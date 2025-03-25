Україна цінує чеську ініціативу щодо артилерійських боєприпасів і разом із Чехією працює над її втіленням цього року

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із Президентом Чехії Петром Павелом розповів про щоденні російські дронові атаки, які завдають значних пошкоджень нашій інфраструктурі.

«Щодня світ отримує нові й нові докази того, що єдиною причиною цієї війни є путін, його росія. Вже більш як тиждень на столі пропозиція повного припинення вогню, і тиші немає тільки тому, що цю пропозицію не сприймає путін. Тому тиск потрібен — тиск на росію», — наголосив Президент України.

Володимир Зеленський і Петр Павел обговорили всі ключові деталі ситуації на фронті та загалом у війні. Україна цінує чеську ініціативу щодо артилерійських боєприпасів і разом із Чехією працює над її реалізацією цього року.

Урядові команди взаємодіють

Окремо під час переговорів ішлося про спільну європейську роботу заради гарантій безпеки для України та оборонне виробництво.

«Наші команди — України та Чехії — мають конкретні проєкти. Кожна правильна ідея для розвитку наших оборонних спроможностей має бути реалізована. Деякі домовленості вже будуть реалізовані», — повідомив глава Української держави.

Він подякував за повагу до України та сотень тисяч українців, яким Чехія надала тимчасовий прихисток. За словами Володимира Зеленського, є домовленість про відкриття центру єдності для українців у Празі. Це спеціальний хаб, у якому буде сконцентровано допомогу українським громадянам. Також є рішення про патронат Чехії над Дніпропетровщиною в питаннях відновлення та розвитку й про реконструкцію та облаштування Чехією шести лікарень: у Дніпрі, Кривому Розі, Луцьку, Львові, Рівному та Києві.

Президент Чехії поділився враженнями від візиту в Україну та наслідків російських атак, які побачив на власні очі.

«Ми, чехи, цілковито розуміємо українське прагнення робити суверенний вибір щодо майбутнього та жити як вільне суспільство. Україна потребує гарантій, що росія не нападе знову. Це наша колективна відповідальність. Чехія зробить свій внесок», — сказав він.

Петр Павел зауважив, що Чехія продовжить надавати Україні оборонну підтримку й гуманітарну допомогу та робитиме внесок у відбудову, зокрема енергетики, водопостачання та медичного сектору. Він також висловив підтримку вступу України до ЄС і НАТО, що може стати найсильнішою та найдешевшою гарантією європейського миру.

За підсумками зустрічі глав держав ухваленоСпільну заявупро стратегічне партнерство між Україною та Чеською Республікою.

Володимир Зеленський і Петр Павел також відвідали Мощун на Київщині в річницю визволення цього села від російських окупантів. Лідери вшанували пам’ять українських захисників, які загинули під час оборони та визволення села 2022 року. Президенти оглянули меморіал «Янголи Перемоги», встановлений на території, де відбувалися вирішальні бої.

Економічна співпраця та розвиток ОПК

Під час зустрічі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із Президентом Чехії йшлося про співпрацю двох країн, а також продовження підтримки нашої держави від Чехії в різних галузях. Зокрема, як зазначив Денис Шмигаль, Чехія робить вагомий внесок у відбудову інфраструктури нашої держави.

«Патронат Чехії над Дніпропетровською областю — ефективний інструмент відновлення місцевих громад. Розраховуємо на продовження та розширення проєктів з відновлення», — підкреслив Прем’єр-міністр. Він додав, що незабаром очікується проведення установчого засідання українсько-чеської робочої групи з відновлення України згідно з домовленостями під час спільних консультацій урядів двох країн.

Також Денис Шмигаль відзначив роль Чехії у зміцненні енергетичного сектору України, оскільки вона надає постійну допомогу в цьому. Під час зустрічі важливими темами розмови стали економічна та оборонно-промислова співпраця.

«Обговорили перспективи створення та розвитку високотехнологічних підприємств. Україна зацікавлена в залученні чеських інвестицій. Для цього маємо мережу індустріальних парків, які відкривають нові можливості для іноземних інвесторів», — наголосив Прем’єр-міністр.

Він подякував Чехії за підтримку на шляху до членства в ЄС і підкреслив, що нині Україна працює над відкриттям усіх шести кластерів у межах переговорного процесу з ЄС.

Петр Павел запевнив у подальшій підтримці України: «Усі проєкти підтримки від Чеської Республіки буде продовжено, вони розвиватимуться».

Ліцензія чеська, потужності наші

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та радник Президента зі стратегічних питань Олександр Камишін зустрілися з Президентом Чеської Республіки Петром Павелом, урядовим уповноваженим з питань відбудови України Томашем Копечним та Послом Чеської Республіки в Україні Радеком Пехом на одному з українських оборонних заводів, який складає гвинтівки BREN-2 за ліцензією чеської компанії. Високим гостям показали процес складання зброї на різних етапах. Усі працівники, які цим займаються, раніше пройшли навчання в Чехії й тепер впроваджують здобуті знання та технології НАТО на потужностях українського заводу.

Панові Президенту та його делегації показали перші зібрані гвинтівки та розповіли про спроможності українського ОПК щодо поглиблення співпраці з чеськими партнерами.

Кульмінацією візиту стало підписання кількох важливих документів. Вони стосувалися зокрема постачання комплектуючих до стрілецьких боєприпасів та Bren-2.

Герман Сметанін вручив орден Князя Ярослава Мудрого урядовому уповноваженому з питань відбудови України Томашу Копечному на знак вдячності за все, що він зробив для України.

«Чехія — наш стратегічний партнер, і ми раді мати міцні міжгалузеві зв’язки. Маємо вже перші підсумки спільних проєктів і працюємо над їх масштабуванням. Ми вдячні чеському бізнесу за готовність співпрацювати з українськими оборонними компаніями. Щиро вдячний панові Президенту за його візит і підтримку партнерства між оборонними галузями наших країн на високому рівні, за обстоювання наших інтересів на світовій арені.

З перших днів вторгнення Чехія стоїть поряд з нами в нашій боротьбі. Дякую за стійкість та послідовність у вашій підтримці. І за те, що продовжуєте будувати разом з нами арсенал вільного світу», — зазначив міністр.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості