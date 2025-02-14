.Прем’єр-міністр обговорив загрози з боку росії та посилення санкцій зделегацією Парламентської Асамблеї ОБСЄ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів учора зустріч із делегацією Парламентської Асамблеї ОБСЄ на чолі із президентом Пією Каумою.

Однією з важливих тем розмови сторін стали ризики й загрози, які створює росія для безпеки всієї Європи. Глава українського уряду наголосив на важливості посилення санкцій для послаблення агресора та закликав зміцнювати зусилля для боротьби з російським тіньовим флотом.

«Європейські країни усвідомлюють, яку небезпеку він створює в регіоні», — зазначив Денис Шмигаль.

Під час зустрічі сторони також обговорили інтеграцію України в ЄС та співпрацю в галузі безпеки та оборони.

«Це значно посилить Європу та принесе користь усім союзникам», — підкреслив Прем’єр-міністр і подякував Парламентській Асамблеї ОБСЄ за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ