандартів ЄС. Першим напрямом цієї реформи визначено зміну моделі управління галуззю. Створено єдину інформаційну платформу «Е-road» (електронна дорога). Вона поєднує інтерактивну карту дорожніх робіт із зазначенням фактичного стану робіт та їхніх виконавців, базу інших даних та систему звітності.

Реформа починається з голови

Це дає змогу здійснювати поточний контроль у центральному апараті відомства і на місцях та приймати ефективні управлінські рішення.

Ще один важливий елемент реформи управління у дорожній службі — моніторинг робіт, виконаних раніше, якщо на об’єкти поширюється гарантійний термін. До моніторингу належить оцінювання транспортно-експлуатаційного стану автошляхів та якості дорожніх робіт із проведенням комплексу випробувань — на важливості останнього у відомстві особливо наголошують.

Крім цього, запроваджують програмне забезпечення для управління дорожніми активами HDM-4, яке вже застосовують у 122 країнах, воно добре себе показало. Його схвалили Міжнародна дорожня федерація (IRF) та Світова асоціація автомобільних магістралей (PIARC).

З наступного року всі дорожні роботи виконуватимуть із застосуванням цієї системи. Як зазначив директор департаменту технічного забезпечення та інноваційного розвитку Укравтодору Роман Комендант, система поширюється на всі етапи робіт — від проєктування до експлуатації готового об’єкта. Застосування цієї системи, на думку очільників відомства, не лише поліпшить планування робіт, а й запобігатиме зловживанням у дорожній галузі.

Не забувати про вже збудоване

Другий напрям, визначений дорожньою картою, — реформа безпеки транспорту. Адже не менш важливо, ніж збудувати дорогу, підтримувати її у належному стані. Нині, як зауважили під час презентації, підрядник не мотивований це робити: зроблять замовлення відремонтувати певну ділянку автошляху — відремонтує, не зроблять — і не почухається, хоч би там була яма на ямі.

Найкраща мотивація для комерційної структури, якою є підрядник, — гроші. Отже, слід удосконалювати систему фінансування дорожніх робіт, аби не чекати, доки геть усе розвалиться. Варто зауважити, що ДАК «Автомобільні дороги України», якій слід надати чільне місце у планах майбутніх перетворень, усунуто фактично від усіх робіт.

Так, до речі, відбулося з багатьма державними компаніями у різних галузях капітального будівництва. Ці компанії фактично доведено до банкрутства через брак державних замовлень, тоді як підряди на виконання робіт дістаються приватним виконавцям, далеко не завжди сумлінним. Важко повірити, що тут нема корупційного чинника.

Важливий напрям розвитку — співпраця із закордонними партнерами, зокрема ЄБРР. Нині сума угоди становить 450 мільйонів євро, коли ж долучиться Європейський інвестиційний банк, вона зросте удвічі.

Ця угода містить два важливі інфраструктурні об’єкти — будівництво об’їзного шляху навколо Львова та реконструкція значної ділянки траси Київ — Одеса. Але не лише це: в угоду входять важливі системні реформи — антикорупційна, системи закупівель, з підвищення безпеки доріг та удосконалення інфраструктури для електротранспорту (дорожні зарядні станції тощо).

Нині Укравтодор має перші чернетки щодо корупційних ризиків і антикорупційного плану, які розробили на замовлення ЄБРР фахівці Інституту державного управління у м. Базель (Швейцарія). До кінця місяця це буде вже завершений план, який має затвердити уряд. Це обов’язкова умова отримання кредитів від міжнародних фінансових установ. І що важливо, закордонні розробники документа відстежуватимуть його виконання.

Подібні процеси відбуваються й за іншими напрямами. Зокрема, оголошено міжнародний тендер на добір консультантів з розроблення системи закупівель. Головна вимога до планів, які розроблятимуть, — вони мають передбачати активну участь Укравтодору в реалізації. Це має забезпечити гармонійний розвиток усієї галузі.

Частину накресленого вже реалізують. Директор департаменту розвитку доріг Укравтодору Андрій Івко зауважив, що вже запроваджено аудит безпеки на шляхах міжнародного значення. З минулого року на деяких об’єктах дорожньої інфраструктури діє важливий елемент реформи — система незалежного технічного нагляду із залученням закордонних фірм.

Завершується розроблення методології закупівель, на черзі — створення реєстру технічного нагляду. Тобто в єдиній базі буде зібрано всі реєстри всіх технічних наглядів — у разі потреби можна буде подивитися, хто виконував нагляд певного об’єкта і з кого питати, як щось трапиться. Заплановано відновити функції технічного нагляду в регіональних відділеннях Укравтодору, організувати навчання фахівців з видачею сертифікатів, відповідно поліпшити матеріально-технічну базу, відновити лабораторії, аби створити систему нагляду європейського зразка.

Представники бізнесу та громадськості відзначили комплексний підхід Укравтодору до питань якості, зауважили, що до контролю якості варто залучати незалежні організації, не підпорядковані відомству, задля уникнення конфлікту інтересів. На деяких етапах договірних відносин між державним відомством та бізнес-структурами, на думку незалежних експертів, не вистачало прозорості.

У планах реформи дорожньої галузі, на думку незалежних експертів, не приділено належної уваги громадському контролю — це, на їхню думку, слід усунути. Адже торік громадськість виявила недоліки на 60 новозбудованих об’єктах Укравтодору, тож потенціал такого контролю варто ширше застосовувати надалі. Виконавчий директор Національної асоціації дорожників України Олег Варивода з цього приводу зауважив: представники громадськості можуть не завжди розумітися на всіх тонкощах дорожнього будівництва. Проте навіть якщо на об’єкті все гаразд і тривогу здійняли даремно, зайва перевірка не завадить.