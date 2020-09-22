Під час фестивалю «Українська весна» у Брюсселі Олег Сенцов закликав писати листи українським політичним в’язням в РФ

Російського президента Путіна найбільше лякає, що його ігноруватимуть міжнародні партнери. Таку думку під час дискусії, яка відбулася в межах фестивалю «Українська весна», що відкрився у Брюсселі, висловив колишній бранець Кремля кінорежисер і громадський активіст Олег Сенцов. Через пандемію коронавірусної хвороби та заборону на подорожі він не зміг приїхати до Брюсселя, тому гості фестивалю мали змогу спілкуватися з Олегом через відеозв’язок.

Заходи «Української весни» — показ художніх і документальних фільмів українських режисерів і дискусія з Олегом Сенцовим — відбувалися у мистецькому центрі Брюсселя BOZAR. Розмову з Олегом модерувала активістка в галузі прав людини професорка політології Вільного брюссельського університету Од Мерлен, яка спеціалізується на вивченні суспільно-політичних процесів на пострадянському просторі.

Гостям заходу було продемонстровано уривки документальної стрічки «Процес», знятої російським режисером Аскольдом Куровим. Фільм розповідає про фейковий судовий процес над Олегом Сенцовим, внаслідок якого його безпідставно звинуватили у терористичній діяльності й засудили до 20 років позбавлення волі. Світова прем’єра цього фільму відбулася 2017 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Спілкуючись із публікою, Олег Сенцов розповів про своє перебування у російській тюрмі, повернення додому й творчі проєкти, над якими працює. На його думку, за останні шість років українське суспільство зазнало істотних змін, а самі українці стали «більш європейськими та майже позбулися свого радянського минулого».

«Україна та Росія — це дві абсолютно різні країни, бо Росія розташована далі від Європи не лише географічно, а й ментально. Україна близька до Заходу, бо прагне європейських цінностей та культури, і становить невід’ємну частину європейської цивілізації», — переконаний Олег Сенцов. Він закликав ЄС продовжувати підтримку України на її європейському шляху.

Олег активно займається громадською діяльністю, зокрема підтримує кампанію зі звільнення всіх українських бранців, які перебувають у російських в’язницях і на території окупованого Криму. Він наголосив, що звільнення політичних в’язнів — важливе особисте питання для Президента Володимира Зеленського. За його інформацією, тривають переговори щодо обміну 100 українців на 100 росіян. Він закликав присутніх не забувати про бранців Кремля.

«Через соціальні медіа розповідайте всім про українських політв’язнів, яких незаконно затримала Росія, пишіть їм листи. Це не лише вияв підтримки цим людям, а й знак для режиму, що Європа не забуває про них», — заявив Олег Сенцов.

Він зауважив, що всі обміни утримуваними особами російський президент Путін використовує для того, щоб тиснути на Україну. На його думку, політична й особиста ізоляція Путіна слугують дієвими інструментами у питанні визволення Криму й Донбасу.

«Путін вважає європейців слабкими, а себе — найрозумнішим геополітичним гравцем», — сказав Олег Сенцов, додавши, що Європа має ігнорувати російського президента, бо цього він боїться найбільше.

Він розповів, що більшість росіян справді вірять у велич Російської Федерації, бо живуть у спотвореній реальності, створеній пропагандистськими ЗМІ Росії, вважає режисер. За його словами, Путін «майстерно грає на імперських амбіціях російського населення».

Одне із запитань, яке пролунало із зали, стосувалося перспектив деокупації українських територій, захоплених Росією. На думку Олега Сенцова, визволення цих територій — тривалий процес. Проте річ не лише у фізичному усуненні звідти російських військ та окупаційної влади.

«Навіть якщо Путін помре, а російська армія піде з території України, там все одно залишаться люди, які тривалий час жили під впливом російської пропаганди, а цей вплив здолати буде дуже непросто», — прогнозує Олег Сенцов.