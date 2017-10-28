Оголошення Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкта «Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні — Музей Революції Гідності» (м. Київ) — (далі — конкурс).

І. Замовник конкурсу: Міністерство культури України.

ІІ. Організатор конкурсу: Hossbach Lehmhaus GbR [phase eins].

Конкурс проводиться за підтримки Національної спілки архітекторів України.

ІІІ. Тема конкурсу: створення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні в місті Києві, Україна.

ІV. Термін проведення конкурсу:

Конкурс включає дві номінації:

Номінація І: «Меморіал Героїв Небесної Сотні»

Номінація ІІ: «Музей Революції Гідності»

Конкурс в Номінації І проводиться в один тур, за результатом якого визначаються переможці.

Конкурс в Номінації ІІ проводиться в два тури. За результатами першого туру визначаються фіналісти, які є учасниками другого туру.

Оголошення конкурсу — 23 жовтня 2017 року

Подача заявок на участь в конкурсі — 23 жовтня — 7 листопада 2017 року

Початок конкурсного проектування першого туру — 27 листопада 2017 року

Останній термін подачі конкурсних проектів в першому турі — 19 січня 2018 року

Виставка конкурсних проектів першого туру конкурсу січень—лютий 2018 року

Громадське обговорення конкурсних пропозицій січень—лютий 2018 року

Засідання журі конкурсу 19—20 лютого 2018 року

Оголошення результатів першого туру конкурсу 20 лютого 2018 року

Початок конкурсного проектування другого туру конкурсу — березень 2018 року

Останній термін подачі конкурсних проектів другого туру — травень 2018 року

Засідання журі другого туру — червень 2018 року

Оголошення результатів другого туру конкурсу, виставка конкурсних проектів — червень—липень 2018 року

V. Тези програми конкурсу:

Мета конкурсу: відібрати найкращу проектну пропозицію за процедурою конкурсу для реалізації.

Завдання конкурсу:

• розробити проектну пропозицію меморіального простору на вшанування пам`яті Героїв Небесної Сотні;

• розробити проектну пропозицію будівлі Музею Революції Гідності, що має включати музейну та культурно-просвітницьку функції;

• розробити громадський простір як складову меморіально-музейного комплексу;

• залучити кращих проектувальників різних країн з огляду на світовий масштаб подій Майдану;

• врахувати попередні напрацювання у сфері меморіалізації і музеєфікації подій Революції Гідності та порушити питання осмислення майбутнього України засобами архітектури та монументального мистецтва.

Територія проектування розташована в центральній частині міста Києва, безпосередньо на місці трагічних подій Революції Гідності — Алеї Героїв Небесної Сотні.

Проектні пропозиції мають враховувати:

• зонування комплексу, включаючи меморіальну зону, музейну зону та територію громадського простору.

Проектними пропозиціями необхідно передбачити:

меморіальну зону комплексу, присвяченої пам’яті Героїв Небесної Сотні;

• будівлю Музею Революції Гідності;

• зону громадського простору;

• рішення щодо існуючих історичних об’єктів і артефактів Революції Гідності.

Конкурсні проекти подаються на конкурс анонімно згідно з умовами конкурсу.

VI. Вимоги до професійного рівня учасників.

Участь в конкурсі не обмежена для громадян будь-якої країни світу.

Право участі в номінації І надається художникам/скульпторам та особам, які у своїй країні проживання в день оголошення конкурсу через визнання професійним органом мають право використовувати професійне найменування «архітектор» або «ландшафтний архітектор». Фізичні особи з країн, де професія «архітектор» або «ландшафтний архітектор» не підлягають законодавчому регулюванню, мають право на участь, якщо вони мають диплом або аналогічний документ / сертифікат про професійну майстерність, який визнається в Європейському Союзі Директивою 2013/55/EU (Директива Європейського Союзу про визнання професійної кваліфікації).

Право участі в номінації І також мають консорціуми, що складаються з фізичних та юридичних осіб, що включають принаймні одну особу, яка має право на участь згідно з вищевикладеним. Юридичні особи мають право на участь у таких консорціумах, якщо їх установчі документи включають діяльність з планування / проектування, згідно із завданням конкурсу. Юридичні та архітектурні консорціуми мають визначити єдиного уповноваженого представника, який буде відповідати за виконання вимог конкурсу відповідно до попереднього пункту. Повноважний представник, а також усі автори конкурсних пропозицій мають відповідати вимогам до професійного рівня учасників. Незважаючи на призначення одного уповноваженого представника, кожен член будь-якого консорціуму несе спільну відповідальність за будь-яке подання зі свого консорціуму.

Право участі у номінації ІІ мають особи, які у своїй країні проживання в день оголошення конкурсу через визнання професійним органом мають право використовувати професійне найменування «архітектор». Фізичні особи з країн, де професія «архітектор» не підлягають законодавчому регулюванню, мають право на участь, якщо вони мають диплом або аналогічний документ / сертифікат про професійну майстерність, який визнається в Європейському Союзі Директивою 2013/55/EU (Директива Європейського Союзу про визнання професійної кваліфікації).

Право участі у номінації ІІ також мають архітектурні консорціуми, що складаються з фізичних та юридичних осіб, що включають принаймні одну особу, яка відповідає вищевикладеним вимогам. Юридичні особи мають право на участь у таких консорціумах, якщо їх установчі документи включають діяльність з планування / проектування, згідно із завданням конкурсу. Юридичні та архітектурні консорціуми мають визначити єдиного уповноваженого представника, який буде відповідати за виконання вимог конкурсу відповідно до попереднього пункту. Повноважний представник, а також усі автори конкурсних пропозицій мають відповідати вимогам до професійного рівня учасників. Незважаючи на призначення одного уповноваженого представника, кожен член будь-якого консорціуму несе спільну відповідальність за будь-яке подання зі свого консорціуму.

VII. Умови реєстрації учасників конкурсу:

Приблизно 24 учасника конкурсу будуть відібрані через процедуру відкритої міжнародної попередньої кваліфікації. Попередня кваліфікація (відбір) поділена на дві частини відповідно до двох номінацій конкурсу.

Для номінації І приблизно 12 учасників буде відібрані для участі в конкурсі.

Для номінації ІІ приблизно 12 учасників буде відібрано для участі в конкурсі.

Базуючись на професійній якості кожного конкурсного подання наприкінці першого туру конкурсу журі відбере 6 або 7 учасників номінації ІІ для участі в другому турі конкурсу.

Для подачі заявки на участь в конкурсі Ви маєте завантажити форму заявки з веб-сайту конкурсу www.competition-maidan-ukraine.org, заповнити її, надрукувати і надіслати в друкованому вигляді з оригінальним підписом на адресу організатора конкурсу.

Останній термін подачі заявок на участь в конкурсі — 7 листопада 2017 року.

VIII. Реєстраційний внесок для подачі заявки на участь та для участі в конкурсі не вимагається.

IX. Премії конкурсу.

Для кожної номінації («меморіал» та «музей») визначено по три премії:

Одна Перша премія — 672 000 грн

Одна Друга премія — 416 000 грн

Одна Третя премія — 272 000 грн

Додатково кожен учасник конкурсу, проект якого пройде в другий тур «конкурсу на музей» за умови подання деталізованого конкурсного проекту в другому турі, який відповідатиме умовам другого туру конкурсу, викладеним в конкурсній документації, отримає фіксовану виплату 480 000 грн для покриття витрат, понесених на розробку конкурсного проекту.

Х. Склад Журі конкурсу:

1. Гвидо Хагер — ландшафтний архітектор, Hager Partner (Цюріх, Швейцарія) (за згодою)

2. Професор Райнер Маламакі — архітектор, Lahdelma & Mahlamдki Oy (Гельсинки, Фінляндія) (за згодою)

3. Мацей Милобецкі — архітектор, JEMS Architekci (Варшава, Польща) (за згодою)

4. Професор Матіас Зауербрух — архітектор, Sauerbruch Hutton Architekten (Берлін, Німеччина) (за згодою)

5. Кен Тугей — художник, режисер, письменник (Берлін, Німеччина) (за згодою)

6. Олександр Вікторович Свистунов — директор Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — головний архітектор міста Києва — Київ /Україна (за згодою)

7. Юліан Михайлович Чаплинський — начальник управління архітектури та урбаністики Департаменту містобудування Львівської міської ради — головний архітектор міста Львова — Львів / Україна (за згодою)

8. Дмитро Володимирович Волик — начальник Головного архітектурно—планувального управління — Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради — головний архітектор міста Дніпра — Дніпро /Україна (за згодою)

9. Євген Миколайович Нищук — Міністр культури України — Київ / Україна

10. Володимир Сергійович Бондарчук — голова ГО «Родина «Героїв Небесної Сотні», м. Київ / Україна (за згодою)\

11. Ігор Володимирович Пошивайло — генеральний директор ДУ «Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні — Музей Революції Гідності», м. Київ / Україна (за згодою)

12. Елейн Гуріан — музейний консультант, м. Арлінгтон / США (за згодою)

13. Мирослав Франкович Маринович — правозахисник, публіцист, віце-ректор Українського католицького університету, м. Львів / Україна (за згодою)

XI. Отримання конкурсної документації.

Всі учасники, що пройшли предкваліфікацію, отримують конкурсну документацію, яка складається з Програми та Умов конкурсу та вихідних даних конкурсу 27 листопада 2017 року одночасно.

ХІІ. Місце і дата подання конкурсних проектів.

Конкурсні проекти в першому турі конкурсу подаються до 19 січня 2018 року поштовим відправленням на адресу Організатора конкурсу:

Hossbach Lehmhaus GbR [phase eins], Cuxhavener Strasse 12-13, 0555, Berlin, Germany зпозначкою«maidan memorial competition» або «maidan museum competition». ДеталібудутьвикладенівКонкурснійдокументації.

ХІІІ. Зобов’язання замовника конкурсу щодо подальшого використання проекту, який отримає першу премію, а також інших премійованих проектів.

Визнаючи рішення журі, замовник будівництва має зобов’язання щодо замовлення в одного з призерів в номінації I та в одного з призерів в номінації II послуг з подальших стадій проектування, принаймні на стадіях від ескізного проекту до робочої документації за умови, що проект буде реалізовуватися, і що на думку замовника, витрати на розробку проектно-кошторисної документації за проектами-переможцями залишаються в розумних межах, а переможець може гарантувати належне виконання вимог щодо подальших дій до введення в експлуатацію об`єкту проектування.

З цією метою замовник будівництва проведе з переможцями переговори, починаючи з лауреатів Перших премій.

Подаючи конкурсну пропозицію, учасник конкурсу погоджується при запрошенні розробляти подальші стадії проектування на подальшу розробку проекту, заключення договору на розробку проектно-кошторисної документації, який для фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, регулюється Законом України «Про архітектурну діяльність» та іншими нормативно-правовими актами і включає положення про права користування авторськими правами та інші права, захищені авторським правом України, зокрема права на використання та зміну проектних рішень, поданих конкурсантом.

Якщо протягом двадцяти чотирьох місяців після оголошення рішення журі не підписано договір про розробку подальших стадій проектування з автором(ами) — лауреатами Перших премій, автору(-ам) Перших премій виплачується компенсація в розмірі 1 360 000 грн. В такому випадку компенсації лауреату(ам) Перших премій замовник не набуває права реалізовувати проект-переможець за винятком співробітництва з його автором(-ами).

Якщо замовник діє згідно рішення журі, але автор проекту-переможця не має достатніх професійних можливостей та досвіду для подальшої розробки проекту, враховуючи масштаб та важливість конкурсного проекту, та / або не має права здійснювати архітектурну діяльність в Україні, замовник може просити цього автора створити групу професійних проектувальників, яка сприятиме практичному досвіду або сертифікації, якої немає в автора. Замовник має право запропонувати партнера для такої групи. Потрібно, щоби як замовник, так і автор погодились із кандидатурою партнера проектної групи. У договорі, що регулює діяльність проектувальника, необхідно визначити, що лауреат, проект якого реалізується, має остаточне рішення щодо процесу планування та архітектурних рішень.

Якщо журі після присудження премій не визнало жодного проекту таким, який може бути рекомендованим для подальшої реалізації, замовник звільняється від зобов’язань перед переможцем(-ями) конкурсу щодо замовлення на подальше розроблення проектно-кошторисної документації.

XIV. Мови конкурсу.

Конкурс проводиться двома мовами: українська та англійська мови.

XV. Контактна інформація.

Замовник конкурсу:

Міністерство культури України

Вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601, Україна

Тел.: +38 (044) 235-23-78

Факс: +38 (044) 235-32-57

http://mincult.kmu.gov.ua

Організатор конкурсу:

Hossbach Lehmhaus GbR [phase eins],

Cuxhavener Strasse 12-13, 10555, Берлін, Німеччина.

Тел.: +49(0)3031 59 31-0

факс: +49(0)3031 21 00-0

e-mail: competition-maidan-ukraine@phase1.de

http://www.phase1.de

Офіційний веб-сайт конкурсу http://www.competition-maidan-ukraine.org

Запитання просимо надсилати на e-mail конкурсу: competition-maidan-ukraine@phase1.de