На переконання більшості українців, новий рік треба зустрічати у колі сім’ї та друзів. Але найбільш невгамовним, тим, хто прагне розваг, сюрпризів, людних гулянок і забав, аж ніяк не завадить поєднати давню традицію з поринанням в іскрометну круговерть святкового новорічного міста. Саме такий підхід сповідують харків’яни, вирушаючи зустрічати новий рік на головний майдан міста, де на них чекають величезна ялинка на площі Свободи, гігантська світлова фігура Діда Мороза у кріслі-гойдалці, святковий концерт і феєрверк. А справжній Дід Мороз прийматиме гостей у казковому будиночку, де проходитимуть невеликі вистави та майстер-класи для дітвори.

Вируватиме в новорічну ніч та всі Різдвяні свята і центральний парк ім. Горького, на головній сцені якого відбудуться конкурсні програми, шоу, концерти, ярмарок тощо. Новорічна святкова програма триватиме до 5-ї ранку. За цим графіком працюватимуть усі атракціони.

Крім традиційних заходів, харків’ян та гостей міста, особливо тих, хто з родиною першого дня нового року віддасть перевагу активному відпочинку на природі, чекає дивовижа.

Саржин яр

У будь-яку погоду тут людно й весело. Ось і цього передноворічного дощового дня в Саржиному яру було кілька десятків відвідувачів не лише з близьких мікрорайонів міста, а й із далекої Салтівки чи ХТЗ. Сюди часто приїздять по освячену воду, позайматися на численних спортивних майданчиках, попірнати в джерельній купелі або ж подарувати дітям чи внукам кілька годин неперевершених забав на атракціонах. І чи не кожен другий переконливо запевняв, що новорічні дні, принаймні 1 січня, обов’язково із сім’єю проведе саме тут. Бо це куточок Європи чи Америки, де і єднання з природою, і безліч розваг, і всі блага цивілізації.

Саржин яр здавна при­ваблював харків’ян і був їхнім улюбленим місцем відпочинку. Особливої чарівності й загадковості він набуває взимку, під білосніжною ковдрою. Географічно ця пам’ятка природи місцевого значення завдовжки понад 12 кілометрів лежить майже в центрі міста, розмежовуючи пологими схилами Павлове поле і Нагірний район.

Надзвичайної популярності Саржин яр зажив цього року після першого етапу масштабної реконструкції, із завершенням якої стане повністю зонованою територією. Оновлено бювет з альтанкою у формі мексиканського капелюха. Коли заходиш під його криси, то опиняєшся наче під зоряним небом. Відремонтували місця для набирання води. Біля купелі побудували роздягальні й зробили зону відпочинку під навісами. На алеях встановили лавки з підсвічуванням, алеї освітлили новими ліхтарями. З’явилися десятки спортивних тренажерів, турніків, тенісних столів на облаштованих спортмайданчиках.

На одному із тренажерів, незважаючи на дрібний дощ, займався літній чоловік, а на сусідньому майданчику — ціла група прихильників активного відпочинку й фізичної культури. Чоловік назвався Сергієм. Він учений і щодня відві­дує Саржин яр. Каже, що новий рік зустрічатиме в Карпатах, але якби залишався в Харкові, неодмінно прийшов би на улюблене місце.

Подружня пара середнього віку, що вправно грала у настільний теніс, — також постійні відвідувачі яру. «Це, вважайте, наша санаторна курсівка. Поряд з домівкою маємо повний комплекс оздоровлення і комфорту, — розповідає тенісист. — Тут є все: свіже повітря, цілюща мінеральна вода і навіть європейські туалети, де стерильна чистота, рідке мило, сушарки для рук. І все це безплатно».

Новорічне звернення Президента України слухатимуть за сімейним столом, але після келиха шампанського і чаркувань вирушать з гостями до Саржиного яру. Адже лише тут можуть здійснюватися новорічні бажання.

Найбільше привілля тут для дітей. Крім того, що в парковій зоні яру можна прогулятися з мамою біля каскаду із семи озер, що лежать на трьох рівнях, помилуватися штучними островами, погодувати екзотичних качок, поганяти на велодоріжках на двоколісному коні й дати волю енергії на численних дитячих майданчиках і атракціонах зі спеціальним прогумованим покриттям, тут ще можна вибратися на саму верхівку діючого вулкана, з кратера якого йде дим.

Це диво особливо зачаровує малюків. Іван Васильович, який очікував на внука біля підніжжя вулкана, розказав, що п’ятирічний хлопчик на запитання, де проведе вихідні, відразу відповідає: в яру! «Я завше радо його підтримую, бо ця паркова зона стала перлиною Харкова, яка може конкурувати з Центральним парком. Тож коли внук замість зустрічати новий рік біля головної ялинки Харкова віддав перевагу Саржиному яру, я його цілком розумію», — ділиться новорічними клопотами Іван Васильович.

По форель!

Це не розіграш і не вигадка. Адже тільки в Саржиному яру можна на Харківщині впіймати на вудочку цю принцесу риб. І хоч працівники паркової зони Саржиного яру полювання на делікатесну мешканку прісних чистих вод називають атракціоном, можете повірити на слово: це повноцінна риболовля. Озеро, в якому сприятливі умови для форелі, наповнюється чистою прохолодною водою із джерела. Його берег обрамлений природним камінням і переповнений галасливими качками з незвичайним барвистим оперенням.

Сюди, за словами адміністратора атракціону Миколи Альохіна, щодня приходить 20—30 любителів повудити рибу. А на вихідні, буває, навіть вудок не вистачає, тож вишиковується невеличка й недовга черга. Річ у тім, що господарі атракціону забезпечують охочих усіма необхідними рибальськими снастями й наживками, і за це ви нічого не платите. Оплачуєте лише виловлену рибу після того, як вам її почистять і зважать. Кілограм випатраної форелі коштує 230 гривень.

«Як правило, на наше озерце приходять сім’ями. Тата, мами з дітьми, для яких власноруч упіймана риба — не просто рибальська удача, а ціла пригода в дитячому житті, — розповідає Микола і потім уточнює, що в них уже є постійні відвідувачі навіть із сусідніх областей. — Приїздила недавно з Полтави родина. Тато виявився запеклим рибалкою, розмістив свою розповідь на обласному сайті, й на наступні вихідні в Саржин яр прибула ціла група з Полтави. Піймали аж 15 кілограмів форелі. Були дуже задоволені».

Підходжу до юнака, який, попри мряку, терпляче стежив за рухом поплавця. Чекати довелося недовго. Поплавець пірнув під воду, і за хвильку хлопець уже тримав у руках понаддвокілограмову форель.

«Не риболовля, а казка, — ділився враженнями хлопець, який відрекомендувався студентом ХНУ ім. В.Н. Каразіна Петром. — Вона дуже динамічна, адже форель — сильна риба, і просто так не здається».

За словами Миколи Альохіна, форель до озера постійно привозять з одного з господарств Київської області. І не траплялося, щоб озерце було незарибленим. На запитання, чи 1 січня тут зберуться охочі повудити рибу, Микола щиро усміхнувся.

«Тут і гадати нічого. У будь-яку погоду чекаємо напливу гостей, адже рибалки як ніхто дотримуються примовки про те, що як зустрінеш рік, так його й проведеш. У перекладі нашою мовою це означає: яку рибу спіймаєш, так тобі й фортунитиме цілий рік».

Микола розповів, що навіть торік у Саржиному яру після новорічної ночі яблуку було ніде впасти. На його думку, нині, після реставрації паркової зони, людей буде значно більше. Спочатку підтягнуться моржі до зимової купелі, потім качки і просто охочі потренуватися на спортивних тренажерах, а потім настане й черга рибалок.

Щиро кажучи, ми з онуком також збираємося на новорічну риболовлю, яка для хлопчака тут буде вже не першою.

«Ми готові, як і щодня», — запевнив адміністратор.

Як, до речі, готовий і весь гостинний європеїзований Саржин яр. А невдовзі, обіцяє міська влада, тут побудують кінотеатр просто неба та лаундж-зону, де влітку можна буде зіграти і випити прохолодні напої, а взимку — кататися на ковзанах, з’являться зона із струмочком біля дамб, архімедів гвинт, скелети динозаврів, які можна буде відкопати, і ще багато дивовиж, що вже у новому 2020 році радуватимуть харків’ян і гостей міста.