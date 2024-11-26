Очільники держави та уряду зустрілися з міністром закордонних справ Чеської Республіки

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським, який взяв участь у третьому Міжнародному саміті з продовольчої безпеки Grain from Ukraine у Києві.

«Раді, що ми маємо гарні відносини на рівні лідерів та міцні зв’язки між нашими націями. Дякую, що ви з нами із самого початку повномасштабного вторгнення. Багато з вашої сторони ініціатив для допомоги Україні, зокрема артилерійська. Ми вам вдячні за все», — зазначив глава держави.

Під час зустрічі її учасники обговорили оборонну підтримку, перебіг реалізації ініціативи з постачання артилерійських снарядів і співпрацю між Україною та Чехією у протидії російській дезінформації.

Володимир Зеленський відзначив активну участь Чеської Республіки у відновленні України, зокрема подякував за ініціативу збільшити фінансування Національної програми з відновлення України після 2025 року, яку спрямовано на відновлення критичної інфраструктури.

Насамкінець сторони узгодили подальші кроки для розвитку двосторонньої співпраці, зокрема майбутні контакти на найвищому рівні.

У Києві відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського. Денис Шмигаль насамперед зауважив, що Україна та Чехія продовжують активно розвивати двосторонню співпрацю. Він відзначив позитивний вплив міжурядових консультацій на взаємодію в галузі оборони і запропонував провести третю зустріч урядів наступного року.

Прем’єр-міністр подякував Чехії за ініціативу з постачання Україні артилерійських боєприпасів: «Ініціатива працює. Маємо хороший темп постачання».

Денис Шмигаль означив нагальні потреби в озброєнні й підкреслив необхідність посилити українську систему ППО.

«Цінуємо підтримку в галузі фінансів, розмінуванні та відновленні. Чехія допомагає у відновленні лікарень, критичної інфраструктури і взяла патронат над Дніпропетровською областю», — зазначив очільник уряду.

Сторони обговорили впровадження реформ для зближення України з ЄС.

Денис Шмигаль подякував урядові й народу Чехії за високий рівень підтримки нашої держави під час повномасштабної агресії росії.

Джерело: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ