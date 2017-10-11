Цей документ було розроблено на численні прохання аграрних асоціацій та галузевої підприємницької спільноти. Адже відтоді, як в Україні запрацювала система автоматичної реєстрації податкових накладних, наші сільгоспвиробники нарікали на труднощі, які у них виникли у зв’язку з роботою цієї системи.

Загалом систему було створено задля того, щоб запобігти шахрайським скруткам з ПДВ і неправомірному отриманню податкових кредитів. Як зауважив державний секретар Міністерства фінансів Євген Капінус, на 50% заблокованих системою коштів звернення не надходили. Це означає, що заблоковані податкові накладні подавали шахраї, а якщо їхні оборудки викрито, то нащо зайвий раз світитися?

Водночас система зачіпала і те що не треба у даному разі — податкові накладні чесних підприємців аграрного сектору. Адже чинний порядок реєстрації податкових накладних і технологічних карт не передбачав специфіки аграрного виробництва, зокрема рослинництва.

Улітку, коли продукції ще нема, сільгоспвиробники не могли зареєструвати свої технологічні карти, а восени, коли продукція пішла, ті самі підприємства не могли зареєструвати свої податкові накладні через брак отих карт. Крім того, програма зараховує операції аграрних підприємств до розряду фіктивних, оскільки вони закуповують одні товари (засоби захисту рослин, насіння, мінеральні добрива тощо), а продають зовсім інші (пшеницю, ячмінь, соняшник тощо).

Неможливість реєстрації податкової накладної призводила до призупинення оплати за відповідними договорами купівлі-продажу. За даними Міністерства фінансів, частка зупинених системою податкових накладних сільгоспвиробників, а також підприємців у галузі лісового та рибного господарства зросла з 5% у червні до 29% у серпні. Додамо, що розблоковують податкову накладну працівники Державної фіскальної служби (ДФС) вручну за рішенням спеціальної комісії щодо кожного окремого випадку. А як у масштабах галузі?

Оперативна реакція

Профільні аграрні асоціації забили на сполох: у численних публікаціях та публічних виступах представники сільськогосподарської спільноти наголошували, що велика кількість підприємств не може реалізувати зібраний урожай. Зауважимо, що Міністерство фінансів у даному разі зреагувало на проблему доволі оперативно.

Звідти повідомили, що за підсумками обговорень цієї проблеми з представниками аграрного бізнесу напрацювали рішення, яке дасть змогу уникнути блокування податкових накладних реальних підприємців аграрної галузі. Задля цього було вироблено зміни до критеріїв, за якими здійснюють блокування податкових накладних. Уже 18 серпня з’явився проект наказу Міністерства фінансів №776, який запроваджує зміни до порядку автоматичної перевірки податкових накладних, а днями його зареєстровано в Мін’юсті і він набув чинності.

Відтепер таблицю даних платника податків, подану платником сільськогосподарського сектору, враховуватимуть автоматично, якщо товаровиробника внесено до Реєстру отримувачів бюджетної дотації й він до 31 грудня 2016 року застосовував спеціальний режим оподаткування.

Очікують, що це дасть змогу чесним платникам сільськогосподарського сектору реєструвати податкові накладні без затримок. Щодо споживачів сільськогосподарської продукції, то прямого впливу на ціни продовольчих товарів така новація не матиме, втім, убереже ринок від різких коливань, спричинених припиненням поставок через блокування ДФС.

Крім того, необхідні документи і таблицю даних можна буде подати до здійснення операції. Протягом 10 робочих ДФС повинна прийняти рішення про врахування/неврахування таблиці. Якщо ДФС таблицю враховує, то податкову накладну за цією операцією не зупинятимуть. Щоправда, з дня набуття чинності наказу має минути ще кілька днів на переналаштування електронної системи.

Крім того, на користь сільгоспвиробникам піде й нова законодавча ініціатива. З ініціативи Міністерства фінансів уряд ухвалив рішення про внесення зміни до статті 201 Податкового кодексу України щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Ця зміна дозволить автоматичну реєстрацію зупиненої накладної, якщо комісія ДФС не надає відповіді платникові протягом п’яти робочих днів.

Тобто платники тепер не потерпатимуть у разі порушення контролюючими органами термінів надання відповіді, їхні накладні автоматично вноситимуть до єдиного реєстру. Міністерство фінансів наполягало на внесенні цього принципового пункту до закону №1797 (яким передбачено запровадження автоматичної системи припинення ризикових накладних) ще на етапі його розроблення у грудні 2016 року, але під час обговорення в парламенті цю норму було вилучено з фінальної версії закону. Як бачимо, дарма: жартівливі закони Мерфі стосуються і наших парламентаріїв: «Ніколи не вистачає часу одразу зробити роботу як слід, але потім завжди є час її переробляти».

Спірний законопроект

Хотілося б на цьому й закінчити, але тепер про спірне. Народні депутати України пропонують внести зміни до перехідних положень Податкового кодексу, що стосуються порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування. Ці зміни закріплено у законопроекті №7115, зареєстрованому у Верховній Раді України 15 вересня 2017 року.

Проект закону передбачає повернення до тестового режиму системи автоматичного блокування податкових накладних, який діяв до 1 липня цього року, але з істотними доповненнями. Зокрема, автоматичну зупинку не здійснюватимуть, але керівник обласного управління ДФС отримує право своїм рішенням блокувати реєстрацію будь-якої накладної, яку служба вважатиме ризиковою. На прийняття такого рішення йому відведено вісім робочих годин.

Ще одна новела законопроекту — те, що стосовно ризикових податкових накладних не буде чинною норма про безумовний податковий кредит. Іншими словами, ДФС отримує право знімати податковий кредит за податковою накладною, якщо вона відповідає критеріям ризику. Щоб захистити покупця від можливих проблем з ДФС, продавець повинен буде подати до податкової документи, що підтверджують реальність операції, за тією самою процедурою, за якою нині платник подає заяви і документи для реєстрації автоматично заблокованої податкової накладної.

Деякі підприємницькі асоціації, як-от Асоціація платників податків, Союз підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств, виступили на підтримку законопроекту. Проте Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» звернулася до голови профільного комітету Верховної Ради з проханням відхилити законопроект №7115. На думку компаній — членів асоціації, ухвалення цього законопроекту призведе до «призупинення чинності норм щодо безумовності податкового кредиту і означатиме фактично повернення солідарної відповідальності платників податків за будь-які порушення по ланцюгу постачання, що може призвести до збільшення випадків невідшкодування ПДВ добросовісним платникам податків та адміністративних і судових оскаржень».

Експерти Українського клубу аграрного бізнесу вважають, що законопроект надає ДФС повноваження щодо зупинення податкових накладних без урахування встановлених законодавством критеріїв ризику і фактично повертає механізм, який має ознаки корупційних ризиків. Зміни до порядку реєстрації податкових накладних, на їхню думку, призведуть до необхідності документарних перевірок заявлених до відшкодування сум, що має ризики зловживань контролюючих органів та фактично скасовує автоматичне відшкодування. Попри ці зауваження, парламентський комітет схвалив законопроект. Тепер слово за депутатами.