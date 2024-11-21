Прем’єр-міністр підписав від імені уряду меморандум про взаєморозуміння з Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Учора в Києві відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та керівного директора Світового банку з питань операційної діяльності Анни Б’єрде. Сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

«Меморандум передбачає обмін знаннями й передовими практиками щодо економічного зростання, надання підтримки бізнесу та в реалізації ключових реформ для сприяння євроінтеграції у ключових секторах», — зауважив Прем’єр-міністр.

Учасники зустрічі також обговорили фінансування спільних проєктів відбудови й розвитку економіки цього та наступного років. Денис Шмигаль подякував за реалізацію проєкту PEACE in Ukraine, який дає змогу уряду виконувати свої соціальні зобов’язання перед громадянами.

Прем’єр-міністр серед іншого розповів про План внутрішньої стійкості, який представив Президент України. Сторони скоординували підтримку окремих напрямів цього плану.

Денис Шмигаль подякував за допомогу у відновленні енергетичної системи й наголосив, що це особливо важливо з огляду на відновлення російських атак по українських енергооб’єктах.

«Надзвичайно цінуємо надану підтримку та розраховуємо спільно втілювати ще більше проєктів задля економічного розвитку нашої держави й інтеграції в ЄС», — наголосив Прем’єр-міністр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Фото з Урядового порталу