Кабінет Міністрів планує вже у вересні повернутися до розгляду ключових реформ — у сфері охорони здоров’я, в освіті та сфері пенсійного забезпечення. Про це повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час учорашнього урядового засідання.
У цьому контексті він торкнувся теми ціноутворення на ліки в Україні і акцентував на необхідності подолання всіх корупційних схем, які існують у цій сфері. Прем’єр-міністр наголосив, що в минулі роки не менш ніж півмільярда гривень осідали в кишенях ділків, які «нагрівали руки на закупівлях ліків».
«Ми викриємо корупцію в закупівлі простим способом — прозорістю», — цитує Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Він нагадав, що цього року на закупівлю медичних препаратів уряд спрямував майже 6 мільярдів гривень. І завдяки системі ProZorro, а також закупівлі через міжнародні медичні організації, започатковані Міністерством охорони здоров’я, процедуру буде максимально наближено до потреб громадян.
До речі, за результатами аудиту, проведеного Рахунковою палатою, закупівлі ліків та лікарських засобів через ПРООН, ЮНІСЕФ та Crown Agents визнано економічно ефективними. Як зазначила, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, економія становить до 40%, а різниця в цінах — до 26 разів порівняно з цінами 2014 року на деякі позиції.
Окремо глава уряду звернув увагу представників місцевої влади на необхідність навести порядок у сфері охорони здоров’я на місцях, особливо в питаннях долучення областей до єдиного реєстру хворих на особливо важкі захворювання.
Щодо іншої реформи — освітньої, то Кабінет Міністрів у межах реформування закладає в бюджет 2018 року мільярд гривень на програму модернізації початкової освіти, 25-відсоткове збільшення зарплат учителям, а також вже у вересні планує затвердити програму будівництва дитячих садків в Україні. «Протягом вересня ми затвердимо програму будівництва садків, яка дасть відповідь на питання щодо повної ліквідації черг у дитячі садки в Україні. У 2020 році не буде черг у дитячі садки, діти отримають доступ до дошкільної освіти, — сказав Володимир Гройсман. — У 2018 році ми також надамо 1 мільярд гривень на модернізацію навчального процесу в початковій школі».
Також уряд на своєму засіданні ухвалив розпорядження про затвердження плану заходів із вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року.
«Передбачено реалізацію проекту «Майдан. Усна історія» та створення електронного архіву, видання і презентацію книжок, спогадів, присвячених Революції гідності, встановлення пам’ятних знаків та меморіальних дощок, найменування вулиць, площ іменами загиблих учасників Революції гідності», — поінформував міністр культури Євген Нищук.
Схвалили урядовці і Стратегію комунікацій у сфері запобігання і протидії корупції на період до 2020 року.
Згідно з проектом рішення, ключовими напрямами розвитку сфери антикорупційних комунікацій до 2020 року є формування довіри до державної антикорупційної політики, координація об'єктивного інформування суспільства про проведення антикорупційної реформи, формування «нульової толерантності» до корупції.
Кабмін доручив Міністерству інформаційної політики спільно із зацікавленими центральними органами виконавчої влади у місячний термін подати уряду план заходів щодо реалізації стратегії.