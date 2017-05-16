Учора на Одещині нарешті здано в експлуатацію тимчасову об’їзну дорогу біля пункту пропуску Маяки неподалік молдовського села Паланка. Нарешті, бо спочатку її мали відкрити до Великодня, потім — до травневих свят. Нагадаємо: міст поблизу села Паланка торік у грудні закрили на ремонт. Відтоді рух трасою Одеса — Рені на цій ділянці припинився. Весь транспорт на південь Одещини пішов в об’їзд через селище Затока і розташований там розвідний залізничний міст. Якщо у звичайні дні ця інфраструктура ще могла впоратися з таким навантаженням, то збільшення кількості автомобілів на свята загрожувало транспортним колапсом. Тому й поспіша ли заздалегідь відкрити другу транспортну гілку, пустивши авто тимчасовою дорогою, прокладеною паралельно з місцем, де будують новий міст.

Забарилися, бо просто не встигли отримати всі необхідні узгодження з Молдовою. Річ у тім, що ділянка траси Одеса — Рені разом з мостом біля Паланки — власність України на території Молдови. Об’їзд можна було зробити тільки молдовською територією після відповідних узгоджень із тамтешньою владою. Процес затягнувся, можливо, через те, що ми затягли з його початком. Колапсу на Великдень і Першотравень не сталося, проте затори і нарікання були.

Але до курортного сезону впоралися, то й добре. Відколи всі папери з молдованами було підписано, будівництво тимчасової дороги справді вклалося у термін обіцяних двох тижнів.

Без незручностей

«Ми з вами вже більше не відчуватимемо незручностей, які спричинив ремонт мосту», — запевнив голова Одеської ОДА Максим Степанов.

1,2 гектара молдовського болота під тимчасовий об’їзд узяла в оренду українська служба автодоріг до кінця року. Вартість оренди — 41 тисяча гривень, і це невелика сума порівняно з вартістю будівництва шляху, який до вересня, коли здадуть капітальний міст, все одно слід демонтувати. Ідеться про суму 9 мільйонів гривень. Вона трохи зросла порівняно із запланованими спочатку 7,6 мільйона, і це пов’язано з тим, що автодорогу вирішили робити не із щебеневим покриттям, а заасфальтувати. Чи не марнотратство це як на тимчасову споруду?

Начальник служби автомобільних доріг в Одеській області Олег Варивода певен, що ні. «Навіть за ці кілька місяців, — каже очільник облавтодору, — великі вантажівки щебінь і земляну основу перемелювали б, і щотижня, як не частіше, довелося б підгортати щебінь грейдером. А крім додаткових витрат, це призводило б і до обмеження руху». Тож до 28 сантиметрів щебеню додали ще 10 см асфальтобетону. І запевняють, що зі здачею основного об’єкта — мосту поблизу Паланки — впораються не пізніше, як до 1 вересня, адже саме цей термін зазначено в домовленостях із Молдовою.

Напередодні відкриття об’їзної дороги будівництво відвідав міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Щодо затримки зі здачею він лише зауважив, що «якби не активна участь очільника області, все було б набагато гірше».

Крок уперед

З мостами справді щось треба робити.

«Лише торік ми анонсували програму відбудови українських мостів, — каже урядовець. — Цього року започатковуємо її у всій Україні. 80 мостів включно із цим буде відремонтовано. Але це невеликий відсоток необхідного і залежить від фінансування». Капремонт мосту біля Паланки (а по суті, будівництво нового) обійдеться у 70 мільйонів. Суму цю, вірогідно, буде надано: перебуваючи в Одесі міністр інфраструктури анонсував майже 2 мільярди, які Одещина отримає на ремонт транспортної інфраструктури: «Нарешті завершимо довгобуди, про які багато говорили. Одеса — Рені — то для нас справа честі: завершити її цього року, щоб вона була проїзною, якісною».

Голова Одеської ОДА, який отримав того дня від міністра чимало компліментів, повідомив, що вже завершується будівництво автошляху Спаське — Вилкове. Цю 44-кілометрову дорогу не ремонтували багато років. Завершується проведення тендерних процедур на ремонт траси Одеса — Рені.

«Триває робота на 5 ділянках загальною довжиною 25 кілометрів, — змальовує поточний стан очільник облавтодору. — У квітні було оголошено тендер ще на 19 об’єктів завдовжки понад 100 км. Ще два тендери буде оголошено цього тижня».

Так чи інакше, строком остаточного завершення епопеї з ремонтом траси М-15 Одеса — Рені названо грудень 2017-го. На цей час мають бути готовими всі 27 ділянок — з розміткою і знаками.

Міністр інфраструктури запевняє, що й служити все це має добре і довго: «Усі будівельні роботи, які ми виконали торік, мають гарантійний термін експлуатації 5—10 років. Це великий крок уперед, тому що славнозвісна траса Київ — Чоп, яку будували рекордними темпами за шаленого фінансування, мала гарантію аж рік».

Щоб капремонт не перетворився на процедуру неперервну, урядовець анонсував запровадження європейських методик у контролі якості дорожнього будівництва. Він запевнив, що у найближчі роки габаритно-ваговий кон­троль на українських дорогах буде дуже жорстким — доки водії та бізнесмени самі не навчаться з повагою та ощадливістю ставитися до такого державного ресурсу, як автодорожня інфраструктура.