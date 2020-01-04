Хай Різдво з тим завітає,
         Чого серце забажає.
         Хай несе у кожну хату
         Щастя, радості багато,
         Хай смачна кутя Вам вдасться,
         Хай в сім’ї панує щастя.
         Щоб весела коляда
         В хату радість принесла.
         Христос рождається!