Глава держави взяв участь у відкритті 10-го економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи». Він наголосив, що попри значне просування у питанні поліпшення інвестиційного клімату, державі потрібна низка суттєвих реформ, результатом яких мають стати масштабні інвестиції в розбудову інфраструктури, промисловості, сільського господарства й високотехнологічних галузей економіки.

«Ще до виборів ми могли б ухвалити закон про податок на виведений капітал, хоч правильніше його було б назвати податком на виведення капіталу — все, що ти інвестуєш, податки не сплачуєш. Спрощується система обліку, зменшується можливість тиску на бізнес. І лише на те, що виводиш з бізнесу, заплати податки», — зазначив Петро Порошенко.

У реформах Україна має використовувати найкращий досвід. «Бо саме це стимулює вкладати у виробництво, а не виводити кошти з обігу. Саме це той революційний крок, який має забезпечити зростання ВВП. Така податкова інновація корисна насамперед для всього промислового потенціалу України, і я переконаний, що вона ефективно спрацює на Харківщині», — підкреслив Президент.

Він зазначив, що політика економічного зростання України передбачає формування дуже потужних і стійких регіональних економік. «Реалізуючи цю європейську модель, держава передає на місця значний обсяг повноважень, фінансів і відповідальності. Це називається децентралізація. Саме це я обіцяв у 2014 році Харкову й Україні, це й відбулося. Регіони мають дієві інструменти розвитку. І це дасть змогу будувати прозорі відносини з бізнесом», — сказав Петро Порошенко.

У зовнішньоекономічній діяльності Харківська область віддає перевагу промисловій галузі, сільському господарству, фармації. Одна з найвагоміших її заслуг — оборонні підприємства.

«Харківщина — ключовий регіон в оборонно-промисловому комплексі. Саме тут кується міцна броня Збройних сил України. І об цю броню ламає зуби російській агресор», — наголосив Президент.

Харківщина демонструє перехід від зовнішньої торгівлі сировиною і матеріалами до експорту конкурентної та високотехнологічної продукції, що потребує створення інноваційної інфраструктури, інтеграції наукових закладів і бізнесу — взаємоінтеграцію, взаємодопомогу.

«Нарешті IT-сектор формує понад 3% ВВП держави. Цього року він ще має зрости, за прогнозами аналітичних центрів. У структурі українського експорту цей сектор впевнено посідає третє місце після агрокомплексу й металургії. Результат досягнуто і завдяки Харківській області, яка розвинула потужний ІТ-кластер. Саме Харківщина — один з найпривабливіших регіонів для розміщення замовлень у галузі аутсорсингу», — сказав Президент.

«Правильна оцінка інвестиційного потенціалу Харківської області міжнародними партнерами дасть змогу реалізувати важливі спільні проекти, які матимуть стратегічне значення для модернізації та подальшого розвитку економіки Харківщини й усієї України», — резюмував глава держави.

Президент взяв участь у загальних зборах Національної академії правових наук України з нагоди 25-річчя її утворення. «Харківщина — лідер у галузі освіти й науки, один з найпотужніших юридичних наукових центрів. І тому не випадково ініціатива створення вищої галузевої наукової установи, яка об’єднала правову науку всієї держави, зародилася саме тут», — сказав Президент. Він подякував юристам академії за допомогу в розробленні закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

Петро Порошенко ознайомився з перебігом реконструкції обласної філармонії. Це один з наймасштабніших проектів в Україні в культурній галузі. Після закінчення робіт тут працюватимуть три зали, музей музичної культури, музична бібліотека, студія звукозапису. Завершити будівництво планують наприкінці 2018 року, а вже перші музичні вистави відбудуться на початку наступного.

Президент побував у місті Дергачі, де привітав юних футболістів — учасників Всеукраїнського турніру з футболу «Кубок Президента України 2018 року» і вручив нагороди призерам. Дуже довго стадіон був зруйнованим, потім його перепродали приватній компанії, і громада не мала змоги займатися тут спортом. Та завдяки об’єднанню зусиль центральної та місцевої влади приватний бізнес зробив важливий крок, подарувавши громаді цей стадіон і можливість якісного оздоровлення.

Не оминув увагою глава держави підсумки ремонту автомобільної дороги Р-46 Харків — Охтирка. «Сьогодні величезне свято, тому що вперше з 1980-х років почали якісний ремонт. Дорога Харків — Охтирка, 103 кілометри», — сказав Президент. І додав, що до цього є ще кілька пріоритетів, включно з дорогою Мелітополь — Маріуполь. «До речі, Маріуполь відзначає День міста, і ми звідси, з кордону Сумської й Харківської областей, бажаємо йому витримки, сили. Він лежить за 18 кілометрів від фронту. Бажаємо, щоб у 2019 році Донбас було повернуто в Україну, а Україна повернулася на Донбас», — резюмував Президент.

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