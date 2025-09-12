рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого проводиться конкурс:

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2025 року № 1059 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл металічних корисних копалин, які видобуватимуться та збагачуватимуться у межах родовища Ділянка Добра»

адреса, за якою подаються заяви на участь у конкурсі: заяви на участь у конкурсі приймаються у закритому конверті з приміткою «розкривається Міжвідомчою комісією з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції» разом із супровідним листом, який реєструється Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України за адресою: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001

вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що мають подавати учасники, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2025 року № 1059 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл металічних корисних копалин, які видобуватимуться та збагачуватимуться у межах родовища Ділянка Добра»

розмір плати за участь у конкурсі становить 500 тис. гривень на реєстраційний рахунок Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України

реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь у конкурсі: отримувач коштів: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

ЄДРПОУ одержувача: 37508596

банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ

код банку: 37567646

рахунок: UA958201720343120001000079547

Призначення платежу: Плата за участь у конкурсі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2025 року № 1059

конкурсна документація розміщена на офіційному вебсайті https://me.gov.ua/?lang=uk-UA Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Телефон для довідок: +38 (044) 200 23 89

(Наталія ПЕРЕХЕЙДА, Анастасія ЗАГРИВА)