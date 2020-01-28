Новий коронавірус 2019-nCoV, уперше виявлений торік у грудні в Китаї, лютує там і шириться світом. ЗМІ постійно оновлюють невтішні дані. Заражених у Китаї — майже три тисячі, 461 особа перебуває у критичному стані, 81 померла від пневмонії, джерелом походження якої попередньо названо тварин. 51 людині вдалося одужати. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, за межами Китаю зафіксовано щонайменше 44 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. А саме: Таїланд (вісім випадків), США та Австралія (по п’ять), Сінгапур, Тайвань, Малайзія, Південна Корея (по чотири), Франція та Японія (три), В’єтнам (два), Непал та Канада (по одному).

У світі вдаються до безпрецедентних заходів безпеки. Понад 56 мільйонів осіб у 18 містах китайської провінції Хубей фактично перебувають під карантином. Гонконг оголосив про надзвичайну ситуацію у всьому місті, тут закрили школи до 17 лютого. Загалом уряд Китаю продовжив канікули до 2 лютого, щоб уповільнити поширення вірусу. Заборонено торгівлю дикими тваринами, а на всі скотарські ферми накладено карантин. В аеропортах світу всі пасажири прямих авіарейсів із Китаю проходять температурний скринінг тіла. І в Україні такі пасажири в міжнародному аеропорті «Бориспіль» проходять перевірку інфрачервоними термометрами.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав у Facebook, що фахівці санітарно-карантинного підрозділу Міністерства охорони здоров’я підготовлені, оснащені інфрачервоними термометрами і перевіряють абсолютно всіх пасажирів — і тих, хто приїхав в Україну, і тих, хто подорожує транзитом. Крім того, ветеринарні служби проводять обов’язковий спеціальний огляд усіх тварин, яких ввозять в Україну.

У Раді національної безпеки і оборони наголошують, що в Україні не виявлено проблемних ситуацій, пов’язаних зі спалахом коронавірусу. За інформацією пресслужби відомства, з 20 січня при РНБО працює оперативна група з питань моніторингу та аналізу ситуації щодо розповсюдження 2019-nCoV. Моніторинг здійснюють щодо країн Азії (насамперед КНР), Європи, США та країн СНД, з якими є спільний кордон. У цілодобовому режимі аналізують і вивчають заходи, яких вживають в інших країнах для запобігання подальшому поширенню вірусу, і статистику випадків пневмонії, спричиненої новим вірусом. Ситуація повністю контрольована, загальнодержавні інфекційні профільні медичні заклади готові надати відповідну допомогу громадянам.

Міністерству охорони здоров’я доручено реалізувати системне широке інформування громадськості про ситуацію з поширенням коронавірусу, надаючи відповідні рекомендації про ознаки хвороби; заходи з її запобігання та лікування. МОЗ спільно із Центром громадського здоров’я доручено посилити спроможності кол-центру для надання та отримання оперативної інформації громадянам. В РНБО повідомили про плани випускати щоденний інформаційний бюлетень.

Президент Володимир Зеленський під час наради з керівництвом МОЗ наголосив на необхідності поліпшити інформування громадян та сформувати для них чіткі рекомендації. Глава держави запропонував укомплектувати в аеропорту «Бориспіль» медичний штаб або тимчасову службу, повідомляє Офіс Президента. Як заявили представники МОЗ, розглядають можливість створення спеціальної лабораторії для оперативного виявлення вірусів.

За словами міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької, постійно працює оперативний штаб з узгодження необхідних медичних та міжвідомчих дій. МОЗ підготувало порядок реагування для лікарень і лікарів, служб, відповідальних за перетин кордону, і лабораторій.

«Є готовність у лабораторіях і за тест-системами для виявлення та виключення підозрілих випадків. Взаємодія з міжнародними організаціями, які моніторять на глобальному, міждержавному рівні, щоденна», — зазначила міністр.

У МОЗ запевняють, що українські медики готові лікувати недугу, якщо її буде виявлено. «Ті технології, які допомогли вилікувати людей у Китаї, застосовують і в Україні. Наші інфекціоністи знають про них і готові ними скористатися. За допомогою таких технологій вони лікують грипоподібні захворювання», — інформує заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

МОЗ та координаційний штаб щоденно надають актуальну інформацію. Станом на 27 січня повідомлено про три підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Лабораторне дослідження підтвердило грип у двох випадках. У третьому — коронавірус виявили, але не китайський, а вже відомий в Україні.

На сайті МОЗ розміщено рекомендації громадянам та мандрівникам щодо заходів обережності у зв’язку з коронавірусом. Це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основні клінічні ознаки та симптоми хвороби, спричиненої коронавірусом, — гарячка та ускладнене дихання. У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання під час подорожі або після неї, МОЗ рекомендує мандрівникам звернутися до лікаря й надати відомості про історію подорожей.

Серед стандартних рекомендацій ВООЗ для широкої громадськості щодо зменшення впливу та передачі ГРВІ наведено такі: часто мити руки або обробляти дезінфікувальними засобами; під час кашлю та чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою, а використану хустку негайно викинути й помити руки; уникати тісного контакту з усіма, хто має гарячку і кашель; якщо температура тіла підвищена, є кашель й ускладнене дихання, треба якнайшвидше звернутися до лікаря; уникати контакту із тваринами; не споживати сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.

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«Урядового кур’єра»