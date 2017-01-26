«Після початку антитерористичної операції нашій родині, а також сім’ї наших кумів довелося покинути Луганськ і переїхати в Запорізьку область. Так двома родинами і тримаємось разом — легше, і підтримуємо одне одного. Сподіваємось, що із часом той жах, який нині в нас удома, закінчиться, і ми повернемось у свої помешкання. А поки що прилаштовуємося до життя на новому місці. Кажу прилаштовуємося, тому що час від часу зазнають змін документи, що стосуються внутрішньо переміщених осіб. Ось і нещодавно, як ми дізналися, відбулися якісь зміни, що стосуються переїзду ВПО з одного місця проживання на інше. Нам це дуже важливо, тому що ми збираємося переїхати в інший район. Там в одному з сіл проживають наші далекі родичі, які нам знайшли дуже недорого хату в оренду. Тож хочеться дізнатися, до яких ще нововведень нам треба буде пристосовуватися?»
Анатолій ГРАМОТНИЙ, Запорізька область
Консультує юрист
Всеукраїнського благодійного фонду «Горєніє»
Олена МАНЬКО
— Йдеться про постанову Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №964. Цей документ вносить зміни до інших постанов, що стосуються внутрішньо переміщених осіб. Із ключового — зміни в порядку оформлення та видачі довідки ВПО, порядку призначення і видачі соціальних виплат. Отже, радимо звернути увагу на таке.
Оформлення і видача довідки. Відтепер, якщо переселенець змінює житло в межах району, йому не треба оформляти нову довідку. Достатньо поінформувати про переїзд управління соціального захисту населення особисто або телефоном.
Призначення виплат. Переселенцю, який перебуває на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування або навчається в дитячому садку, школі, технікумі чи виші, не треба складати акт обстеження матеріально-побутових умов, щоб отримати соціальні виплати. УПСЗН надсилає до відповідного закладу запит, щоб підтвердити перебування або навчання переселенця в цьому закладі. Після підтвердження переселенцю можуть відновити соціальні виплати.
Доставка виплат. Переселенці-інваліди I групи та ті, які потребують постійної сторонньої допомоги, можуть отримувати виплати за фактичним місцем проживання, прямо вдома. Доставку виплат повинен забезпечити «Ощадбанк».
Штамп реєстрації. Так, урядова постанова повертає правило, за яким відомості про реєстрацію місця перебування вносять до довідки ВПО. Але є правова колізія. До Порядку оформлення і видачі довідки ВПО та затвердженої форми цієї довідки відповідних змін поки що не внесено. Тому довідка без зазначеного штампа все ще повинна бути дійсною.
Матеріал підготувала Інна КОСЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»